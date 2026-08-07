Merhaba. 12 Ağustos saat 20:36’da Aslan burcunun 20. Derecesinde bir Güneş tutulması meydana gelecek. Aslan burcu dünya genelinde liderler, sahne ile ilgili konular, ünlü kişiler ile alakalıdır. Kişisel haritalarımızda ise kendimizi ifade ettiğimiz, ön plana çıktığımız, egomuzu tatmin ettiğimiz, liderlik ve organizasyon becerilerimizi gösterebildiğimiz alanlardır. Bu alanlarda yeni başlangıçlar, belirgin olaylar gözlemleyeceğimiz bir tutulma olacak. Yükselen burcunuza göre yazımın ikinci kısmında takip edebilirsiniz. Tutulmalar 6 ay süreyle etkilidir yani büyük gökyüzü olaylarıdır.

Bu tutulma genel olarak gücümüzü, yaratıcılığımızı ortaya koyma çabası, liderlik etme, sahnede olma konularını temsil ediyor. Güneş tutulmaları aslında genelde yeni başlangıçlar ya da mevcut koşullarda yeni durumlar getirir, ve oldukça önemli bir süreçtir, 6 ay kadar sürer ve gidişatı etkileyecek durumlar yaratır. İşin gölge tarafına bakarsak biraz fazla bencil olma, talepkar olma, kendini olması gerektiğinden çok daha fazla öne çıkarma olabilir. Ego çok yüksek olabilir, kendini haklı görme kısmı baskın olabilir.

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Ayrıca tutulma haritasının yükselen burcu Balık; bu da bu olayların çoğu üzerinde çok da kontrolümüzün olmadığı bir akış hali yaratıyor, yani bu yeni başlangıçlarda çok da kontrol sahibi değiliz, biraz akıntıya kapılmışlık bir akışa bırakma hali var.

Yine tutulma haritanın 6. evinde yani iş ve sağlık evinde gerçekleşiyor, yani aslan burcu için anlattığım tüm konular genelde iş ortamında, iş arkadaşlarına ve sağlık ile ilgili konularda daha çok ortaya çıkacak demektir. Bu dönemde abartı risk getirebilir, sağlık açısından kardiyovasküler sistemi güçlü tutmak gerekebilir. Egzersiz sağlıklı beslenmeye biraz daha dikkat etmek gerekiyor.

Türkiye Yengeç yükselenli bir astroloji haritasına sahip. Yengeç yükselenli haritanın maddi kaynaklar, gelirler evinde gerçekleşecek bu tutulma para piyasalarını hareketlendirebilir, bu konularda belirgin gelişmeler yaşanabilir.

Aslan ve Güneş altın demektir, altında belirgin bir yükseliş görüyoruz ama tabi ben ekonomist değilim yatırım tavsiyesi vermiyorum.

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Ayrıca spor, çocuklar, sahnedeki kişilerle ilgili de belirgin gelişmeler haberler görebiliriz, zira bu aralar ünlüler üzerinde sosyal medya ünlüleri üzerinde birtakım operasyonlar gerçekleşiyor; bunların devam edeceğini düşünüyorum, zaten geçtiğimiz aydan itibaren başladığı için bu tutulmayı biraz açıkçası bazı dernek konularına da bağlayabiliriz ayrıca Balık yani haritanın yükseleni böyle belirsiz olaylar ve keyif verici maddeler ile alakalıdır, bu dönemde sahnedeki insanların bu tarz konularla göz önüne gelmeleri operasyonlar yapılmaları muhtemeldir, devam da edecektir.

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12 Ağustos Aslan Burcunda Güneş Tutulması'nın burçlara etkileri

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Bu dönemde en çok ön planda olacak yükselenlerden bir tanesi de yükselen koç’lar olacak. Sahnede olmak, eğlenmek, tatil yapmak, aşk ve flörtle ilgili yeni gelişmeler sizi bekliyor. Risk alırken dikkatli olmalı, abartılı harcamalardan kaçınmalısınız.

Yükselen Boğa

Tutulma sizin için ev, aile, ebeveynler, gayrimenkul konularıyla alakalı olacak. Sevdiklerinizle evde eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Diğer yandan ebeveynleriniz ve ev ahalisiyle çatışma riskini de barındıran bir dönem olabilir.

Yükselen İkizler

Sosyal ilişkileriniz oldukça aktif. Yakın çevrenizle iletişiminizin yoğun olduğu, kendinizi özellikle sözel olarak güçlü ve cesur ifade ettiğiniz bir dönemdesiniz. Yaratıcı fikirlere açık bir dönem. Kardeşleriniz veya arkadaşlarınızla gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Finansal konularla ilgili cesur kararlar, yeni başlangıçlar yapabilir, kariyerinizi de ilgilendirecek cesur projelere, yeni para kaynaklarına, yatırımlara girebilirsiniz. Sizin de abartılı harcamalardan kaçınmanız gereken bir dönem.

Yükselen Aslan

Hayatınızda oldukça etkin olduğunuz, kendinizi güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz, eğlenceli bir ay sizi bekliyor. Özellikle yurtdışıyla bağlantılı veya eğitim ile ilgili konularda hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Görünüşünüzle ilgili değişikliklere gidebilir, dikkat çekici bir tarzınız olabilir.

Yükselen Başak

İçsel olarak özgüvenli ve motive hissettiğiniz bir dönemdesiniz. İzolasyon konuları gündeme gelebilir. Borç ve alacak konularıyla ilgili kontrolünüzün dışında bazı olaylar gerçekleşebilir. Akışta kalmakta fayda var.

Yükselen Terazi

Arkadaşlarınızla eğlenceli zaman geçireceğiniz, yeni sosyal gruplara katılabileceğiniz bir dönemdesiniz. İkili ilişkiler konuları da sizin için ay sonuna kadar çok aktif, bu konularda bir takım gerginlikler yaşamanız da söz konusu olabilir.

Yükselen Akrep

Toplum içinde ve kariyerinizde ön plana çıktığınız, kendinizi etkin şekilde gösterdiğiniz bir zaman. İş yerinde cesaret ve yenilik gerektiren konularda inisiyatif alabilir, otorite ve güç sahibi kişilerden destekler alabilir, başarınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Sağlıkla ilgili adımlar atmak için elverişli bir dönem.

Yükselen Yay

Eğitim ve akademik konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yurtdışı bağlantılı projeleriniz varsa kendinizi göstermek için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk hayatınızın da hareketli olduğu, varsa çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir zamandasınız.

Yükselen Oğlak

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Finansal konular, borçlar ve kredilerle ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönem. Miras konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, aileden destekler alabilirsiniz. Abartılı harcamalardan, düşüncesizce girilen kredilerden veya borçlardan kaçınmanız gerekiyor.

Yükselen Kova

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili yeni başlangıçlar yaşayacağınız, eğlenceli zamanlar yaşayacağınız, kendinizi etkin bir şekilde ifade edebileceğiniz bir dönem.

Yükselen Balık

İş ortamınızda bir takım yenilikler gündeme gelebilir. Çalışma arkadaşlarınız arasında ön plana çıktığınız, liderlik fırsatı elde edebileceğiniz bir dönem olabilir. İş ile ilgili yatırımlar yapabilir, maddi kaynaklarınızı sağlığınızı güçlendirmek adına kullanabilirsiniz. Diyete veya spora başlayabilir, yaşam tarzınızla ilgili yenilikler yapabilirsiniz.