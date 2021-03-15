Haftalık burç yorumları (15 Mart 2021 - 21 Mart 2021)

Merhaba. Bu hafta tam 2 gezegen ve yıldızımız Güneş burç değiştiriyor. Güneş 20 Mart’ta hassas ve duygusal Balık burcundan ilklerin cesur burcu Koç’a geçiyor ve yeni mevsim başlangıcını kutluyoruz. Koç burcuna geçecek güneş ile birlikte hayat enerjimiz, canlılığımız, cesaretimiz ve girişkenliğimiz artıyor.

21 Mart’ta Güneş ile birlikte Venüs gezegeni de Koç burcuna geçiş yapıyor olacak. Sosyal ilişkilerimiz, sevgi alışverişimiz, ikili ilişkilerimiz, beğenilerimiz, zevklerimiz artık daha girişken, enerjik ve aksiyon alan, inisiyatif alan bir tarza bürünecek. Artık hafta sonundan itibaren yeni başlangıçlar yapmak, uzun zamandır yapmak isteyip yapamadıklarımız, belki bazı korkuların bizi engellediği durumların üzerine gitme cesaretini bulacağız.

Fakat Balık burcu etkisi henüz geçmedi. Hafta başında Merkür bir süre geri döndüğü Kova burcundan tekrar Balık burcuna geçecek. Kalbimiz girişim istiyor fakat aklımız biraz karışık olabilir. Zihnimiz bulanık fakat yaratıcı ve hayal gücü çok yüksek bir döneme giriyoruz. Bu dönemde iyi hesaplamak kaydıyla büyük hayaller ve bu hayallerin peşinden girişimler için mükemmel bir Nisan ayı geçirebiliriz ve başlangıç tohumları bu hafta atılıyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay, Koç burcunda başlıyoruz. Enerjimiz ve girişkenliğimiz yüksek. Ay’ın Mars ile yaptığı altmışlık açı da bu enerjimizi bir kat daha artırıyor. Tartışmalara karşı dikkatli olmak gerekebilir.

Salı

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve haftanın enerjisi ve iyimserliği Ay’ın Jüpiter ile altmışlık açısı ile daha da perçinleniyor. Merkür’ün Balık burcuna geçtiği entelektüel olarak yaratıcı olduğumuz bir gündeyiz.

Çarşamba

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu bize daha huzurlu dengeli bir çarşamba günü geçireceğimizi düşündürebilir fakat Ay’ın Uranüs ile yapacağı kavuşum açısı ile gün içerisinde sürprizlere ve ani değişikliklere maruz kalabiliriz.

Perşembe

Haftanın en huzurlu günü. Ay, Boğa burcunda ve Uranüs gezegeninden uzaklaşmış durumda. Boğa burcunun sakinliğini ve biraz da tembelliğini hissettiğimiz bir gün yaşayacağız. Ay’ın Venüs ve Güneş ile yaptığı olumlu açılar ile ilişkilerimiz güzelleşecek.

Cuma

Ay İkizler burcuna geçiyor ve hem fiziksel hem zihinsel hızımız ve gerginliğimiz artıyor çünkü İkizler burcundaki Mars ile Ay bir kavuşum açısı gerçekleştirecek. Yazmak, okumak, konuşmak ve yine tartışmalara gebe olabilecek bir gün.

Cumartesi

Güneşin Koç burcuna geçtiği bu günde Ay, İkizler burcundaki seyrine devam ediyor. Haftanın en enerjik ve iyimser günündeyiz. Ay Jüpiter ile bir üçgen açı da gerçekleştirecek. Yarım kalmış işleri bitirmek, eğitim almak için oldukça güzel bir gün.

Pazar

Ay, sabah saatlerinde ikizler burcunda öğlen saatlerinde ise Yengeç burcuna geçiş yapacak. Koç burcuna geçen Venüs ve Güneş ile bir zorlayıcı açı gerçekleştirecek. Bu gün biraz alınganlıklara açık bir gün. İlişkilerimizde iletişimsel sorunlar, ihtiyaçlarımızı aktarmak konusunda sorunlar yaşayabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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