50 yaş altında kanser alarmı! Gençlerde 6 kanser türü artıyor: İşte riski yükselten alışkanlıklar

GENÇLERDE KANSER VAKALARI NEDEN ARTIYOR?

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki kişilerde görülen bazı kanser türlerinin sıklığı yükseliyor. Ancak bilim insanları, bu değişimin ne kadarının hastalıklardaki gerçek artıştan, ne kadarının gelişen tanı yöntemlerinden kaynaklandığını henüz kesin olarak belirleyebilmiş değil.

Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Amy Berrington de Gonzalez, gençlerde kanserin hala görece nadir görüldüğünü vurguluyor. Buna rağmen farklı ülkelerde benzer eğilimlerin ortaya çıkması, araştırmacıları ortak risk faktörlerini incelemeye yöneltiyor.