HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Seyahat Kapadokya'nın giriş kapısı Avla Kanyonu
Seyahat

Kapadokya'nın giriş kapısı Avla Kanyonu

'Kapadokya'nın giriş kapısı' olarak bilinen Soğanlı Vadisi'nin sonunda yer alan Avla Kanyonu, doğaseverleri orta zorluktaki yürüyüş yolu ile keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Giriş: 09 Kasım 2026, Pazartesi 10:38
Güncelleme: 09 Kasım 2026, Pazartesi 10:38
1

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 'Kapadokya'nın giriş kapısı' olarak bilinen, milyonlarca yıl önce volkanik aşınmalar ve fay kırıklarıyla oluşan 1,5 kilometre uzunluğundaki Avla Kanyonu, doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

2

Fay kırığıyla oluşup su akıntılarıyla zamanla şekillenen kanyon; 1,5 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 4 metre genişlikte ve 15 metre yükseklikte bir koridor şeklinde devam ediyor. 

3

Sağlı sollu sıralanan peri bacaları, doğal ve insan eliyle oluşturulmuş kaya oyma yuvalarıyla dikkat çekiyor. 

   
4

Kuş yuvalarından soğuk hava depolarına kadar pek çok yapıya ev sahipliği yapan bölge, tarihi dokusu, piknik alanları ve gezi rotalarıyla ziyaretçilerine çok yönlü bir deneyim sunuyor.

5

Kanyonu, Kayseri ve yakın illerden birçok doğasever ziyaret ediyor.

6

Burayı ziyaret edenler sadece doğa gezisi yapmakla kalmıyor, kendilerini adeta tarihin içinde buluyorlar. 

7
8

* Haberin fotoğrafları AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

9
10
11
Paylaş:
brush-purple Yorumlar