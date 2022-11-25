Gilaburu nedir? Şerbeti nasıl yapılır? 

Geçen haftalarda yaptığımız Niğde seyahatimizde bahçelerde bağlarda kuru ince dalların aralarından kıpkırmızı mücevher gibi sarkan gilaburulara hayran kalarak fotoğraf çekmeye doyamadık... Daha önceden böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiğini bildiğimden küçük bir kase toplayıp şerbetini hazırlayarak sizlerle paylaşmak istedim...

Gilaburu iç Anadolu'da Kayseri civarında yetişen geleboru, frenk üzümü gibi isimlerle de adlandırılan bir meyve aslında, frenk üzümünden farkı içindeki çekirdeğinin neredeyse mercimek boyutunda ve epey ekşi olması...

Böbrek taşı ve kumuna karşı etkili olduğu, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinini azalttığı, sakinleştirici etkisi sayesinde uykusuzluğa iyi geldiği, regl döneminde ağrıları hafiflettiği ve bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olduğu bilinen faydaları arasında...

Aşağıda Gilaburu şerbetini nasıl hazırladığımı yazdım. Tedavi amaçlı suyu içilecek ise gilaburuları yıkayıp tel süzgeç üzerinde iyice sıkarak suyunu elde edin veya katı meyve sıkacağından geçirin. Temiz bir cam şişede buzdolabında saklayın. Alternatif tıp uzmanları gilaburu suyunun sabah ve akşam birer çay bardağı içilmesini öneriyorlar.

Gilaburu şerbeti için malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 bardak gilaburu, ayıklanmış net ölçü

3 bardak içme suyu

2 yemek kaşığı bal

Yapılışı:

*Gilaburuları ezmemeye dikkat ederek bol suda yıkayıp süzdürün ve orta boy bir tencereye alın, üzerlerine suyu ekleyip orta ateşte kaynamaya başlayınca 20 dakika haşlayın.

*Haşlanan gilaburuları tel süzgeçten geçirin (kaşığın tersiyle sadece çekirdekleri kalana kadar iyice ezin).

*İlk sıcaklığı geçince bu aşamada bal ekleyerek karıştırın. Temiz bir cam şişeye aktararak kapağını sıkıca kapatın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bir not;

*Gilaburu çok ekşi olduğundan bal miktarını damak tadınıza göre ayarlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...