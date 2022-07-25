FuturSelf nedir?

Artık teknoloji çağında yaşadığımız su götürmez bir gerçek. Sağlıktan ekonomiye birçok alanda yapay zekâdan faydalanıyoruz ve gün geçtikçe bu alanların sayısı artıyor. Çok yakın bir gelecekte kendimizi tamamen yapay zekâya teslim edebileceğimiz gerçeği de bir köşede duruyor. Şimdilik bunun iyi bir örneği mutlu olmak için neye ihtiyacınız olduğunu belirleyen, adeta kişisel psikoloğunuz olan bir yazılım olabilir.

Deep Longevity isimli bir teknoloji şirketinin ürettiği yazılım FutureSelf, makine öğrenimi yönteminin psikoloji bilimine neler katabileceğini kanıtlıyor. Size bazı sorular yönelten ve cevaplarınızı analiz ederek neye ihtiyacınız olduğunu söyleyen bu yazılım, yönünü kaybetmiş kimilerine bir ışık olabilir.

Şirket, yazılımının başarısını bilime dayandırıyor ve kendileri şöyle açıklıyorlar: "Yaşlanma, biyolojik değişikliklerden zihinsel bakış açımızdaki değişikliklere, umutlarımıza, beklentilerimize ve çevremizdeki insanlarla nasıl etkileşime girdiğimize kadar her düzeyde bizi etkiler. Araştırmalar, duygusal esenliğin ve subjektif yaşın, insanlar yaş aldıkça sağlıkta sahip olabileceği önemli rolü göstermiştir. Deep Longevity, insanların zihinsel durumlarına yeni bir bakış atmalarına, refahlarının temel faktörlerini içselleştirmelerine ve maksimum potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur. FuturSelf, psikolojik yaşınızı tahmin eden ve uzun vadeli mutluluğa doğru kişiselleştirilmiş bir yol oluşturan benzersiz bir insan psikolojisi AI modelidir. Kullanıcılarımıza maksimum kişiselleştirme sunan bir hizmet yaratmayı amaçlıyoruz. FuturSelf'i daha da geliştirmek için yalnızca anonimleştirilmiş veriler toplanır. FuturSelf, hakemli bir dergide yayınlanan akademik bir araştırma projesinin sonuçlarına dayanan bir web hizmetidir.”

Robotlar dünyayı ele geçirecek mi bilinmez ama şimdilik birçok alanda faydalı oldukları kesin. Siz de bu yapay zekânın sizin hakkınızda ne düşündüğünü ve tavsiyelerini merak ediyorsanız web sitesini ziyaret edebilir ve kısa bir testi cevaplayarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.