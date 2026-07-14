Karşınızdakinin zihninde tatlı bir yolculuğa çıkmak, onun kırmızı çizgilerini, çocukluğunu ve hayata bakışını gerçekten anlamak istiyorsanız, doğru soruları doğru bir şekilde sormanız gerekir. İşte bir kahve eşliğinde sorabileceğiniz, karşı tarafı savunmasız bırakacak o sorular...

Karşınızdaki insanı daha iyi tanımak için bu soruları sorun

1. Dünyadaki herkesi düşün; yanına kimin akşam yemeğine gelmesini isterdin?

2. Telefon etmeden önce ne söyleyeceğini kafanda kurar mısın? Neden?

3. 90 yaşına kadar yaşayacak olsan ve son 60 yılını ya 30 yaşındaki bir insanın zihniyle ya da vücuduyla geçirebilecek olsan, hangisini seçerdin?

4. Yetiştirilme tarzına dair tek bir şeyi değiştirebilecek olsan bu ne olurdu?

5. Karşındaki kişiye dört dakika içinde hayat hikayeni anlatabildiğin kadar detaylı anlat.

6. Yarın sabah yepyeni bir özellik veya yetenek kazanmış olarak uyanacak olsan, bunun ne olmasını isterdin?

7. Sihirli bir küre sana kendinle, hayatınla, geleceğinle ya da herhangi bir şeyle ilgili tek bir gerçeği söyleyecek olsa neyi öğrenmek isterdin?

8. Uzun zamandır yapmayı hayal ettiğin ama hala yapamadığın bir şey var mı? Neden yapmadın?

9. Hayatındaki en büyük başarın ne?

10. Bir yıl içinde aniden öleceğini bilsen, şu anki yaşam tarzında bir şeyleri değiştirir miydin? Neden?

11. Karşındaki kişiyle çok yakın arkadaş olacaksanız, senin hakkında mutlaka bilmesi gereken ne var?

12. En son ne zaman birinin önünde ağladın? Peki en son ne zaman kendi kendine ağladın?

13. Bu akşam, hiç kimseyle helalleşemeden aniden ölecek olsan, birine söyleyemediğin için en çok pişman olacağın şey ne olurdu? Bunu ona neden şimdiye kadar söylemedin?

14. Evin içindeki her şeyle birlikte alevler içinde kalıyor. Sevdiklerini ve evcil hayvanlarını kurtardıktan sonra içeri dalıp tek bir eşyayı kurtarmak için vaktin var. Bu ne olurdu? Neden?

15. Bir insanda zeka mı, nezaket mi yoksa kararlılık mı senin için daha çekicidir? Neden?

16. Son 1-2 yıl içinde, eskiden çok savunduğun ama artık tamamen değiştiğin fikir veya inancın nedir?

Karşınızdakini daha iyi tanımanızı sağlayacak psikolojik sorular

1. Hayatında değiştirme şansın olsa ilk neyi değiştirirdin?

2. Seni en çok ne hayal kırıklığına uğratır?

3. Kendini en güvende hissettiğin yer neresi?

4. İnsanlarda seni en çok etkileyen özellik ne?

5. Birine kolay güvenir misin, yoksa zaman mı gerekir?

6. Çocukluğundaki hangi anıyı hiç unutamıyorsun?

7. Kendinle ilgili değiştirmek istediğin bir huyun var mı?

8. En son ne zaman gerçekten mutlu hissettin?

9. Seni en çok ne korkutur?

10. Bir hata yaptığında kendini kolay affeder misin?

11. Hayatında en çok kime minnettarsın?

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12. Yalnız kalmayı mı seversin, kalabalık içinde olmayı mı?

13. İnsanların seni yanlış anladığını düşündüğün bir konu var mı?

14. Başarı senin için ne ifade ediyor?

15. Stresli olduğunda ilk tepkin ne olur?

16. Bir ilişkide senin için vazgeçilmez olan şey nedir?

17. En çok hangi konuda kendinle mücadele ediyorsun?

18. Geçmişe dönme şansın olsa hangi yaşına giderdin?

19. Seni en çok motive eden şey nedir?

20. Bir insanı hayatından çıkarmana ne sebep olur?

21. Kimsenin bilmediği bir yönün olduğunu düşünüyor musun?

22. En büyük pişmanlığın ne?

23. Kendini en çok ne zaman güçlü hissedersin?

24. Bir gün boyunca kimse seni yargılamayacak olsa ne yapardın?

25. Sence insanlar gerçekten değişebilir mi?

26. En zor "özür dilerim" dediğin an hangisiydi?

27. Bir insanın karakterini anlamak için ilk neye dikkat edersin?

28. Hayatındaki en büyük dönüm noktası neydi?

29. Mutlu olmak mı, başarılı olmak mı senin için daha önemli?

30. Seni en çok hangi söz incitir?

31. Bir sırrını paylaşırken neye göre karar verirsin?

32. En büyük korkunun gerçekleşmesi mi, en büyük hayalinin hiç gerçekleşmemesi mi seni daha çok üzer?

33. Kendini anlatmakta zorlandığın duygular var mı?

34. Bugünkü seni en çok hangi olay şekillendirdi?

Peki cevaplar neyi gösterebilir?

Bu soruların doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Ancak verilen yanıtlar, kişinin bazı psikolojik eğilimleri hakkında ipuçları verebilir.

"Seni en çok ne hayal kırıklığına uğratır?" sorusu, kişinin beklentilerini ve hassas olduğu konuları ortaya çıkarabilir.

"Bir hata yaptığında kendini kolay affeder misin?" sorusu, öz şefkat düzeyi ve mükemmeliyetçilik eğilimi hakkında fikir verebilir.

"Birine kolay güvenir misin?" sorusu, kişinin bağlanma biçimi ve geçmiş deneyimlerinden nasıl etkilendiğini gösterebilir.

"Yalnız kalmayı mı seversin, kalabalık içinde olmayı mı?" sorusu, sosyal ihtiyaçları ve enerji toplama biçimi hakkında ipucu verebilir.

"Sevildiğini nasıl anlarsın?" sorusu, kişinin duygusal beklentilerini ve ilişki dinamiklerini anlamaya yardımcı olabilir.

"Sence insanlar gerçekten değişebilir mi?" sorusu, kişinin hayata ve insan ilişkilerine bakış açısını yansıtabilir.

"Bir insanı hayatından çıkarmana ne sebep olur?" sorusu, sınırlarını, kırmızı çizgilerini ve değerlerini ortaya koyabilir.

"En büyük pişmanlığın ne?" sorusu, kişinin geçmişte hâlâ etkisini hissettiği olayları ve önceliklerini anlamaya yardımcı olabilir.

"Bugünkü seni en çok hangi olay şekillendirdi?" sorusu ise kişinin kimliğini oluşturan deneyimleri ve hayatındaki kırılma noktalarını anlamak için güçlü bir başlangıç olabilir.

Kaynak: "Want to Be Close to Someone? Ask These 36 Psychological Questions". Şuradan alındı: https://psychcentral.com/relationships/want-to-be-close-to-someone-ask-these-36-questions#how-it-works.

"Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationships. New York: Holt, Rinehart & Winston". Şuradan alındı: https://psycnet.apa.org/record/1973-28661-000.