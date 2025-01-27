HTHAYAT
Ruh

Hayattan istediklerinizi nasıl alırsınız?

Hayattan istediklerinizi kovalamaya kesin karar verdiyseniz bu ipuçlarını deneyin...

Hayattan istediklerinizi nasıl alırsınız?
Giriş: 27 Ocak 2025, Pazartesi 10:00
Güncelleme: 12 Mart 2025, Çarşamba 10:33
1

İstediklerinizin peşinden koşmak, her şeyin kötü gitme ihtimali olduğundan dolayı biraz cesaret kırıcı olabilir. Oysa başarmanın ve gerçekleştirmenin yolu bu iç karartıcı anların üstesinden gelebilmektir. Ne kadar esnek olursanız hedeflerinize ulaşmak o kadar kolay olacaktır. Eğer hayattan istediklerinizi kovalamaya kesin karar verdiyseniz bu ipuçları işinize yarayacaktır:

2

1- Kimsenin size hedeflerinizin gerçek dışı olduğunu söylemesine izin vermeyin

Gerçek hayat deneyimleri hiçbir hayalin ya da hedefin gerçek dışı olmadığını kanıtlar. Hayat gariptir; bizi, her şeyin mümkün olduğu birçok farklı yöne doğru götürür ve inandığınız sürece yapabileceklerinizin sınırı yoktur. Başkalarının yargılarının sizi mutlu yapacağına inandığınız şeylerden uzaklaştırmalarına izin vermeyin ve yalnızca istediklerinizin peşinden gidin.

3

2- Israrcı olun

Hedeflerinize en gerçekçi biçimde ulaşmanın tek yolu yaptığınız her şeyde ısrarcı olmaktır. Bir kere denediniz ve başarısız oldunuz: tekrar deneyin! Bir kez daha denediniz ve tekrar başarısız oldunuz: yönteminizi değiştirin ve tekrar deneyin! Hatalarınızdan ders alacaksınız ve kim bilir, belki de bu sefer şansınız yaver gidecek!

4

3- Fırsatları değerlendirmekten korkmayın

Hayallerinizin peşinden tereddüt ederek koşamazsınız. Hareketlerinizde ve düşüncelerinizde agresif olmanız gerekiyor. Akıllı olmanız ancak aynı zamanda da fırsatları değerlendirmeyi ve uygun anlarda bir şeyleri risk edebilmeyi göze almalısınız. Güvenli oynamak iç rahatlatıcı olabilir; ancak günün sonunda hedefinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlayan aldığınız riskler olabilir.

5

4- Cesaretiniz kırılmasın

Gerçekçi düşünecek olursak, planlar düşüncelerinizdeyken gerçek hayatta olduğundan daha iyi işlerler. Bu yüzden yol boyunca tümseklerle karşılaşmaya hazır olmalısınız. Başarısızlığa uğrayabilir ve taşma noktanıza ulaşabilirsiniz. Ancak işin özü, ısrarcılıktadır. Bir kere düşersiniz, silkinir ve yolunuza devam edersiniz.

6

5- Sabırlı olun

Kimi şeyler zaman alır. Sabır göstermediğiniz sürece, yalnızca kendinize yıkım getirirsiniz. Bu yüzden yalnızca birkaç günde ya da ayda olmak istediğiniz yerde olabilmeyi ummayın, çünkü bazı şeyleri yoluna koymak yıllarınızı bile alabilir.

7

6- Başkalarının ayağını kaydırmaktan kaçının

İstediğinize ulaşmayı başarmanın en tatmin edici yolu bunu, ilişkilerinizi feda etmeden ve yol boyunca başkalarına zarar vermeden yapmaktır. Her zaman istediğiniz şeyi alabilmek için başkalarını kullanmamış ya da incitmemiş olduğunuzu bilmek, kendinizi gerçekten zafer kazanmış gibi hissetmenizi sağlayacaktır.

8

7- Yardım istemekten korkmayın

Hayatınızın hedefine ulaşmak için çıktığınız yola aşina değilsiniz. Benzer şeyleri yaşamış kişilerden kılavuzluk etmelerini isteyebilirsiniz. Kendi hatalarınızdan ders çıkarmak harikadır; ancak bu durum, hata yapmaktan kaçınmaya çalışmayacağınız anlamına gelmez. Ve hatta hata yapmak yerine başkalarından öğrenmeye çalışabilirsiniz. Çevrenizdekilerle konuşun ve bağlantılar kurun!

