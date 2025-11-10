HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Güncel

Saygı, sevgi ve özlemle...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yılında saygı ve sevgi ile anıyoruz...

Saygı, sevgi ve özlemle...
Giriş: 10 Kasım 2025, Pazartesi 10:00
Güncelleme: 10 Kasım 2025, Pazartesi 10:00
1

Gelibolu, Çanakkale

2

1906 yılında arkadaşları Halil ve Müfit Bey ile Şam'da

3

Arkadaşları ile Şam'da. Yıl 1906.

4

Şam 1906

5

Trablusgarp 1908

6

Selanik 1910

7

Picardie - Fransa 28 eylül 1910

8

1912 yılı, Hilâl-i Ahmer Kızılay heyeti ile  Trablusgarp'ta.

9

Trablusgarp 1912

10

Yıl 1914, Yer Sofya - Bulgaristan / Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Sofyadaki baloda yeniçeri kıyafetiyle...

11

Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa, yaverleri Salih (BOZOK), Şükrü (TEZER) ve Cevat Abbas (GÜRER) Beyler ile, 1918

12

Şeyh Sunusi tarafından hediye edilen Trablusgarp'ın yerel kıyafeti ile Ankara, Kasım 1920

13

Ankara 1921

14

Gölbaşı - Ankara 1921...  Deve üstünde.

15

Sabah saat 05.30'da topçu ateşiyle birlikte. Büyük Taarruz'un başlaması esnasında çekildi. Kocatepe - Afyonkarahisar 1922

16

Şiir okuyan bir çocugu dinlerken, Bilecik 1923

17

Karadeniz Vapuru 1926

18

Mustafa Kemal Atatürk'e 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine ''Türklerin atası'' anlamına gelen Atatürk soyadı verildi.

19

Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı "Gazi" ünvanını aldı.

20

Mustafa Kemal Atatürk vefatına kadar tam 4 kez arka arkaya Cumhurbaşkanı seçildi.

21

Mustafa Kemal Atatürk: Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi.

22

Zeybek ve güreşe de ilgi duyuyordu.

23

İleri derecede Fransızca ve Almanca biliyordu.

24

Bir atı ve köpeği vardı, her ikisine de çok değer verirdi.

25

Temiz ve düzenli giyinmek konusunda hassastı.

26
27
28
29
30
31
Paylaş:
brush-black

Yorumlar