Haftalık burç yorumları (14 Haziran 2021 - 20 Haziran 2021)

Merhaba. Bu hafta oldukça önemli göksel etkiler deneyimleyeceğiz. Hafta başında Güneş Neptün sert açısı ile kafa karışıklıklarına müsait, tembelliğe ve bağımlılıklara açık, bir o kadar da hassas ve romantik bir dönem olacak. Fakat hemen bir gün sonra, yani salı günü Satürn Uranüs zorlayıcı açısı kesinleşiyor olacak. Bu açı da hayatımızda bir suredir devam etmekte olan sarsan, değiştiren ve bir o kadar da korkutan ve değişime direnç gösteren zamanların maksimum tetiklendiği zamanlar olacak. Yani hem kafamız karışık hem de değişime zorlanıyor, korkuyoruz. Bu dönem hepimiz için en uygunu akışa bırakmak, değişime direnmemek ve geleni kabul etmek üzerine olacak. Ayrıca yine hafta başı sirius ile kavuşan Venüs romantizmi büyütecek gibi gözüküyor. Haftanın son günü ise Jüpiter artık retro pozisyona geçiyor olacak ve genişlemekte olduğumuz konular biraz daha yavaşlayacak ve revize etmemiz gereken konuları düzelteceğiz.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Gün içerisinde yapacağı Satürn karşıtı güne sorumlulukların ağırlığı ile başlamamıza sebep olabilir

Salı

Bugün iletişim açısından verimli, aktif ve ortaya çıkma, sahnede olma enerjisi taşıyan bir gün. Ay, Aslan burcunda ve ikizler burcundaki Güneş ve Merkür ile uyumlu etkileşimde.

Çarşamba

Ay, Başak burcuna geçiyor ve görevlerimize, sağlığa ve temizliğe daha çok odaklanıyoruz. Fakat bunları abartma veya tam tersi tembelliğe düşme riskimiz de Ay'ın Jüpiter karşıtı etkilerinden.

Perşembe

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine biraz kafa karışıklığı enerjisi hâkim. Özellikle işlerimizde detaylara dikkat ederken gözümüzden kaçan şeyler olabilir. Dikkat.

Cuma

Haftanın son günü Ay, Terazi burcuna geçiyor ve Aslan'daki Mars ile yaptığı uyumlu etkileşim günün sosyal ve ikili ilişkiler odaklı geçebileceğini söylüyor

Cumartesi

İkili ilişkiler odağımız Ay, Terazi ile devam ediyor fakat Venüs ile Ay bugün biraz zorlayıcı pozisyonda, ikili ilişkiler odağımızdayken bugün beklentilerimizin karşılanmadığını hissedebilir, sosyallik ve evde tembellik arasında kalabiliriz.

Pazar

Ay sabah saatlerinde Terazi öğleye doğru Akrep burcuna geçiş yapacak hem sert Akrep doğası hem de Ay’ın Mars ile yapacağı sert açı günü daha katı ve tartışmalı geçirebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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