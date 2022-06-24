Gezegenlerin aynı hizaya gelmesi 2022

Gezegenler her daim hareket halindeyken bazı zamanlar gökyüzünde enteresan gezegen dizilimlerine tanık olabiliyoruz.

24 Haziran günü bunlardan bir tanesini yaşayacağız. Toplamda 7 gezegen gökyüzünde yan yana dizilecek ve bu dizilimde 5 gezegen teleskop olmadan çıplak gözle görülebilir olacak…

Gökyüzünde benzer bir görünüm daha önce 2004 yılında gerçekleşmişti.18 yıl aradan sonra bu gezegen dizilimini tekrarlayacak.

Gökyüzü ve yeryüzü birbirinden ayrı yaşayan parçalar değiller. Direkt birbirleriyle etkileşim halinde ve birbirlerinin yansımasıyken gökyüzünü aslında çok az tanıyor ve biliyoruz. Çoğu zaman gökyüzüne bakıp yıldız sandığımız parıltılar gezegen olabiliyor, özellikle Merkür, Venüs, Mars ve Jüpiter yılın belli tarihlerinde gökyüzünde belirgin gözükürler.

24 Haziran gün doğumundan önce Güneş’ten sonra sırasıyla, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gökyüzünde yan yana hizalanmış olacak ve çıplak gözle görülebilecek. Uranüs, Neptün ve hatta gezegen sayılıp sayılmamasıyla ünlü Plüton’da aslında aynı hizada olacak. Fakat çıplak gözle görülmeyecekler.

Gezegenlerin aynı hizaya gelmesi depremleri tetikler mi?

Astrolojik açıdan bu tarz gezegen hizalanmaları, bir burçta veya bir elementte gezegen yoğunlaşmaları yeryüzüne çeşitli stresler ve ya farkındalıklar olarak yansıyabiliyor Bu tarz gökyüzü olayları yeryüzünde deprem veya doğal afet olasılıklarını tetikliyor. Ancak bu olasılık dünyanın her yeri için geçerli, o yüzden panik yapmamakta fayda var.

Gezegenlerin aynı hizaya gelmesi sağlığı ve sosyal hayatı nasıl etkiler?

Psikolojik açıdan ise,ruh halinde dalgalanmalara sebep olabilirken, fizyolojik açıdan kalp krizlerine, baş dönmelerine sebep olabiliyor. Gezegen hizalanmaları manyetik alandan yeryüzüne etki ettiği için, elektronik ve teknolojik aletlere dikkat etmekte ve dataları yedeklemekte fayda var. Burçlara özel etkilerden ziyade, bu gezegen hizalanması genel etkilere sahiptir.

Gökyüzüne bakıp gezegen ve yıldızları tanımak için telefonlarınızdaki uygulamalardan faydalanabilirsiniz. Bir sonraki gezegen hizalanması ise 2040 yılında olacak.

Gezegenler Haziran ayı boyunca gökyüzünde görülebilir olacak. Sık sık izlemeyi unutmayın.

Sevgiler,

Buşra