Google arama trendleri 2020

Google, 2020 yılında en çok aranan trendleri açıkladı

Google arama trendleri 2020
Yaşam
10 Aralık 2020 Perşembe

Her yıl sonunda o yılın en çok aranan kelimelerini açıklayan Google'da Yılın Arama Trendleri (Google Year In Search) 2020 yılının trendlerini açıkladı. Bu yılın en çok arananlarında öne çıkan kelimeleri bir araya getirip harika bir video da hazırladılar:



Ayrıca trendleri keşfedebilmemiz için hazırlanan hikaye serisine de buradan ulaşabilirsiniz.


Google'ın birbirinden yaratıcı ofisleri
Google'ın birbirinden yaratıcı ofisleri

Türkiye çapındaki trendler

Türkiye'de genel arama sonuçlarına bakalım. İlk sırada "EBA" ve ardından "Dolar kaç TL" aramaları bulunuyor. "Corona Virüsü", "Deprem" ve "Zoom" ise listenin devamında yer alıyor.


Dizi kategorisinde en çok aranan ise "Sadakatsiz" dizisi oldu. "Mucize Doktor" ve "Masumlar Apartmanı" ise devamında yer aldı.


Kişiler kategorisinde "Fahrettin Koca" araması birinci geldi.


2020, maalesef birçok kayıp verdiğimiz bir yıl oldu... Kaybettiklerimiz kategorisinin başlarında ise "Kobe Bryant" ve "Pınar Gültekin" yer aldı.


Google'a bir şeyi nasıl yapacağımızı sorabilmek hayatımıza büyük kolaylık getiriyor. Nasıl kategorisinde birinci arama "HES Kodu Nasıl Alınır" oldu.


Koronavirüsün etkisiyle bütün dünya karantinaya girdi. Haliyle insanlar evde en çok ekmek yaptılar ve tarif kategorisinde "Ekmek" birinci sırada yerini aldı. Devamında ise "Pide" ve "Aşure" aramaları geldi.


Dünya çapındaki trendler

Genel aramalar kategorisinde "Coronavirus" birinci yerini aldı ve ardından "Kobe Bryant" geldi.


Haberler kategorisinde yine "Coronavirus" en çok aranan kelime oldu. Devamında ise "Election Results", "Iran" ve "Beirut" yer aldı.


Aktörlerden en çok aranan isim "Tom Hanks" oldu.


Dünya çapında kaybettiklerimiz kategorisinde en çok aranan isim yine "Kobe Bryant" oldu.


En çok aranan kişiler ise "Joe Biden", "Kim Jong Un" ve "Boris Johnson" oldu.


Oturduğunuz yerden müze ziyaretine ne dersiniz?
Oturduğunuz yerden müze ziyaretine ne dersiniz?


İşte o listeler...


Aramalar - Türkiye

1) EBA


2) Dolar Kaç TL


3) Corona Virüsü


4) Deprem


5) Zoom


6) HES Kodu Alma


7) Kandilli Rasathanesi


8) Sokağa Çıkma Yasağı


9) Sağlık Bakanlığı


10) ABD Seçimleri


İsimler - Türkiye

1) Fahrettin Koca


2) Berat Albayrak


3) Ebru Şallı


4) Ellen Page


5) Alaattin Çakıcı


6) Fatih Terim


7) Lütfi Elvan


8) Sercan Yıldırım


9) Halil Sezai


10) Nihat Hatipoğlu


Kaybettiklerimiz - Türkiye

1) Kobe Bryant


2) Pınar Gültekin


3) Nur Yerlitaş


4) Aytaç Yalman


5) Aleyna Çakır


6) Maradona


7) Ares Özdemir


8) Cemil Taşçıoğlu


9) Seyfi Dursunoğlu


10) Emre Gönlüşen


Nasıl - Türkiye

1) HES Kodu Nasıl Alınır


2) Zoom Programı Nasıl Kurulur


3) 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır


4) Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor


5) Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir


6) E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır


7) Seyahat İzni Nasıl Alınır


8) Öksürük Nasıl Gider


9) Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır


10) Eczaneden Maske Nasıl Alınır


Tarif - Türkiye

1) Ekmek


2) Pide


3) Aşure


4) Çökertme Kebabı


5) Ramazan Pidesi


6) İzmir Bombası


7) Lahmacun


8) Güllaç Tatlısı


9) Ezogelin


10) Kalburabasti


Ünlü logoların evrimi
Ünlü logoların evrimi

Aramalar - Dünya

1) Coronavirus


2) Election results


3) Kobe Bryant


4) Zoom


5) IPL


6) India vs New Zealand


7) Coronavirus update


8) Coronavirus symptoms


9) Joe Biden


10) Google Classroom


Haberler - Dünya

1) Coronavirus


2) Election results


3) Iran


4) Beirut


5) Hantavirus


6) Stimulus checks


7) Unemployment


8) Tesla stock


9) Bihar election result


10) Black Lives Matter


Kaybettiklerimiz - Dünya

1) Kobe Bryant


2) Naya Rivera


3) Chadwick Boseman


4) Sushant Singh Rajput


5) George Floyd


6) 三浦春馬


7) Caroline Flack


8) Diego Maradona


9) Sean Connery


10) Eddie Van Halen


Filmler - Dünya

1) Parasite


2) 1917


3) Black Panther


4) 365 Dni


5) Contagion


6) Tenet


7) Enola Holmes


8) Harley Quinn: Birds of Prey


9) Mulan


10) Jojo Rabbit


Kişiler - Dünya

1) Joe Biden


2) Kim Jong Un


3) Boris Johnson


4) Kamala Harris


5) Tom Hanks


6) Jacob Blake


7) Kanye West


8) Ghislaine Maxwell


9) August Alsina


10) Ryan Newman


Tarifler - Dünya

1) Dalgona coffee


2) Ekmek


3) Sourdough bread


4) Pizza


5) Lahmacun


6) Beer bread


7) Banana bread


8) Pita bread


9) Brioche


10) Naan




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