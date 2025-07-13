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Çocuklu Hayat

Çocuğunuza paylaşmayı öğretmenin 14 yolu

Paylaşmayı erken yaşta öğrenmek önemli ama maalesef çocuklar bazen hiç uzlaşmacı olmuyorlar!

Giriş: 13 Temmuz 2025, Pazar 12:00
Güncelleme: 13 Temmuz 2025, Pazar 12:00
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1. Onlara seçenek sunun

Çocuğunuzu paylaşmaya zorlamak, onun daha sonra bunu kendi kendisine yapmak istemesini engelleyecektir. Eğer ona tercih hakkı sunarsanız, kendilerini durumun daha çok içinde hissedecekler ve duygularının dikkate alındığını bileceklerdir. Bazı oyuncaklarını bir arkadaşı ile paylaşmak isteyip istemediğini sorun ya da öğle yemeğini kardeşi ile. Eğer hayır der ise, neden paylaşmaya istekli olmaları gerektiğini onlara açıklayın. Eğer evet derse, verdikleri bu güzel karar için onları övmeyi ihmal etmeyin.

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2. Ne zaman paylaşabileceklerini bilin

Çocuğunuzun her zaman ve her şeyi paylaşmasını beklemeyin! Onun için özel olmayan oyuncaklarını paylaşabilir örneğin ama favori parçaları kendine saklamak isteyecektir. Siz kendiniz için kıymetli olan şeyleri paylaşmaktan hoşlanır mısınız? Bir yetişkin ya da çocuk olsun, böyle hissetmek doğaldır.

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3. Paylaşmak için tamamen gözden çıkarması gerekmediğini bilsin

Çocuğunuz paylaşmanın geçici bir durum olduğunun bilincinde olmalı. Paylaşmak bir arkadaşınızın sizin olanı ödünç almasına izin vermektir. Paylaştığı oyuncak eninde sonunda ona geri dönecektir. Eğer bunu bilirse, paylaşma konusunda daha işbirlikçi olabilir.

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4. Farklı terminoloji deneyin

Eğer çocuğunuz her seferinde paylaşmaya karşı çıkar ise farklı bir terminoloji deneyin. 'Ödünç vermek' ya da 'sırayla oynamak' gibi kalıplar kullanabilirsiniz. Bazen çocukların paylaşımdan kaçınmasının tek sebebi kelimenin gerçek anlamını bilmemesi olabilir.

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5. Bir saat ya da alarm kullanınÇocuklar sırayla oynarken zaman tutmak onlara adil olduğunuzu gösterir. Zaman limitini bir kısıtlama gibi göstermek yerine, bir diğer oyun haline getirin. Örneğin aynı zaman sürecinde çocukların aynı oyuncak ile farklı neler yapabileceğine dair bir iddia ortaya atın.

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6. Çocuğunuzla bağlantı kurun

Araştırmalara göre, ebeveynleri ile daha yakın olan çocuklar paylaşıma da daha açık oluyorlar. Yeterince sevgi ve ilgi gördükleri için objelere daha az anlam yüklüyorlar ve manevi olarak da aldıkları kadar vermek istiyorlar.

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7. Sadece kendilerine ayıracakları ve başkası gelmeden önce saklamalarına izin vereceğiniz oyuncakları olsun

Herkesin favori oyuncakları vardır ve çocuğunuz eğer bunları paylaşmak istemez ise, onu zorlamamalısınız. Kendisi de arkadaşlarının karşısında oynamadığı sürece, çocuğunuz özel olan oyuncaklarını ortadan kaldırma özgürlüğüne sahip olmalıdır.

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8. Eğer öğrenmezlerse, oyuncaklara el koyun

Eğer tüm pozitif uğraşlarınıza rağmen, paylaşmayı öğrenmeyi reddederse, oyuncaklarına el koymayı deneyebilirsiniz.

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9. Kendileri ile paylaşılsın istiyorlarsa, paylaşmayı öğrenmeleri gerektiğini öğretin

Verici olmasa bile çoğu çocuk, diğerlerinin kendisi ile paylaşmalarını bekler. Bunun ne kadar dengesiz bir istek olduğunu ona öğretmelisiniz. Eğer kendisi oyuncaklarını paylaşır ise, arkadaşında gördüğü ve çok sevdiği o oyuncak ile oynamaya da hak kazanacaktır.

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10. Paylaşmanın neden önemli olduğunu açıklayın

Çocuğunuz anlamak için çok küçük olabilir ama paylaşmanın hayatta neden bu kadar önemli olduğunu ona anlatmalısınız. Öncelikle paylaşmanın daha çok arkadaşa sahip olmak anlamına geldiğini öğretebilirsiniz örneğin.

Gündelik hayattan paylaşma ve yardımlaşma örnekleri verebilir, hatta bu konuda ona örnek olabilirsiniz.

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12. Oyuncak ve yemekten fazlasını paylaşın

Sadece oyuncak ve yiyeceğin paylaşılmayacağını, çok daha fazlasının olduğunu ona gösterin. Kıyafetlerinizi, paranızı ve zamanınızı da paylaşabilirsiniz. Ayrıca aile içindeki sevgi ve saygı da paylaşımı öğrenmesi için çok büyük ve önemli unsurlar olacaktır.

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14. Onları övün

İsteyerek ya da istemeyerek, çocuğunuz ne zaman bir paylaşımda bulunsa bu tavrını övmeyi ihmal etmeyin. Onları materyal şeylerle ödüllendirmeyin, sözcüklerinizle ödüllendirin.

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