Google arama trendleri 2020

Her yıl sonunda o yılın en çok aranan kelimelerini açıklayan Google'da Yılın Arama Trendleri (Google Year In Search) 2020 yılının trendlerini açıkladı. Bu yılın en çok arananlarında öne çıkan kelimeleri bir araya getirip harika bir video da hazırladılar:
Ayrıca trendleri keşfedebilmemiz için hazırlanan hikaye serisine de buradan ulaşabilirsiniz.
Türkiye çapındaki trendler
Türkiye'de genel arama sonuçlarına bakalım. İlk sırada "EBA" ve ardından "Dolar kaç TL" aramaları bulunuyor. "Corona Virüsü", "Deprem" ve "Zoom" ise listenin devamında yer alıyor.
Dizi kategorisinde en çok aranan ise "Sadakatsiz" dizisi oldu. "Mucize Doktor" ve "Masumlar Apartmanı" ise devamında yer aldı.
Kişiler kategorisinde "Fahrettin Koca" araması birinci geldi.
2020, maalesef birçok kayıp verdiğimiz bir yıl oldu... Kaybettiklerimiz kategorisinin başlarında ise "Kobe Bryant" ve "Pınar Gültekin" yer aldı.
Google'a bir şeyi nasıl yapacağımızı sorabilmek hayatımıza büyük kolaylık getiriyor. Nasıl kategorisinde birinci arama "HES Kodu Nasıl Alınır" oldu.
Koronavirüsün etkisiyle bütün dünya karantinaya girdi. Haliyle insanlar evde en çok ekmek yaptılar ve tarif kategorisinde "Ekmek" birinci sırada yerini aldı. Devamında ise "Pide" ve "Aşure" aramaları geldi.
Dünya çapındaki trendler
Genel aramalar kategorisinde "Coronavirus" birinci yerini aldı ve ardından "Kobe Bryant" geldi.
Haberler kategorisinde yine "Coronavirus" en çok aranan kelime oldu. Devamında ise "Election Results", "Iran" ve "Beirut" yer aldı.
Aktörlerden en çok aranan isim "Tom Hanks" oldu.
Dünya çapında kaybettiklerimiz kategorisinde en çok aranan isim yine "Kobe Bryant" oldu.
En çok aranan kişiler ise "Joe Biden", "Kim Jong Un" ve "Boris Johnson" oldu.
İşte o listeler...
Aramalar - Türkiye
1) EBA
2) Dolar Kaç TL
3) Corona Virüsü
4) Deprem
5) Zoom
6) HES Kodu Alma
7) Kandilli Rasathanesi
8) Sokağa Çıkma Yasağı
9) Sağlık Bakanlığı
10) ABD Seçimleri
İsimler - Türkiye
1) Fahrettin Koca
2) Berat Albayrak
3) Ebru Şallı
4) Ellen Page
5) Alaattin Çakıcı
6) Fatih Terim
7) Lütfi Elvan
8) Sercan Yıldırım
9) Halil Sezai
10) Nihat Hatipoğlu
Kaybettiklerimiz - Türkiye
1) Kobe Bryant
2) Pınar Gültekin
3) Nur Yerlitaş
4) Aytaç Yalman
5) Aleyna Çakır
6) Maradona
7) Ares Özdemir
8) Cemil Taşçıoğlu
9) Seyfi Dursunoğlu
10) Emre Gönlüşen
Nasıl - Türkiye
1) HES Kodu Nasıl Alınır
2) Zoom Programı Nasıl Kurulur
3) 1000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır
4) Uzaktan Eğitim Nasıl Oluyor
5) Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir
6) E devlet Maske Başvurusu Nasıl Yapılır
7) Seyahat İzni Nasıl Alınır
8) Öksürük Nasıl Gider
9) Zeytin Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır
10) Eczaneden Maske Nasıl Alınır
Tarif - Türkiye
1) Ekmek
2) Pide
3) Aşure
4) Çökertme Kebabı
5) Ramazan Pidesi
6) İzmir Bombası
7) Lahmacun
8) Güllaç Tatlısı
9) Ezogelin
10) Kalburabasti
Aramalar - Dünya
1) Coronavirus
2) Election results
3) Kobe Bryant
4) Zoom
5) IPL
6) India vs New Zealand
7) Coronavirus update
8) Coronavirus symptoms
9) Joe Biden
10) Google Classroom
Haberler - Dünya
1) Coronavirus
2) Election results
3) Iran
4) Beirut
5) Hantavirus
6) Stimulus checks
7) Unemployment
8) Tesla stock
9) Bihar election result
10) Black Lives Matter
Kaybettiklerimiz - Dünya
1) Kobe Bryant
2) Naya Rivera
3) Chadwick Boseman
4) Sushant Singh Rajput
5) George Floyd
6) 三浦春馬
7) Caroline Flack
8) Diego Maradona
9) Sean Connery
10) Eddie Van Halen
Filmler - Dünya
1) Parasite
2) 1917
3) Black Panther
4) 365 Dni
5) Contagion
6) Tenet
7) Enola Holmes
8) Harley Quinn: Birds of Prey
9) Mulan
10) Jojo Rabbit
Kişiler - Dünya
1) Joe Biden
2) Kim Jong Un
3) Boris Johnson
4) Kamala Harris
5) Tom Hanks
6) Jacob Blake
7) Kanye West
8) Ghislaine Maxwell
9) August Alsina
10) Ryan Newman
Tarifler - Dünya
1) Dalgona coffee
2) Ekmek
3) Sourdough bread
4) Pizza
5) Lahmacun
6) Beer bread
7) Banana bread
8) Pita bread
9) Brioche
10) Naan
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