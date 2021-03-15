Haftalık burç yorumları (15 Mart 2021 - 21 Mart 2021)

Korhan Kılınçkaya, 15 Mart - 21 Mart 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (15 Mart 2021 - 21 Mart 2021)
Astroloji
15 Mart 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta tam 2 gezegen ve yıldızımız Güneş burç değiştiriyor. Güneş 20 Mart’ta hassas ve duygusal Balık burcundan ilklerin cesur burcu Koç’a geçiyor ve yeni mevsim başlangıcını kutluyoruz. Koç burcuna geçecek güneş ile birlikte hayat enerjimiz, canlılığımız, cesaretimiz ve girişkenliğimiz artıyor.


21 Mart’ta Güneş ile birlikte Venüs gezegeni de Koç burcuna geçiş yapıyor olacak. Sosyal ilişkilerimiz, sevgi alışverişimiz, ikili ilişkilerimiz, beğenilerimiz, zevklerimiz artık daha girişken, enerjik ve aksiyon alan, inisiyatif alan bir tarza bürünecek. Artık hafta sonundan itibaren yeni başlangıçlar yapmak, uzun zamandır yapmak isteyip yapamadıklarımız, belki bazı korkuların bizi engellediği durumların üzerine gitme cesaretini bulacağız.


Fakat Balık burcu etkisi henüz geçmedi. Hafta başında Merkür bir süre geri döndüğü Kova burcundan tekrar Balık burcuna geçecek. Kalbimiz girişim istiyor fakat aklımız biraz karışık olabilir. Zihnimiz bulanık fakat yaratıcı ve hayal gücü çok yüksek bir döneme giriyoruz. Bu dönemde iyi hesaplamak kaydıyla büyük hayaller ve bu hayallerin peşinden girişimler için mükemmel bir Nisan ayı geçirebiliriz ve başlangıç tohumları bu hafta atılıyor.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay, Koç burcunda başlıyoruz. Enerjimiz ve girişkenliğimiz yüksek. Ay’ın Mars ile yaptığı altmışlık açı da bu enerjimizi bir kat daha artırıyor. Tartışmalara karşı dikkatli olmak gerekebilir.


Salı

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve haftanın enerjisi ve iyimserliği Ay’ın Jüpiter ile altmışlık açısı ile daha da perçinleniyor. Merkür’ün Balık burcuna geçtiği entelektüel olarak yaratıcı olduğumuz bir gündeyiz.


Çarşamba

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu bize daha huzurlu dengeli bir çarşamba günü geçireceğimizi düşündürebilir fakat Ay’ın Uranüs ile yapacağı kavuşum açısı ile gün içerisinde sürprizlere ve ani değişikliklere maruz kalabiliriz.


Perşembe

Haftanın en huzurlu günü. Ay, Boğa burcunda ve Uranüs gezegeninden uzaklaşmış durumda. Boğa burcunun sakinliğini ve biraz da tembelliğini hissettiğimiz bir gün yaşayacağız. Ay’ın Venüs ve Güneş ile yaptığı olumlu açılar ile ilişkilerimiz güzelleşecek.


Cuma

Ay İkizler burcuna geçiyor ve hem fiziksel hem zihinsel hızımız ve gerginliğimiz artıyor çünkü İkizler burcundaki Mars ile Ay bir kavuşum açısı gerçekleştirecek. Yazmak, okumak, konuşmak ve yine tartışmalara gebe olabilecek bir gün.


Cumartesi

Güneşin Koç burcuna geçtiği bu günde Ay, İkizler burcundaki seyrine devam ediyor. Haftanın en enerjik ve iyimser günündeyiz. Ay Jüpiter ile bir üçgen açı da gerçekleştirecek. Yarım kalmış işleri bitirmek, eğitim almak için oldukça güzel bir gün.


