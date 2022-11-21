Gambilya çorbası nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in Gambilya'ya çok yakışan havuç, sarımsak, soğan, dereotu ve çeşitli baharatlar ekleyerek hazırladığı sağlıklı ve leziz çorba...

Gambilya çorbası nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 21 Kasım 2022 09:57 Güncelleme: 21 Kasım 2022 13:22
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Gambilya'nın ayrıntıları ve Gambilya ezmesi tarifime buradan ulaşabilirsiniz...


Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Gambilya çorbası için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1,5 bardak gambilya

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 kuru soğan

  • 1 havuç

  • 4 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 7 bardak sıcak su

  • 1/2 demet dereotu

  • 1 limon suyu




Gambilya çorbası yapılışı:

*Gambilyayı bol suda yıkayın.


*Derin bir tencereye zeytinyağını alın, doğranmış soğan ve havucu ekleyerek 3-4 dakika kavurun. Sarımsakları doğrayıp ilave edin, üzerine baharatlar, tuz ve gambilyayı ekleyerek karıştırın. Sıcak suyu da ilave edip tencerenin kapağı kapalı olarak gambilyalar yumuşayıncaya kadar kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin.


*Pişen çorbaya doğranmış dereotu ekleyerek blenderden geçirin, en son limon suyunu ilave edip servis esnasında dereotu ile süsleyin.


Kısa bir not: Bizim evde koyu kıvamlı çorba tercih edildiğinden yukarıda verdiğim su ölçüsü ile kıvamlı bir çorba oluyor. Dilerseniz damak tadınıza göre ekstra bir bardak sıcak su ekleyebilirsiniz


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



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