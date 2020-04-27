Kaş makyajı için doğru ürün nasıl seçilir?

Önemsiz bir ayrıntı gibi görünse de doğru makyajın adımlarından biri de kaş makyajıdır. Peki kaş makyajı yaparken hangi ürün nasıl kullanılır?

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Kaş makyajı için doğru ürün nasıl seçilir?
Ezgi Ece Aşkıngil

Trendler genellikle cilt, dudak ve göz makyajında değişiklikler gösteriyor diye düşünsek de aslında kaşlar da trendlerden nasibini oldukça alıyor. Eskiden ince kaşlar trend iken daha sonralarda dağınık kaşlar en son olarak da kalın kaşlar oldukça moda oldu. Kaş makyajı yapmak önemsiz ve küçük bir ayrıntı gibi görünse de aslında yüzünüze anlam katan oldukça önemli bir adım.

 

Kaş farı mı kaş kalemi mi? 

Kaş doldurmak için kullanılabilecek iki farklı ürün var. Bunlardan ilki kaş kalemi. Kaş kalemi seçerken dikkat etmeniz gereken ilk şey kalemin yumuşaklığı. Kalem ne kadar yumuşak olursa kaşlarınızı dolduruken o kadar az zararla kurtulursunuz. Çünkü sert kalemler kıl köklerinize zarar vererek kaşlarınızın kopmasına neden olabilir. Kaş kalemi kullanırken kalemi yatay tutarak kılların uzama yönüne doğru şekil verbilirsiniz. Fakat kaş makyajı yaparken kullanacağınız en verimli ürün kaş farlarıdır. Fırça kullanarak süreceğiniz için hem daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz hem de kaşlarınıza zarar vermeden makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Kaş farı sürerken ince ve yatay bir kaş fırçasından yardım alarak kıl köklerinin uzama yönüne doğru boyayabilirsiniz.

  

KAŞ BOYAMANIN İNCELİKLERİ NELERDİR?

 

Kaş rengine uygun kaş ürünü seçin

Kaş renginize uygun kaş ürünü seçerken bilmeniz gereken şey cilt alt tonunuzdur. Cilt alt tonunuzu bilmek kaş ürününüzü seçerken küllü tonlardan mı yoksa sıcak tonlardan mı yararlanabileceğinizi belirler. Kaş ürünü seçerken saç renginizi değil kaş renginizi baz almanız gerekir. Saç ve kaş rengi farklılık gösterebileceği için yapay bir görünüm yaratmanıza neden olabilir. Genellikle kaş renginden bir ton açık ürün kullanmak kaşlarınızı daha doğal doldurmanızı sağlayacaktır. Kaşlarınızı doldurmadan önce bir kaş tarağı ile yukarı doğru tarayarak boşlukları belirlemeli ve ona göre kaşlarınızı doldurmalısınız.

 

Kaşlarınızı sabitleyin 

Kaşlarınızı doldurduktan sonra mutlaka bir kaş waxı ya da bir kaş maskarası ile kaşlarınızı sabitleyin. Gün içinde kaşlarınızın dağılıp kötü bir görüntü oluşturmaması için sabitlenmesi gerekir. Bununla beraber kaş maskarası ile doldurduğunuz kaşlarınızın üstünden geçerek doğal bir görüntü yakalamış olursunuz.

 

Sosyal medya’nın son trendi: Balık kuyruğu kaşlar
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Sosyal medya aracılığı ile yayılan son güzellik trendi “balık kuyruğu” şeklinde kaşlar yapmak. Yüze sert ama seksi bir ifade katan balık kuyruğu kaşları nasıl yapabileceğiniz ise yazımızın devamında.  

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