24 Temmuz 2021 Kova burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

Merhaba. 24 Temmuz sabah saat 5.36’da Kova burcunun 1. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Yani Kova burcunun temsil ettiği konular olan reform, sosyal haklar ve özgürlükler, başkaldırı, bilim ve teknoloji konuları oldukça ön plana çıkıyor.

Dolunay derecesine burç ötesi (yani aynı burçta olmayan fakat açısal olarak yakın olan) de olsa Plüton’dan oldukça yakın bir kavuşum açısı görüyoruz. Bu da bu Dolunay’ın krizli ve dönüşümsel nitelikte olabilecek özelliklerine vurgu yapıyor. An haritasına bakıldığında yükselen burcun Kova burcunun tam karşıt burcu olan Aslan olduğunu ve Güneşin de burada oldukça güçlü bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Yani az önce söylediğim gibi kriz ve dönüşüm temaları içeren bu dolunay aynı zamanda oldukça eğlenceli, kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebildiğimiz, ışıklı, güneşli, mutlu olabilmeyi başaran bir yapıda olduğumuzun da bir göstergesi.

An haritasında Kova’nın karşıt burcu yükseldiğine göre Kova burcu 7. Eve yani ikili ilişkiler evine düşmekte. Plüton da bu dereceye açı yaptığına göre kriz ve dönüşüm konularının ikili ilişkiler ile ilgili olduğunu söylemeliyim. Ayrıca yine 7. Evde Kova burcunun yöneticisi Satürn de ilişkileri zorlayıcı bir faktör olarak duruyor. İkili ilişkiler gezegeni Venüs’ün de Başak burcunda biraz rahatsız olduğunu düşünürsek ilişkilerimiz biraz mantıksal tabanda değerlendiriliyor ve bazı sınavlara tabi tutuluyor, gerçeklerle yüzleştiriliyor ve sorgulanıyor diyebiliriz.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Arkadaşlar, ortak bir ideali paylaştığınız gruplar, dernekler ve kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Aşk, flörtler veya varsa çocuklarınız ile ilgili birtakım krizler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Boğa

Kariyeriniz, toplum içerisindeki görünürlüğünüz ve başarınız bu dönemin şanslı konularından. Fakat ailevi konular biraz zorlayıcı ve krize yöneltici bir faktör olarak bu dönemin içerisinde bulunuyor.

Yükselen İkizler

Eğitim, uzaklar, yabancılarla ilgili konular, yayıncılık ve yolculuklar bu dönemde vurgu kazanan şanslı konular arasında. Bu dönemde yakın akrabalarla veya kardeşlerinizle birtakım krizler yaşayabilirsiniz veya yapacağınız önemli anlaşmalar dönüştürücü olabilir

Yükselen Yengeç

Borçlar, sigortalar, krediler, miras gibi konularda oldukça krizli olabilecek bir dönem içerisindesiniz, ileriye dönük yatırımlar, spekülatif durumlar için bu dönem pek de elverişli sayılmaz.

Yükselen Aslan

Kendinizi güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz, yöneticilik becerilerinizi ortaya koyduğunuz bir dönem fakat ikili ilişkiler veya evlilik konuları da oldukça vurgu kazanıyor ve bu dönemin zorlayıcı konuları arasında.

Yükselen Başak

İş hayatınız, günlük işleriniz ve sağlığınız bu dönemde büyük önem kazanmış durumda. Bunları düzeltmek ile ilgili sorumluluklarınız varsa atacağınız adımlar şimdiye kadar sizi engellemiş belki de çürümüş olan konuları elemeniz yönünde sizi zorluyor olabilir.

Yükselen Terazi

Havadaki aşk kokusunu en çok hissedecek yükselenler bu dönemde Teraziler olacak. Flörtler, yeni başlayan ilişkiler için biraz kriz yaratabilecek bir dönem. Fakat krizli de olsa bu dönemin odağı aşk veya varsa çocuklarınız olacak.

Yükselen Akrep

Ev aile ve gayrimenkul konularının ön planda olduğu bir temmuz sonu yaşayacaksınız. Evde yaptığınız yenilemeler, gayrimenkul yatırımları bu dönemde ön plana çıkabilir.

Yükselen Yay

Akrabalarınız, kardeşleriniz, yakın çevreniz ve eğitim ile ilgili konularda kriz ve dönüşüm yaratabilecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim ile ilgili konularda daha çok ortaya çıktığınız ve kişiliğinizi ortaya koyduğunuz zamanlardasınız.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, yeni finans kaynakları veya yatırımlarla ilgili konulara odaklı bir Dolunay yaşayacaksınız. Bu dönem yeni kaynaklara yönelmek veya kaynak artışı gibi konular için birtakım güç savaşlarına girebilirsiniz.

Yükselen Kova

Şüphesiz bu Dolunay sizin için oldukça önemli. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kendiniz olmak ve isteklerinizin peşinden koşma dürtünüz fazla. Bu kararlar uzun vadede olumlu sonuçlar getirebilir. Görünüşünüzü değiştirmek adına da güzel bir dönem.

Yükselen Balık

Kova burcundaki kümeleşme sizin için daha az görünür bir alanda gerçekleşecek. Belki olay bazında ortaya çıkmayacak ama psikolojiniz üzerinde belirgin etkileri olacak bir Dolunay olacak. Sizi olumsuza götürdüğünü düşündüğünüz davranışlarınızı değiştirmek, muhtaç olan insanlara yardım etmek gibi faaliyetler size fayda sağlayacaktır.