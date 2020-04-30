Nude ruj nasıl kullanılır?

Eğer kullanmanın inceliklerini biliyorsanız nude rujla harikalar yaratabilirsiniz.

+ Sonra Oku
Nude ruj kullanmanın incelikleri var!

Nude ruj, yüzünüzde belli bir bölgeye dikkat çekmek için kullanabileceğiniz mükemmel bir makyaj malzemesidir. Çünkü ten rengine yakın hatta neredeyse şeffaf, varla yok arası bir rujdur.

 

Peki nude ruju kimler, nasıl kullanmalı?

1. Ten renginiz açıksa pembemsi ve şeftali tonları tercih etmelisiniz. Teninizle ruj arasında doğal bir geçiş olur. Hafif bir fondöten ve allıkla tamamladığınızda, her şey susar göz makyajınız konuşur.    

 

2. Eğer buğday tenliyseniz, kahverengiye yakın şeftali tonlarında bir nude ruj tercih etmelisiniz. Göz makyajınıza vurgu yapabileceğiniz gibi, sadece rimel sürüp yanaklarınızı allıkla renklendirebilirsiniz. Bu genel olarak dikkati yüzünüze toplar.

 

3. Koyu tenliler için bordomsu, kahverengiye çalan, belirgin gül rengi tonları uygun. Rimelle beraber çekeceğiniz eyeliner özellikle gece dışarı çıkıyorsanız uygun olur.       

 

Nude ruj kullanımıyla ilgili birkaç genel uyarı:

  • Eğer makyaj yapmayı sevmeyen biriyseniz “nude ruj tam bana göre” diyebilirsiniz. Ama baştan uyaralım, fena halde yanılırsınız. Çünkü renk geçişi olmayan bir teni bu ruj sadece daha renksiz, cansız, sağlıksız gösterir.

 

  • Eğer iddialı bir makyaj yapmak istiyorsanız, nude ruj kullanmayın. Dudakların sönük kaldığı bir makyaj iddialı olamaz.

 

  • Nude ruj dışında kullanacağınız diğer makyaj malzemeleri asla çok koyu tonlarda olmamalı. Makyajda tezatlıklar hoşluk yaratır ama aşırı tezat renkler sadece rahatsız eder.    

 

EVDE NUDE RUJ NASIL YAPILIR?

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Kaş makyajı için doğru ürün nasıl seçilir?
Kaş makyajı için doğru ürün nasıl seçilir?
Evde krem allık nasıl yapılır?
Evde krem allık nasıl yapılır?
Işıl ışıl cilt: Aydınlatıcı
Işıl ışıl cilt: Aydınlatıcı
Yanaklara bahar getirir: Allık
Yanaklara bahar getirir: Allık
Yüz şeklinize uygun kontür uygulaması
Yüz şeklinize uygun kontür uygulaması
Makyaj dersleri: Pudra nedir?
Makyaj dersleri: Pudra nedir?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X