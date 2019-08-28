Göz altı torbasına neden olan yiyecekler

Çoğu insanın baş belası olan olan göz altı torbalarına sebep olan yiyecekler...

Sabah kalktığınızda göz altlarınızı şiş görmek güne moraliniz bozuk bir şekilde başlamanıza sebep olur. Uykusuzsanız göz altı torbalarınız için bahaneniz hazırdır. Fakat gece ne kadar güzel bir uyku uyumuş olursanız olun sabah kaltığınızda yine aynı manzarayla karşılaşıyorsanız bu sefer yediklerinizi gözden geçirmeniz gerekli. İşte göz altı torbalarına sebep olan ve onlardan kurtulmanıza yardımcı olacak yiyecekler...

Göz altı torbasına sebep olan 6 yiyecek:

1- Konserve gıdalar

Konserve gıdalar şiş gözlere sebep olabileceği gibi başka sağlık sorunlarına da yol açabilir. Bu yüzden konserve gıdaları yemeden ya da pişirmeden önce gıdaları iyice yıkamanız önerilir.

2- Domates

Domates de şişkinliğe sebep olan solanin isimli bir maddeyi içeren patlıcangil ailesine aittir. Eğer düzenli olarak gözlerinizin ve göz altlarınızın şiştiğini fark ediyorsanız domates yememeyi deneyin.

3- Buğday, arpa ve çavdar

Eğer buğdaya, arpaya veya çavdara alerjiniz ya da gluten duyarlılığınız varsa bu besinleri içeren herhangi bir şey yemek şişkinliğe sebep olacaktır. Bunun gibi durumlarda en doğrusu buğday bazlı yiyeceklere veda edip başka alternatifler bulmaktır.

4- Süt ürünleri

Dünya üzerindeki yetişkinlerin %65-70'inin laktoz duyarlılığı olduğu düşünülüyor yani laktoz duyarlılığı düşündüğünüzden daha da yaygın. Eğer sizin de metabolizmanız süt ürünlerinden hoşlanmıyorsa şişkinlikten uzak bir hayat sürmek için onlardan uzak durmanızı öneririz.

5- Acı biber

Domates gibi acı biber de patlıcangil ailesindendir. Solaninin yanı sıra kapsisin adı verilen bir bileşen de içeren acı biber yanmaya ve şişmeye sebep olabilirler. Bu şişkinlik de genellikle göz etrafında oluşmaya meyillidir.

6- Şeker

Şeker, şişkinliğe en çok neden olan yiyeceklerden biri. Tüm vücutta şişkinliğe neden olan şeker, göz çevresinde daha fazla şişkinliğe sebep olur bunun sebebi ise buradaki derinin ince ve şişmeye meyilli olmasıdır. Şekeri azaltmanızın ya da tamamen hayatınızdan çıkarmanızın başka yararları da vardır. Yapay şeker veya tatlandırıcılar da konu şişkinlik olduğunda en az normal şeker kadar tehlikelidir.

Göz altı torbasını engelleyecek 4 yiyecek

1- Maydanoz

Maydanoz vücudunuzdaki fazla sıvının böbrekleriniz aracılığıyla süzülmesine yardımcı olur. Bu yüzden gözleriniz devamlı şişiyorsa daha fazla maydanoz tüketmeyi deneyin.

2- Yulaf

Gözlerinizin şişmesi ya da göz altı torbaları sizin için büyük bir problemse güne yulaf ezmesi yiyerek başlamanızı öneririz. Gözlerinizin şişmesine sebep olabilecek şeylerden biri ise kabızlıktır. Yulaf, lif açısından zengin bir besindir ve bağırsak hareketlerinizin kolaylaşmasını sağlar böylelikle şişkinlik de azalır.

3- Salatalık

Gözlerinizin etrafına soğuk salatalık dilimleri yerleştirmek de gözlerinizin yorgunluğunu alıp şişkinliğini indirmek için birebirdir. Bu yüzden dilimlediğiniz salatalıkları gözlerinize koyup 15 dakika boyunca bekletin. Böylelikle göz altı torbalarınız ve şişliğiniz geçecek ve daha dinçleşmiş hissedeceksiniz.

4- Avokado

Avokadoyu yemek yerine gözlere uygulamak da şişkinliğini azaltabilir. Bunun için öncelikle avokadoyu dilimleyin, gözlerinizin etrafına yerleştirin ve 10 dakika boyunca bekletin. Avokado aynı zamanda gözlerinizin etrafındaki koyu halkaların da geçmesine yardımcı olacak K vitamini bakımından da zengindir.