Pazar

Ay, sabah saatlerinde ikizler burcunda öğlen saatlerinde ise Yengeç burcuna geçiş yapacak. Koç burcuna geçen Venüs ve Güneş ile bir zorlayıcı açı gerçekleştirecek. Bu gün biraz alınganlıklara açık bir gün. İlişkilerimizde iletişimsel sorunlar, ihtiyaçlarımızı aktarmak konusunda sorunlar yaşayabiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

15 Mart 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Sevgilinizden veya yakın bir arkadaşınızdan gelen bir mesaj, telefon veya ziyaret, size ilginç haberler getirebilir. Yaratıcı enerjiniz zirvede, öyleyse neden yazmayı, çizmeyi veya resim yapmayı denemiyorsunuz? Bu yaratıcılığı birçok işin arasında sıkıştırmanız gerekecek, çünkü gezegenler bugün birçok kısa yolculuğa çıkacağınızı gösteriyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU İster ev sahibi olun, ister misafir olun, her sosyal ortamda ışıl ışıl parlayacaksınız. Sıcaklık ve coşku yayıyorsunuz. İnsanları kendinize bir mıknatıs gibi çekiyorsunuz. Herkes size bayılıyor!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Paylaşacak önemli haberleriniz olabilir, bu yüzden etrafınızda toplanan tüm insanların sizi can kulağıyla dinlediğinden emin olun. Gereken ciddiyeti göstermeyen kim varsa onu uyarmaktan çekinmeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Romantizm, aşk ve evlilikle ilgili tüm meseleler bugün iyi gidiyor olmalı. Kendinizi özellikle bugün iyi hissetmelisiniz. Bugün bazı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, bu nedenle konuşmadan önce mutlaka düşünün.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Partnerinizle gerçekten harika bir uyum içindesiniz. Bu muhteşem uyumu bozabilecek herhangi bir tartışma yaşamak istemiyorsunuz. Bu nedenle çevrenizde bulundurduğunuz insanlara dikkat etmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün katıldığınız bir grup toplantısının uzun vadede faydalı sonuçları olabilir. Belki ilgilendiğiniz bir alanda uzman olduğu ortaya çıkan biriyle bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu bağlantı önünüzde farklı kapılar açacaktır.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Uzun zamandır hayatınızda olan sıradan bir tanıdığınızla ilişkinizi derinleştirebilirsiniz. Kalbinizi bu günün getirdiği her şeye açık tutun! Ne sürprizlerle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakınınızdaki insanların davranışlarından biraz rahatsız olabilirsiniz. Onların düşüncelerini anlama konusunda zorlanıyorsunuz. Mantıklı düşünmeyi bıraktığınızda ve konuları duygusal olarak ele aldığınızda muhtemelen her şey daha anlamlı gelecek.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün havada bir huysuzluk var. Tanıdığınız herkes kötü bir ruh hali içinde görünüyor. Ancak, onları o kara bulutun altından çıkaracak cazibeye ve ısrara sahipsiniz!
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aldığınız tüm sosyal davet tekliflerine dikkat edin. Bu davetlere katılırsanız eğer bazı önemli profesyonel bağlantılar kurmanız muhtemel olacaktır. Bir kenara çekilip durmamalısınız!
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bazı yanlış anlaşılmalar bugün evde kafa karışıklığına neden olabilir. Doğal tavrınız ve samimiyetiniz sayesinde bu kafa karışıklığını kolaylıkla giderebileceksiniz. Ev ahalisi de size güveniyor olacak, bundan şüpheniz olmasın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir süredir kafanızda olan bir resim veya kısa hikaye üzerinde çalışmak için bugün karşınıza çıkanlardan ilham alabilirsiniz. Sanatsal yeteneklerinize fazla dikkat etmeseniz bile, yolunuza çıkan bazı yeni kariyer fırsatlarından sorumlu olabilirler.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Her zamankinden daha iyi görünüyorsunuz. Eşinizin fark etmediğini sanmayın! Son zamanlarda iletişiminiz biraz gergin olsa da, birbirinize hâla ilk günkü gibi aşıksınız. Bugün biraz baş başa zaman geçirmeye çalışın.

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