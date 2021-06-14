Haftalık burç yorumları (14 Haziran 2021 - 20 Haziran 2021)

Korhan Kılınçkaya, 14-20 Haziran 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (14 Haziran 2021 - 20 Haziran 2021)
Astroloji
14 Haziran 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta oldukça önemli göksel etkiler deneyimleyeceğiz. Hafta başında Güneş Neptün sert açısı ile kafa karışıklıklarına müsait, tembelliğe ve bağımlılıklara açık, bir o kadar da hassas ve romantik bir dönem olacak. Fakat hemen bir gün sonra, yani salı günü Satürn Uranüs zorlayıcı açısı kesinleşiyor olacak. Bu açı da hayatımızda bir suredir devam etmekte olan sarsan, değiştiren ve bir o kadar da korkutan ve değişime direnç gösteren zamanların maksimum tetiklendiği zamanlar olacak. Yani hem kafamız karışık hem de değişime zorlanıyor, korkuyoruz. Bu dönem hepimiz için en uygunu akışa bırakmak, değişime direnmemek ve geleni kabul etmek üzerine olacak. Ayrıca yine hafta başı sirius ile kavuşan Venüs romantizmi büyütecek gibi gözüküyor. Haftanın son günü ise Jüpiter artık retro pozisyona geçiyor olacak ve genişlemekte olduğumuz konular biraz daha yavaşlayacak ve revize etmemiz gereken konuları düzelteceğiz.


Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde yapacağı Satürn karşıtı güne sorumlulukların ağırlığı ile başlamamıza sebep olabilir


Salı

Bugün iletişim açısından verimli, aktif ve ortaya çıkma, sahnede olma enerjisi taşıyan bir gün. Ay, Aslan burcunda ve ikizler burcundaki Güneş ve Merkür ile uyumlu etkileşimde.


Çarşamba

Ay, Başak burcuna geçiyor ve görevlerimize, sağlığa ve temizliğe daha çok odaklanıyoruz. Fakat bunları abartma veya tam tersi tembelliğe düşme riskimiz de Ay'ın Jüpiter karşıtı etkilerinden.


Perşembe

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine biraz kafa karışıklığı enerjisi hâkim. Özellikle işlerimizde detaylara dikkat ederken gözümüzden kaçan şeyler olabilir. Dikkat.


Cuma

Haftanın son günü Ay, Terazi burcuna geçiyor ve Aslan'daki Mars ile yaptığı uyumlu etkileşim günün sosyal ve ikili ilişkiler odaklı geçebileceğini söylüyor


Cumartesi

İkili ilişkiler odağımız Ay, Terazi ile devam ediyor fakat Venüs ile Ay bugün biraz zorlayıcı pozisyonda, ikili ilişkiler odağımızdayken bugün beklentilerimizin karşılanmadığını hissedebilir, sosyallik ve evde tembellik arasında kalabiliriz.


Pazar

Ay sabah saatlerinde Terazi öğleye doğru Akrep burcuna geçiş yapacak hem sert Akrep doğası hem de Ay’ın Mars ile yapacağı sert açı günü daha katı ve tartışmalı geçirebilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

14 Haziran 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün kişisel etki alanları yürüdüğünüz her yere yayılacak kadar genişliyor. Bunu avantajınız haline getirmek için şık giyinin, güzel konuşun ve etkilemek istediğiniz herkesle iletişim kurun. Böyle bir atmosferde anlık kapılmalar yaşamamak için büyük kararlar almayın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Uçuk fikirlere kapılmak, kurduğunuz hayallere takılmak çok olası. Yanlış anlaşılmalara çok müsait bir gün olduğundan mesajları yorumlarken daha objektif olmaya çalışın. Sahnede olmak, alkış toplama isteğinizi tatmin etmek için yeni projelere başlayabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yanıldığınızı kabul etmekte zorlanıyor olabilirsiniz fakat gereken kişilerden özür dilemedikçe yüklerinizden kurtulamayacaksınız. Pişmanlıklarınızla baş başa kalmak yerine yeni birileriyle tanışmaya çalışmak bu sürece iyi gelebilir. Karşı taraf anlayışlı olmazsa dahi haklı eleştirilerinizi yapmaktan çekinmeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çok istediğiniz bir şey aileniz tarafından reddedilebilir. Gerçekten buna değecek şeyler için kendi çabanızı ortaya koymanın vakti geldi. Bir çocukluk arkadaşınızla tekrar iletişime geçmek sizi çocukluğun masum günleriyle saracaktır.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Son zamanlardaki yorgunluğunuzun asıl sebebi stres olabilir. Bu konuda iyi bir dostla sohbet etmek bile iyi gelecektir. İş hayatında bir süre yeni sorumluluklardan kaçınmak temponuzu azaltarak veriminizi arttırabilir. Aşk hayatınızdaki monotonluk sandığınız kadar kötü bir şey değil.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etmek için güzel bir gün. İletişim kurmak daha kolay olacağından üstlerinizden isteklerinizi dile getirmeyi tercih edebilirsiniz. Bir seyahat isteğiniz varsa şartları zorlayarak bir tatil yaratmak yaza güzel bir başlangıç yapmanıza sebep olacaktır.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevdikleriniz uzun bir süredir bunu duymadığı için onlara verdiğiniz önemi sorguluyor olabilir. Ufak jestlerle kendinizi hatırlatın ve bağlarınızı güçlendirin. Duygu dünyanızda ifade edilmeyi bekleyen şeyler var. Düğümleri çözmek için samimi bir sohbeti kullanabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Karşılaştığınız sorunlara çözümleri en basit şeyle olabilir. Umutsuzluğa kapılmadan önce bir de bunu deneyin. Derin bir düşünce gerektiren ve olumlu olmayan şeyleri düşünmemeye çalışın, duygu dünyanızı bulandırıp görüşünüzü engelleyebilirler.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Pek bir sorun görmeseniz dahi zihninizden geçenleri sorgulamanız iyilik halinizin devamı için güzel bir fikir olabilir. Çekindiğiniz durumlar oluşabilir fakat bugün çözemeyeceğiniz bir sorun olmayacaktır. Karşılık vermeyeceğiniz bir ilgi görebilirsiniz, nezaketiniz sizi güzel hatırlatsın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İletişim becerilerinizin yüksek olduğu bir gün. Gerçek duygu ve düşüncelerinizi ifade etmekte zorlandığınız konularda harekete geçmeniz sizi bir yükten kurtaracaktır. Sorunlarınızın öznesi olan kişilerle konuşarak çözüme biraz daha yaklaşabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU İş ve aile arasında bir seçim yapmaya zorlanabilirsiniz. İletişim yeteneğinize güvenin ve tatlı dille karşı tarafı ikna edin. Geri gelmeyecek zamanları düşünerek üzülmek yerine yeni anılar oluşturmak için neler yapabileceğinize odaklanın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aile hayatınızda uyumlu bir süreç yaklaşıyor. Yoğun çalışmalarınızı bitirip aynı yoğunlukta eğlenmeye başlayabilirsiniz. Rekabet içerisinde kendinizi kaybetmemeye ve gereğinden fazla yük taşımamaya çalışın. Yarattığınız boşlukları sizi iyi hissettirecek ilişkiler doldurabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ailenizle sadece yan yana durmaktansa kaliteli zaman geçirmek için çaba gösterin. Size iyi gelmeyen ilişkiler ufak konular üzerinden büyük tartışmalar çıkararak kendini belli edecektir. Kendinizi bu olumsuzluktan sıyırabilirseniz yeni ilişkiler sizi çok bekletmeyecektir.

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