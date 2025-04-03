HTHAYAT
HTHAYAT
Ruh
Kendinizi iyi hissetmek için 5 öneri
Ruh

Kendinizi iyi hissetmek için 5 öneri

Sizi iyi geleceğini düşündüğümüz şeyler var! İşte kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacak fikirler...

Kendinizi iyi hissetmek için 5 öneri
Giriş: 03 Nisan 2025, Perşembe 10:00
Güncelleme: 08 Şubat 2026, Pazar 00:01
1

Bu aralar herkes çok yorgun. Biri diğerinin farkında değil ama etrafınızda görebileceğiniz herkes derin bir yorgunluk içerisinde. Ülkenin gündemi, evin gündemi, hayat, çocukların derdi, iş yaşamındaki anlamsız gerginlikler, tüm gerginlikleri birbirine karıştırmadan yaşamaya çalışmanın gerginliği derken ne ara bu kadar yorulduğunu anlayamıyor bile insan. Ama yorgunuz. Sanki yüzyıllardır ve hiç dinmeyecekmiş gibi yorgunuz. Ancak, işte tam da bu yorgunluk hali, hiç yapmadığınız şeyleri yapmanıza, kendinize zaman ayırmanıza, duygusal dünyanızı anlamanızda yardımcı olacak şey olabilir. Biraz kendinizle ilgilenmenizden söz ediyoruz ama manikürden, pedikürden, saç boyatmaktan biraz farklı bu kişisel bakım teknikleri…

2

Şunu hatırlamakta ve çoğu zaman da hatırlatmakta fayda var, birine yardım etmek istiyorsanız, oksijen maskesini önce kendinize takmalısınız. Tabii bunu bilmekle, yapmak arasında da dağlar kadar fark var. İşte sizin için derlediğimiz 5 farklı yöntem:

 

3

1- Fikir ve duygu dünyanızı olduğu gibi kabullenin, yargılamayın:

Kendinize duygu ve düşüncelerinizi kabul etme alanı ve izni sağladığınızda, hayatınızın çok ciddi şekilde iyiye gittiğini göreceksiniz. Çoğumuz, yanlış yaptığımız şeyler üzerine ciddi bir efor sarf ediyoruz. "Yanlış" şeyler mi söyledim? Ne yaptım? Kendinize yüklediğiniz sürekli doğruları yapma hali enerjinizi yiyip bitirir. Halbuki ne lazım, fikirlerinizi kabul edin. Yanlışlarınızı da. Onları yargılamayın. İnanın böylelikle, zor duygu durumlarından daha kolay bir şekilde kurtulacaksınız. Bu kişisel bakım, beyninize iyi gelen, düşünce dünyanızı yenileyen bakım yöntemlerinden bir tanesi. Geleneksel meditasyon yöntemlerini sevmeyenler için ise şöyle yapılıyor; ara ara düz ve yumuşak bir zemin üzerine uzanın. Sonra hissettikleriniz üzerinde düşünmeye başlayın. Yargılar hissederseniz, kendinizi durdurun ve o yargının düşünceye dönüşmeden önce sizi terk etmesini sağlayın. Zihniniz temizlenene kadar devam edin. Bunu yapmak kolay değil ve yıllar alıyor ama bir kere başardığınızda, genel iyiliğinizin bir sebebinin de bu olduğunu biliyor olacaksınız.

4

2- Kendinize kişisel bakım yaparken "yansıtıcı" olun, "kibar" değil:

Kibar olduğunuz zamanlarda kendinizi şımartmak için yaptıracağınız bir masaj, sıcak bir banyo, uzun bir uyku belki size kısa vadede iyi gelecektir ama bu iyi gelme noktasında asıl yaptığınız şey "unutmak." Ancak duygu dünyanıza inmeniz ve bu dünyanın içinde kendinizi bulmanız daha önemli. Meditasyon yapın mesela, yazılar yazın, bunlar unutturmak yerine, hatırlamanızı ve duygularınızı anlamanızı sağlayacak. 

5

3- Oyun oynamak için kendinize zaman yaratın:

Oyun oynayarak zaman geçirmek sadece çocuklar için değil, büyükler için de bir ihtiyaçtır. Küçükler için ne kadar kolaysa, büyükler için de o kadar zordur üstelik. Çünkü büyükler, oyun oynayacakları zaman, biraz kendilerini bırakmalı, biraz kontrolün ucunu kaçırmalı biraz da delirmeliler. Bir şey daha var ki asıl en önemlisi o, kaybetmeyi göze almalılar. Zaten bir yetişkin için en ağır şey de, kaybetmeyi göze alabilmek olsa gerek. Ancak buna zamanla kendini hazırlaması gerekebilir insanın, oyundan keyif almayı, rekabete dönüştürmeden eğlenerek oynamayı öğrenebilmek, bir yetişkin için ciddi fayda getirebilir. Aynı yetişkin, hayattaki gerçek rekabet alanlarında da incinmeden, eğlenerek hayatını devam ettirebilir. Ona da oyun gibi yaklaşabilir belki.

6

4- İstemediğiniz hiçbir tavsiyeyi kabul etmeyin: 

İlişkileri mahveden bir şey var. Birinden bir konuda destek istediğinizde, o kişiden duyacağınız ilk şey bir tavsiye. Peki bunu istediniz mi? Hayır. İşinizle ilgili ne yapacağınız, o konuyla nasıl başa çıkacağınız, destek lazım olan her neyse "Şimdi o işi şöyle yap!" şeklinde bir tavsiyeye dönüşüveriyor. Kimse de bunun, yapmaktan çok yıkmak olduğunun farkında değil. Bir omuz isteyen insanın tek ihtiyacı gerçekten bir omuz, duyulmak, görülmek, iletişim kurduğunuzu hissetmek… İstenmeyen tavsiyenin bunlardan hiçbirini başarması mümkün değil. Tavsiye size yanlış yolda olduğunuzu ifade etmeye yarıyor, size "ben buradayım" demiyor, hem de hiç. Bu noktada kendinize yapacağınız en büyük iyilik, o tavsiyelere kulak asmayın, ciddiye almayın, alana da mani olmayın. Hatta, şunu unutmayın ki, o tavsiyeler büyük egoların bir dışa vurumu, kimsenin de egosunu tatmin etmeyin. Asıl aradığınız destek, bunu da gözden kaçırmayın. 

7

5- Zamana saygı duyun. Başkalarından da sizin zamanınıza saygı duymasını bekleyin:

Kişisel bakım zaman ister. Zaten insanlar bu yüzden bunu başarmak noktasında problemler yaşıyor. Bazen de kendiniz için zaman ayırmanız demek, başkasının sizden istediği zamana "hayır" demeniz gerektiği anlamına geliyor. Deyin. Hayır deyin. Sizden her zaman yanında olmanızı bekleyen dosta, arada bir hayır deyin. Eğer kendinizle geçecek 1 saate ihtiyacınız varsa, o zamanı kullanın. Sizden, emeğinizin bir kısmını mı talep ediyorlar, üstelik de bir dizi başka işiniz ya da sorumluluğunuz varken, hayır deyin. İnanın bu size çok fazla şey kazandıracaktır. Bir aralık, sürekli evet demeye çalıştığınız halde kimseleri memnun edemediğinizi, yine de işlerin hiçbir zaman istediğiniz gibi gitmediğini hatırlayın. Evet hiçbir şeyi çözmüyordu ama hayır ile, gerçekten en azından kendiniz için kazandığınızı bileceksiniz. 

