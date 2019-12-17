Porselen makyaj nedir?

Porselen makyaj ne zaman yapılır, nasıl temizlenir? Porselen makyaj sonrası cilt bakımı nasıl yapılır? Soruların cevapları haberimizde.

+ Sonra Oku
Porselen makyaj nedir?

Porselen makyaj nedir?

Bütün çizgilerin ve pürüzlerin sırayla kapatıcı, fondöten ve pudra ile örtüldüğü makyaj türüdür. Makyaja ismini veren, elde edilen porselen pürüzsüzlüğündeki bu görüntüdür.

 

Porselen makyaj ne zaman yapılır?

Porselen makyaj günlük kullanım için uygun değildir. Çünkü cilt uzun süre havasız kalır ve dört-beş katmanlık örtü normal makyajdan daha çabuk akar. Daha çok özel fotoğraf ve video çekimleri, özel günler ve gece davetleri için yapılır. Yüz hatları kapatıldığı için ışığın yoğun olduğu ortamlarda porselen makyaj estetik görünmez. Ancak hafif ya da loş ortamlarda iyi görünür.

 

Porselen makyaj yapmanın incelikleri nelerdir?

Eğer gür ve koyu renkteyse cildinizdeki tüyleri aldırmanız gerekir. Alerjik bir duruma ya da kızarıklığa karşı bu işlemi bir-iki gün önceden yaptırmalısınız. Aksi halde hem daha fazla kapatıcı kullanmanız gerekir hem de cildiniz zarar görür.

 

Porselen makyaj nasıl temizlenir?

Önce cildinizi yüz temizleme jeli ile yıkamalısınız. Gözeneklerinize nüfuz eden malzemeleri çıkarmak için birkaç dakika buhar banyosu yapabilirsiniz. Ardından yüzünüzü gülsuyuyla silebilirsiniz. Kapatıcı, fondöten veya pudra artığı kalmadığından emin olduktan sonra mümkünse yüzünüze hiçbir şey sürmemelisiniz. Eğer dışarı çıkacaksınız bir kat nemlendirici sürebilirsiniz.

 

Cildiniz nefes aldıktan sonra doğal cilt bakımı yapmanızda fayda var. Örneğin bir parça pamuk yardımıyla süreceğiniz yağsız süt ya da salatalık suyu cildinizi onaracaktır. Kuruduktan sonra yüzünü yıkamanız yeterli.

 

DOĞAL CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

 

Makyajın değiştirdiği insanlar

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Makyajla sivilce izi kapatma
Makyajla sivilce izi kapatma
Allık uygularken yapılan hatalar
Allık uygularken yapılan hatalar
Allık fırçası alırken...
Allık fırçası alırken...
Fan fırçalar hakkında her şey
Fan fırçalar hakkında her şey
Dudaklarınızı daha güzel gösterecek 16 yol
Dudaklarınızı daha güzel gösterecek 16 yol
Düşük gözlüler için kuyruklu göz makyajı
Düşük gözlüler için kuyruklu göz makyajı
Dönem makyajları: 1980’li yıllarda makyaj
Dönem makyajları: 1980’li yıllarda makyaj
Kırmızı ruju doğru kullanmanın 3 yolu
Kırmızı ruju doğru kullanmanın 3 yolu

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?
    İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?

    Süresi : 01:49 İzlenme : 3347

  • Stresle baş etmek için 4 yoga pozu...
    Stresle baş etmek için 4 yoga pozu...

    Süresi : 05:20 İzlenme : 5197

  • Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl tehşis edilir?
    Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl...

    Süresi : 11:33 İzlenme : 1919

  • Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler
    Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler

    Süresi : 01:37 İzlenme : 5546

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X