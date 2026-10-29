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Ana Sayfa Güncel Türkiye'nin dört bir yanından 29 Ekim çoşkusu
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Türkiye'nin dört bir yanından 29 Ekim coşkusu

Edirne'den Kars'a tüm Türkiye, Cumhuriyet coşkusunu kalbinin en derininde hissetti. İşte Cumhuriyet'in ilanının 103. yılından kareler...

Giriş: 29 Ekim 2026, Perşembe 16:03
Güncelleme: 29 Ekim 2026, Perşembe 16:04
1

Amasya

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

2

Ankara

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

3

Antalya

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

4

Artvin

Bu fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

5

Bursa

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

6

Düzce 

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

7

Erzincan

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

8

Eskişehir

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

9

İstanbul

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

10

İstanbul

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

11

İzmir

Bu fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

12

Kahramanmaraş

Bu fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

13

Kars 

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

14

Kırşehir

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

15

Malatya

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

16

Samsun

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

17

Sivas

Bu fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

18

Trabzon

Bu fotoğraf DHA tarafından servis edilmiştir.

19

Yozgat

Bu fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

20

Zonguldak

Bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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