Roma mitolojisinin aşk ve güzellik tanrıçası Venüs, 3 Ekim’de Akrep burcunun 08 derecesinde retro hareketine başlayacak. 14 Kasım 22 derece Terazi burcunda retro hareketini tamamlayacak. Arketip olarak Akrep burcu karmayı, terazi burcu ise adaleti sembolize eder. Çok kişinin hayatında bu süreç, yarım kalan hikayelerin tamamlanacağı bir helaleşme dönemi olarak yaşanabilir. Retro detaylarına geçmeden önce Venüs’ün arketipini, ezoterik anlamını ve mitlerini detaylı anlatmak isterim.

Sinodik döngü

Dünyadan bakıldığında Venüs’ün Güneş’e göre konumunun yaklaşık olarak aynı döngüyü tekrarlamasına sinodik döngü adı verilir. Venüs’ün bu döngüsü ortalama 584 gün sürmektedir. Venüs’ün gökyüzü hareketleri benzer bir düzeni tekrarlar. Bu yüzden Venüs, 8 yılda bir aynı burçta retro yaparak, gökyüzünde 5 köşeli bir pentegram deseni çizer. Bu döngüsü sebebi ile ezoterik kaynaklarda beş köşeli yıldız, Venüs’ün en önemli sembollerinden biri olarak yerini alır.

Venüs, Dünya’nın yörüngesinin içinde yer alan bir iç gezegendir. Dünya’dan gözlemlendiğinde, Güneş ile iki önemli şekilde hizalanır. Bu hizalanmalara kavuşum adı verilir.

Bunlardan ilki alt kavuşum Inferior Conjunction diye tanımlanır. Venüs, Dünya ile Güneş arasında aynı doğrultuya geldiğinde gerçekleşir.

Diğeri ise üst kavuşumdur. Superior Conjunction diye tanımlanır. Bu durumunda ise Güneş, Dünya ile Venüs'ün arasında bulunur.

Venüs’ün bu iki kavuşum arasındaki hareketi sabah yıldızı ve akşam yıldızı olarakta bilinir.

Bu aynı zamanda dualitenin bir göstergesidir.Venüs’ün biri aydınlık biri karanlık tarafını ifade ediyor da diyebiliriz.

Tutkulu aşkların sevdalısı Venüs;

Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, Roma mitolojisindeki adıyla Venüs diye bilinmektedir.

Venüs’ün mitlerine dair farklı anlatılar bulunur. En bilinenlerinden biri de tutkulu aşkların sevdalısı Venüs’ün, Mars ile yaşadığı aşktır.Bu yaşanan aşktan Venüs ve Mars’ın 4 çoçuğu olur. Harmonia (Uyum), Eros (Tutku), Phobos (Korku) ve Deimos (Öfke). Bunlar yaşadığımız ilişkilerin evreleri ve seviyeleridir. Oturmuş bir ilişkide son aşama Harmonia hakimdir. Çoğu ilişki harmoni seviyesine çıkamadan biter.

Mezopotamya’da Venüs arketipi;

Venüs’ü, mitolojide sadece güzelliğiyle var olan kadın algısıyla okumamak gerekir.Venüs aynı zamanda dişi Mars’tır.Savaşcı yönü de çok kuvvetlidir.

Antik Mezopotamya'nın en dikkat çekici tanrıçalarından biri İnanna'dır. Bu savaşçı tanrıçanın gökyüzündeki karşılığı ise Venüs'tür.

Sümer geleneğindeki İnanna, Akadca'da İştar adıyla karşımıza çıkar. Venüs’ü yalnızca “aşk ve güzellik tanrıçası” olarak tanımlamak büyük bir eksiklik olur. Çünkü İnanna aynı zamanda savaşın, siyasal gücün, cinselliğin, iktidarın tanrıçasıdır.

İnanna'yı önemli kılan şey, bugün birbirinin karşıtı gibi düşündüğümüz kadınlık niteliklerini tek bir figürde birleştirmesidir.

Bu nedenle İnanna'nın dişilliği pasif değildir. Onun dişilliği, seçilmekten önce seçmektir.

