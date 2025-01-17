HTHAYAT
HTHAYAT
Ruh Hayat zorlaştığında anımsamanız gereken 9 şey
Ruh

İnanır ve çabalarsanız, her şey mümkün!

Her şey çok güzel giderken, bir anda tepetaklak olabilir. En çok da böyle anlarda yapmanız gereken şu 9 şeyi hatırlayın...

İnanır ve çabalarsanız, her şey mümkün!
Giriş: 17 Ocak 2025, Cuma 10:00
Güncelleme: 17 Ocak 2025, Cuma 10:00
1

1- Başarıya giden kestirme bir yol yok

Hayatımızı zorlaştıran ortak şeylerden birisi de çok kısıtlı bir zamanda çok fazla şey başarmak istememizdir. Ancak gerçek şu ki işler böyle yürümüyor. Şüphesiz ki bunu çoktan yaşamış ve anlamışsınızdır. En büyük hayalleriniz çok uzun bir süre gerektirecektir – belki de tüm hayatınızı. O yüzden bir günde tüm hayatınızın değişmesini beklemekten vazgeçin.

2

2- Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın

Başkalarının başarıları ile motive olmak ve kendinize ulaşmak için bir hedef belirlemek başka bir şey; kendinizi sürekli başkalarıyla karşılaştırmak ve değersiz hissetmek başka bir şeydir. Hatırlamanız gereken şey şu: herkesin kendine göre güçlü ya da zayıf yönleri vardır, belki de en tepeye çıkamayacaksınız ya da bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Dışarısı rekabet dolu; bu yüzden hayatı gerçekçi bir yaklaşımla yaşamakta ve her adımda kademe kademe gelişmekte fayda var.

3

3- Hayat bir yolculuktur; varış noktası değil

Zaman zaman kendimizi yolun sonunda, her şeyi elde etmiş bir şekilde hayal ederiz. Ancak bunlara giden yolda yürümeye çalışırken çok da motivasyonumuz olmaz. Sürekli yolun sonundaki zaferi ve ödülü düşünürüz. Ancak hatırlamanız gereken şey şu: takdir size başkalarının sunduğu bir şeydir; deneyim ise sizin kendiniz için kazandığınız bir şey. Bu yolla hayatı her adımda keyifle yaşayacak, en çetin görevler bile gözünüze çok daha kolay görünecektir.

4

4- Başkalarının düşündükleri hakkında endişelenmeyin

Başkalarının hakkımızda düşündüklerinin farkında olmak birçoğumuz için ortak bir problemdir. Bu durum hayatımızda büyük bir engel teşkil eder, hayallerimize ulaşmamızı ve hayattan keyif almamızı önler. Hayatınızı sürekli başkalarını memnun etmeye çalışarak yaşamak zorunda değilsiniz. İnsanların hakkınızda düşündükleri çok da önemli değil. Eğer böyle şeyler tarafından sürekli durdurulursanız bir görevin altından kalkmayı ve hayallerinize ulaşmayı asla başaramazsınız.

5

5- Hiçbir şey sonsuza dek sürmez

Hayat inişlerle ve çıkışlarla doludur. Her zaman planladığınız gibi sonuçlanmaz. Böyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? Hatırlama. Hiçbir şey sonsuza dek sürmez – endişeleriniz ve sorunlarınız bile. Bunlar size sorununuzu çözmenizde yardımcı olmayabilir ancak kesinlikle en karanlık zamanlarda önünüzü görmenizde yardımcı olacaktır. Ne kadar denerseniz deneyin yine de olmuyorsa endişelenmenin manası ne ki?

6

6- İnanır ve çabalarsanız, her şey mümkündür

Biraz klişe olabilir; ancak inancınızı kaybetmez ve çok çalışırsanız başarmak kaderinizde var. Hayalleriniz çok büyük olabilir ve bunları asla başaramayacağınızı düşünebilirsiniz. Ama sürekli sızlanmanın daha başlamadan bir şeylerin ters gitmesinden korkmanın size ne faydası var ki? Çok çalışırsanız, kesinlikle ilerlersiniz. İşlerinizin iyi gitmediği noktada şu sözü hatırlayın: "Umudu seçtiğinizde her şey mümkündür".

7

7- Hayat çok kısa

Hayat istediğimiz her şeyi başarabilmemiz için çok kısa. Bunu hatırlamak bize birçok şekilde yardımcı olur. Hayat kısa olduğundan, çevrenize baktığınızda gördüğünüz her şeyi başarmak zorunda değilsiniz. Bu kısacık hayat için çok fazla endişelenmenin, en küçük bir problemle perişan olmanın bir anlamı yok.

8

8- Başarısızlıklar, başarının ayaklarıdır

Peşinde olduğunuz her şeyi bir anda başarmak zorunda değilsiniz. Hatta çoğunlukla daha ilk girişimde başarısız olmaya mahkumsunuz. Üzülüp bırakmayın. Başaramamış olsanız da işi yapmaya çalışırken bulunduğunuz girişimlerden kesinlikle bir iki şey öğrendiniz. Bu yüzden bir dahaki sefere daha kararlı olun ve daha çok çalışın. Bitiş çizgisine kesinlikle varacaksınız

9

9- Bir kapı kapanır, bir başkası açılır

Hayatta istemiş olduğunuz her şeyi asla başaramayacaksınız. Elde ettiğiniz olumsuz sonuçları sürekli hatırlayıp hayatı kendinize işkence haline getirmenin hiçbir anlamı yok.

