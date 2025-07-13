10. Paylaşmanın neden önemli olduğunu açıklayın

Çocuğunuz anlamak için çok küçük olabilir ama paylaşmanın hayatta neden bu kadar önemli olduğunu ona anlatmalısınız. Öncelikle paylaşmanın daha çok arkadaşa sahip olmak anlamına geldiğini öğretebilirsiniz örneğin.

Gündelik hayattan paylaşma ve yardımlaşma örnekleri verebilir, hatta bu konuda ona örnek olabilirsiniz.