Birlikte tüketildiğinde faydası katlanıyor! İşte sofranızda fark yaratacak 7 besin ikilisi

4. HAVUÇ VE ZEYTİNYAĞI: A VİTAMİNİNDEN YARARLANMAYI KOLAYLAŞTIRABİLİR

Havuç, vücutta A vitaminine dönüştürülebilen beta karoten açısından dikkat çekiyor. A vitamini ise normal görme işlevinin ve bağışıklık sisteminin korunmasında görev alıyor.

Beta karoten yağda çözünebilen bir bileşik olduğu için havucun bir miktar sağlıklı yağla tüketilmesi, bu bileşiğin emilimini destekleyebiliyor. Zeytinyağlı havuç salatası bu açıdan pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Burada önemli olan, fazla yağ kullanmak değil, dengeli bir öğün hazırlamak.