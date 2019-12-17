Porselen makyaj nedir?

Porselen makyaj ne zaman yapılır, nasıl temizlenir? Porselen makyaj sonrası cilt bakımı nasıl yapılır? Soruların cevapları haberimizde.

Porselen makyaj nedir?

Bütün çizgilerin ve pürüzlerin sırayla kapatıcı, fondöten ve pudra ile örtüldüğü makyaj türüdür. Makyaja ismini veren, elde edilen porselen pürüzsüzlüğündeki bu görüntüdür.

Porselen makyaj ne zaman yapılır?

Porselen makyaj günlük kullanım için uygun değildir. Çünkü cilt uzun süre havasız kalır ve dört-beş katmanlık örtü normal makyajdan daha çabuk akar. Daha çok özel fotoğraf ve video çekimleri, özel günler ve gece davetleri için yapılır. Yüz hatları kapatıldığı için ışığın yoğun olduğu ortamlarda porselen makyaj estetik görünmez. Ancak hafif ya da loş ortamlarda iyi görünür.

Porselen makyaj yapmanın incelikleri nelerdir?

Eğer gür ve koyu renkteyse cildinizdeki tüyleri aldırmanız gerekir. Alerjik bir duruma ya da kızarıklığa karşı bu işlemi bir-iki gün önceden yaptırmalısınız. Aksi halde hem daha fazla kapatıcı kullanmanız gerekir hem de cildiniz zarar görür.

Porselen makyaj nasıl temizlenir?

Önce cildinizi yüz temizleme jeli ile yıkamalısınız. Gözeneklerinize nüfuz eden malzemeleri çıkarmak için birkaç dakika buhar banyosu yapabilirsiniz. Ardından yüzünüzü gülsuyuyla silebilirsiniz. Kapatıcı, fondöten veya pudra artığı kalmadığından emin olduktan sonra mümkünse yüzünüze hiçbir şey sürmemelisiniz. Eğer dışarı çıkacaksınız bir kat nemlendirici sürebilirsiniz.

Cildiniz nefes aldıktan sonra doğal cilt bakımı yapmanızda fayda var. Örneğin bir parça pamuk yardımıyla süreceğiniz yağsız süt ya da salatalık suyu cildinizi onaracaktır. Kuruduktan sonra yüzünü yıkamanız yeterli.

DOĞAL CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Makyajın değiştirdiği insanlar