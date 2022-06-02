Günlüğünü okudum...

Nişanlımın günlüğünü okuduğumdan beri eskisi gibi davranamıyorum...

Günlüğünü okudum...
İlişki
02 Haziran 2022 15:32 Güncelleme: 02 Haziran 2022 15:32
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Selamlar. Ben 24 yaşında bir kadınım. 3 ay önce uzun zamandır birlikte olduğum erkek arkadaşımla nişanlandım. Aslında güzel giden bir ilişkimiz vardı ama ben bu aralar çok huzursuzum...


Erkek arkadaşımla yaklaşık 2 senedir birlikteyim ve günlük tutma alışkanlığının küçük yaşlardan beri geldiğini biliyorum. Günlük tutarak duygularını yatıştırdığını ve adeta bir terapi gibi ona iyi geldiğini söylüyordu. Hatta bunun işe yarayıp yaramayacağını denemek için ben de bir dönem günlük tuttum ama sonrasında devamını getiremedim.


Nişanlım günlüklerini tıpkı bir arşiv gibi kütüphanesinde saklıyor. Bu durum bana her ne kadar ilginç gelse de evine gelenlere güveninin olduğunu gösterir diye düşünmüştüm. Geçenlerde evinden eşya almaya gittiğim bir gün önceki gün yazdığı günlüğünü arasında bir kalem koymuş vaziyette yemek masasının üstünde gördüm. Bu durum inanılmaz heyecanlandırdı beni ve okuma isteği oluşturdu içimde.


Kendimi tuttum ve yapmam gereken işlerle uğraşmaya başladım. Lazım olan eşyaları alıp tam evden çıkacakken dayanamadım ve masada duran günlüğünü alıp okudum. Bu günlükte nişanlımın benle de paylaştığı şeyler dışında pek bir şey yoktu. Bunun üzerine eski bir günlüğünü de okudum ve her şey o zaman başladı. O günlüğünün benden önceki sevgilisi döneminde yazıldığını anladım ve okumaya devam etmekten kendimi alamadım. Ona dair yazdığı şeylerde onu ne kadar sevdiğini gördüm ve bu nedense beni inanılmaz derecede üzdü. Kendimi durmadan kıyaslamaya başladım. Aynı şeyleri bana da hissettiğini bildiğimden her ne kadar bu durumda kendimi eksik hissetmesem de yine de aynı duyguları geçmişte de bir başkası için yaşadığını bilmek bana iyi gelmedi.


Günlüğünü okuduğum günden beri hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ona olan tavırlarım ister istemez değişti. Daha sert davranmaya ve neredeyse kötü davranmaya başladım. Neden böyle davrandığımı ona söylememek için kendimi zor tutuyorum ama o zaman da haksız durum adüştüğmü görmüş olacak ve bana güveni kalmayacak...

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