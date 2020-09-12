Güçlü anne olmak kızlarına ne öğretir?

Bağımsız olmayı öğrenirsiniz

Annenize baktığınızda, kendi başına her şeyi yapabilen güçlü bir kadın görürsünüz. Hem sizi büyütür, hem evi idare edebilir, hem de kariyerini inşa edebilir. Bütün bunları annenizde görmüş olmak size de güç verir.

En hayran kalınası şey de, anneniz fiziksel veya zihinsel sağlığına zarar vermeden tüm bu işler arasında nasıl sağlıklı bir denge sağlayacağını da bilir. Tüm bu gücü ve bilgeliği, ondan ilham almanıza ve sahip olduğu bağımsızlık düzeyine ulaşmak için çabalamanıza yol açar.

Bağımsızlık, sadece eylemlerinizden ibaret değildir. Aynı zamanda kafanızın içinde ne olduğu ile de ilgilidir. Anneniz size fikirlerini ve inançlarını empoze etmeye çalışmaz. Kendiniz için düşünmenizi ve kendi başınıza kararlar vermenizi sağlar. Böylece kalabalığı takip etmemeyi ve kendi kararınıza güvenmeyi öğrenirsiniz.

Vazgeçmemeyi öğrenirsiniz

Ne kadar güçlü olursak olalım, hepimiz zaman zaman zor dönemlerden geçebiliriz. Ve bazen anneniz de zor zamanlardan geçer ve siz bunu fark edebilirsiniz. Ama sonra onun problemleriyle başa çıktığını ve hayatını yaşamaya devam ettiğini görürsünüz. Böylece zorluklar önünüze çıktığında güçlü olmayı ve sebat etmeyi öğrenirsiniz.

Kendinize değer vermeyi ve kendinizi sevmeyi öğrenirsiniz

Güçlü insanlar kendilerini değersiz görmezler ve kimsenin onlara hak ettiklerinden daha düşük bir değere sahip olduklarını söylemesine izin vermezler. Öyleyse birisi sizi iyi bir sebep olmadan eleştirirse, bunun üzülmeye ve cesaretinizin kırılmasına değmeyeceğini bilirsiniz, aynı annenizden öğrendiğiniz gibi. Kendinize inanmayı, kendinizi sevmeyi ve öz değerinizi az göstermek isteyenlere "hayır" demeyi öğrenirsiniz.

Her zaman güçlü olmak zorunda olmadığınızı bilirsiniz

Güçlü anneler zaman zaman katı olabilir, ancak size yumuşak yönlerini de gösterirler. Tavsiyeye veya ağlayacak bir omuza ihtiyacınız olduğunda, sizi desteklemek için yanınızda olurlar. Ya da annenizin ağladığını görmek size üzülmenin ve duyguları dışa vurmanın da iyi bir şey olduğunu gösterir.

Hayatın kolay olmadığını bilirsiniz

Anneniz sizi hayatın acımasız gerçeklerinden korumaya çalışmaz. Kadın olmak maalesef kolay değildir - fikirleriniz ve kararlarınız bazen göz ardı edilebilir ve kendinizi birine kanıtlamak için son derece sıkı çalışmanız gerekebilir. Anneniz bunu bilir ve kendisi için ayakta durarak ve gerekirse karşılık vererek bunu size öğretir.

Birini sevmenin ne demek olduğunu öğrenirsiniz

Anneler çocuklarını koşulsuz sever. Ve bazen bu yüzden tereddütsüzce fedakarlıklar yaparlar. Hastalandığınızda bütün gece yatağınızın başında beklerler, kalbiniz kırıldığında ya da başınız belada olduğunda sizin için endişelenir ve size yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Sizi sevme ve önemseme şekli, size de başkalarını önemsemeyi ve sevmeyi öğretir.

Kendi mutluluğunuzu yaratmayı öğrenirsiniz

Anneniz size, pasif bir halde iyi bir şeyin olmasını beklemek yerine, hayatı aktif olarak keşfetmeyi, hatta kendi başınıza olumlu bir şey yaratmayı öğretir. Yoğun hayatındaki en küçük şeylerde bile mutluluğu bulmayı bilir ve size bunları görmeyi ve onlardan keyif almayı da öğretir.