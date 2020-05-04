Fırında tatlı patatesli köfte

Fırın yemeği;
Yanında buharda haşlanmış veya fırınlanmış sebzeler ve bol yeşillikli salata ile gayet doyurucu öğün olarak tüketebilirsiniz.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 40 dakika
Köfte için malzemeler;
Patates için malzemeler;
Yapılışı:
Köfte malzemelerini bir kaba alıp iyice yoğurarak ceviz boyutunda yuvarlaklar hazırlayın. Patatesin kabuklarını soyarak iri küpler halinde doğrayın, yıkayıp süzdürerek fırın kabına geçirin. Kırmızı soğanın kabuklarını soyarak piyazlık doğrayıp patateslere ilave edin, baharatları, tuzu ve zeytinyağını da ekleyip karıştırın. Köfteleri patateslerin aralarına tek sıra halinde yerleştirin, kabın üzerini önce fırın kağıdı, sonra folyo ile sıkıca kaplayarak 10 dakika önceden 190 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Bu süre sonunda folyo ve fırın kağıdını çıkartıp atın, domatesleri köftelerin aralarına yerleştirin, yemeğin suyu bitmişse 1 çay bardağı kadar sıcak su ilave ederek kabın üzeri açık olarak köfteler kızarana kadar 10-15 dakika daha pişirin. Taze kekik yapraklarıyla süsleyerek sıcak olarak servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…