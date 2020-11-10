Ferulik asit UV ışınlarının etkilerini azaltmaya yardımcı olmasıyla biliniyor. İşte ferulik asit hakkında bilmedikleriniz haberimizde:

Ferulik asit nedir ve ne için kullanılır?

Ferulik asit cildiniz için önemli bir antioksidan kaynağı.

Yaşlanma karşıtı olmasıyla ve cilt lekeleriyle savaşmasıyla biliniyor.

Cilt tonunu açarak eşitlemeye yardımcı olur.

Yaşlılık belirtisi olan kırışıklıkların önlenmesinde yardımcı olur.

Serbest radikallerle savaşır.

Vitaminlerin ve diğer antioksidanların daha çabuk harekete geçmesine yardımcı olur.

Ferulik asit nelerde bulunuyor?

Esmer pirinç,

Narenciye,

Kepekli ürünler,

Elma çekirdeği,

Yulaf,

Patlıcan ve

Narenciyede ferulik asit bulunuyor.

Ferulik asit nasıl kullanılmalı, kimler kullanmamalı?

Ferulik asit, genelde C vitamininin etkisini artırması ve aktive olmasını kolaylaştırmasıyla biliniyor. Hava kirliliğinden meydana gelen serbest radikallere karşı savaştığından C vitaminiyle birleştiğinde etkisi daha da büyük oluyor.

Genelde aydınlatıcı ve yaşlanma karşıtı serumların içerisinde bulunan bu asit aynı zamanda tek başına da kullanılabiliyor.

Yukarıda saydığımız besinlerden tahılların hücre duvarında bulunduğundan tahıllara karşı alerjisi olanların kullanmamasında fayda var.

Hangi cilt tipleri için uygun?

Ferulik asiti genelde kuru ve normal ciltli kişiler tercih ediyor.