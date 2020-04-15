Saç düzleştiricisi ile yapabileceğiniz 5 şey

Saç düzleştirici hileleri

Saç düzleştiricileri yalnızca saçlarınızı düzleştirmek için kullanmak zorunda olmadığınızı biliyor muydunuz?

Saçlarıyla uğraşmayı ve değişikliği sevenler saç düzleştiricilerin nasıl da harika bir icat olduğunu kabul edeceklerdir. İster düz ister dalgalı olsun saçlarınızın daha düzgün ve fönlü gibi görünmesi için saç düzleştiriciler çok iyi iş çıkarıyor. Bunun yanında farklı teknikler ile saçlarınızda harikalar yaratabilirsiniz.

Doğal dalgalar

Saçlarınızı saç düzleştirici ile dalgalı yapabilirsiniz. Bu işlemi uygulamak için saçlarınız orta ve uzun arasında bir boyda olmalı. Saçlarınızı ikiye ayırıp dipten uca doğru burarark ucundan sıkıca tutun. Daha sonra saç düzleştirici ile burduğunuz kısmın üstünde geçerek ısı ile saçlarınızın şekil almasına yardımcı olun. Aynı işlemi diğer taraf içinde tekrarlayın. Saçlarınızı açtığınızda son derece doğal dalgalar elde etmiş olacaksınız. Aynı işlemi örgü kullanarak da elde edebilirsiniz.

Retro dalgalar

1920’li yılların saç modası olan dalgaları saç düzleştiriciniz ile kolaylıkla elde edebilirsiniz. Saçınızın bir tutamını ayırıp düz bir şekilde tutun. Saç düzleştiricinizi saça sabitledikten sonra sağa doğru itip saçın şekil almasını bekleyin. Saç düzleştiricisini açıp biraz alttan tekrar saçı tutturun bu kez sola doğru çekerek saçın şekil almasını bekleyin saçlarınızın tamamına uyguladığınızda swing yapmaya hazır olacaksınız.

Volümlü saçlar

Saçlarınız ince telli ve sönük olabilir. Saç düzleştirici ile saçlarınızın daha volümlü görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlem için ön taraftaki saçlarınızı ayırmanız gerekir. Daha sonra ince bir taraktan yardım alarak saçlarınızı yukarı doğru tarayıp bir yandan da düzleştirici ile yukarı doğru saçı ısıtmalısınız. Asıl işlem burada başlıyor. Saç soğuduktan sonra şekil alır bu nedenle ısıttığınız saçı yukarı doğru soğuyana kadar tutun böylece çok daha volümlü ve dolgun görünümlü saçlara sahip olacaksınız.

Pürüzsüz dalgalar için

Daha parlak ve dümdüz saçlar için saçlarınızı düzleştirici ile düzleştirirken bir fırçadan yardım alın. Saçınızı tutamlara ayırarak dipten bir fırça ile tutun ve fırçayı aşağı doğru kaydırırken saç düzleştiriciniz ile fırçayı takip edin. Böylece çok daha düz ve parlak saçlara sahip olacaksınız.

Bigudi etkisi

Saçlarınızı bigudi ile kıvırmak bütün gece beklemenize neden olabilir. Saç düzleştirici ile aynı etkiyi çok daha kısa sürede elde edebilirsiniz. Saçınızdan bir tutam ayırın daha sonra bu tutamı parmağınıza sarın ve şeklini bozmadan parmağınızdan çıkarın yuvarlak bir biçimde tuttuğunuz tutamın üstüne saç düzleştirici ile bastırın ve bir tel toka yardımıyla tutturun bütün saçınıza aynı işlemi ekrar edin 20 dakika sonra saçlarınızı açabilirsiniz. Harika dalgalara sahip olduğunuzu göreceksiniz.

Evde dalgalı saç yapmanın kolay yolları