Yalnızca güzelliğiyle değerini tanımlamaz, kendi arzusunu, gücünü ve iradesini ortaya koyabilmesi onu güçlü bir dişi yapar.

Beğenilmeyi ve onaylanmayı beklemek yerine kendi değerini taşıyan;

korunmayı beklemek yerine gerektiğinde savaşabilen;

ama bütün bunları yaparken dişilliğini terk etmeyen bir kadın figürü olarak karşımıza çıkar.

Venüs, gökyüzünde yalnızca ışığı yansıtan bir güzellik nesnesi değildir. Kendi yörüngesi içinde hareket eden, kaybolan ve yeniden ortaya çıkan bağımsız bir gök cismidir.

Venüs’ün aydınlık ve karanlık yönleri,

Sabah yıldızı, akşam yıldızı konumları mitsel olarak Venüs’ün aydınlık ve karanlık yönlerini ifade eder.

Venüs’ün karanlık ve gölge tarafında sahip olma, bağımlılık, kıskançlık, haz, tutku, tüketim ve narsizim vardır.

Yüksek bilincinde ve aydınlık tarafında ise güzellik, estetik, zarafet, sevgi, uyum, özdeğer, kalpten bağ ve yaratım vardır.

Ezoterik sembollerde Venüs,

Venüs’ün ezoterik sembollerinden biri de deniz kabuğudur. Bu sembol gerçek güzelliğin anlamına atıfta bulunur. Dışarıdan sert ve kapalı duran deniz kabuğu içerisinde incisini taşır.

Bu anlatım, güzelliğin dışarıdaki görünen süs ile değil, içerideki özle alakalı olduğunu ifade eder.

Öte yandan Venüs’ün sembollerinden bir diğeri ise güldür ve gül tasavvufta, güzellik, sevgili ve mükemmellik metaforu olarak karşımıza çıkar.

İran Pers kültüründe, Fars edebiyatında ve tasavvufta, gül ile bahçe, bülbül ile gül, sevgili ile gül ve gül ile diken birlikte düşünülür. Gül, güzelliği ve sevgiliyi ifade ederken, diken ise güzelliğe ulaşmanın zorluğunu, emeğini, acısını simgeler. İnsan nefsinde sevilen, beğenilen ve arzulanan şeylerin zorlu olduğunu da hatırlatır. Sevgiliyi, beğenmek kolaydır. Güzel olanı sevmek kolaydır ancak hikaye tam da burada başlar. Bir ilişkinin, güzelliğin, yaratıcılığın, sanat eserinin, başarının, ünün ve beğenilmenin, bir bedeli vardır. Sevgi ve yaratım daima emek ister. Dikenine katlanabilme cesareti ister. İnsan bir şeyi gerçekten sevdiğinde, onun sadece hedonistik ve zevkli taraflarını değil, onunla birlikte her türlü sorumluluğu da üstlenmesi gerekir.

Hedeflediğimiz bir şey için emek verip çalışmak, güzel bir ilişki için ona değer verip, özenli, şefkatli ve nazik davranmak, bir yeteneğin keşfi için sabretmek gerektiğini daima hatırlamak gerekir.

Gül ve diken, Venüs’ün dualitesini, aydınlığını ve karanlık yönünü ifade eder.

Ek olarak diken tanımı, özellikle dişi güzelliğinin kendi sınırlarını belirlemesini ve kendi özdeğerini kendi biçmesini ifade eder.

Bu kısma kadar özellikle Venüs arketipine dair her zaman bilinmesi gereken bilgiler vermeye çalıştım. Dişi gücün kendini fark etmesi, seçilen değil seçen olduğunu bilmesi, güçlü bir farkındalığa sahip olması açısından Venüs sembolününün detaylarını iyi anlamamız ve içselleştirmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

2026 yılında yaşanacak, Venüs Retrosu'nun detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çok sevgiler,

Buşra Efe

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BUŞRA EFE 3 Ekim - 14 Kasım Venüs Retrosu rehber kılavuzu