Sulu köfte tarifi 

Tarif defterimden;

Mutfağımızın en lezzetli tencere yemeklerinden biri olan sulu köfte terbiyeli veya salçalı her iki türlü de çok lezzetli oluyor. Bu defa bizim evde favorilerimizden biri olan bulgurlu ve salçalı olan sulu köfte tarifini veriyorum. Terbiyeli sulu köfte tarifine buradan ulaşabilirsiniz...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

Köfteleri için;

400 gr az yağlı dana kıyma

4 yemek kaşığı ince bulgur

1 orta boy kuru soğan, rendenin ince tarafıyla rendelenmiş

1 yumurta

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan

1 çay kaşığı tuz

4 - 5 yemek kaşığı un, köfteleri bulamak için

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3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 orta boy havuç

1 büyük patates

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 - 1,5 lt su

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı tuz

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7 - 8 dal maydanoz, incecik doğranmış

Sumak, kuru nane

Yapılışı:

*Köfte malzemelerini geniş bir kaba alarak iyice yoğurun ve dinlenmesi için buzdolabında 30 - 35 dakika bekletin (bu sürede bulgur kabarıp köftelerin kolay yuvarlanmasını sağlıyor).

*Büyük bir tepsiye unu serpiştirin. Köfte harcından bilye büyüklüğünde kopartıp yuvarlayarak unlu tepsiye sıralayın, tüm köfteler hazır olunca tepsiyi sallayarak köftelerin una bulanmasını sağlayın.

*Havuçlar ve patatesin kabuklarını soyarak küp küp doğrayın.

*Zeytinyağı ve doğranmış havuçları derin bir tencereye alın, ocağı orta ateşe ayarlayıp havuçları soteleyin. Salçaları ve suyun 1 litresini ekleyin, salçalı su kaynamaya başlayınca köfteler, doğranmış patates, pul biber, sumak ve tuzu ilave ederek 15 dakika pişirin (sulu köfte pişerken suyu çok azaldıysa yarım litre suyu kaynatıp yemeğe ekleyin).

*Sulu köfteyi tabaklara pay ederek üzerlerine maydanoz, sumak ve kuru nane serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...