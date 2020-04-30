Nude ruj kullanmanın incelikleri var!

Nude ruj nasıl kullanılır?

Eğer kullanmanın inceliklerini biliyorsanız nude rujla harikalar yaratabilirsiniz.

Nude ruj, yüzünüzde belli bir bölgeye dikkat çekmek için kullanabileceğiniz mükemmel bir makyaj malzemesidir. Çünkü ten rengine yakın hatta neredeyse şeffaf, varla yok arası bir rujdur.

Peki nude ruju kimler, nasıl kullanmalı?

1. Ten renginiz açıksa pembemsi ve şeftali tonları tercih etmelisiniz. Teninizle ruj arasında doğal bir geçiş olur. Hafif bir fondöten ve allıkla tamamladığınızda, her şey susar göz makyajınız konuşur.

2. Eğer buğday tenliyseniz, kahverengiye yakın şeftali tonlarında bir nude ruj tercih etmelisiniz. Göz makyajınıza vurgu yapabileceğiniz gibi, sadece rimel sürüp yanaklarınızı allıkla renklendirebilirsiniz. Bu genel olarak dikkati yüzünüze toplar.

3. Koyu tenliler için bordomsu, kahverengiye çalan, belirgin gül rengi tonları uygun. Rimelle beraber çekeceğiniz eyeliner özellikle gece dışarı çıkıyorsanız uygun olur.

Nude ruj kullanımıyla ilgili birkaç genel uyarı:

Eğer makyaj yapmayı sevmeyen biriyseniz “nude ruj tam bana göre” diyebilirsiniz. Ama baştan uyaralım, fena halde yanılırsınız. Çünkü renk geçişi olmayan bir teni bu ruj sadece daha renksiz, cansız, sağlıksız gösterir.

Eğer iddialı bir makyaj yapmak istiyorsanız, nude ruj kullanmayın. Dudakların sönük kaldığı bir makyaj iddialı olamaz.