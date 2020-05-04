Fırında tatlı patatesli köfte

Hem sağlıklı ve lezzetli olmasından, hem de her şeyi tek seferde hazırlayıp pişirme kolaylığından dolayı fırın yemekleri her zaman favorim olmuştur.

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Fırında tatlı patatesli köfte
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Fırın yemeği;

Yanında buharda haşlanmış veya fırınlanmış sebzeler ve bol yeşillikli salata ile gayet doyurucu öğün olarak tüketebilirsiniz.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Köfte için malzemeler;

  • 1/2 kg köftelik kıyma
  • 1/2 çay bardağı galeta unu
  • 1 büyük kuru soğan, rendelenmiş
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1çay kaşığı tuz
  • 7-8 dal maydanoz, ince doğranmış

Patates için malzemeler;

  • 1 büyük tatlı patates, 400 gr
  • 1 büyük kırmızı soğan
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1/2 çay kaşığı muskat
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • 16-18 adet kırmızı ve sarı çeri domates
  • 2-3 dal taze kekik

Yapılışı:

Köfte malzemelerini bir kaba alıp iyice yoğurarak ceviz boyutunda yuvarlaklar hazırlayın. Patatesin kabuklarını soyarak iri küpler halinde doğrayın, yıkayıp süzdürerek fırın kabına geçirin. Kırmızı soğanın kabuklarını soyarak piyazlık doğrayıp patateslere ilave edin, baharatları, tuzu ve zeytinyağını da ekleyip karıştırın. Köfteleri patateslerin aralarına tek sıra halinde yerleştirin, kabın üzerini önce fırın kağıdı, sonra folyo ile sıkıca kaplayarak 10 dakika önceden 190 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Bu süre sonunda folyo ve fırın kağıdını çıkartıp atın, domatesleri köftelerin aralarına yerleştirin, yemeğin suyu bitmişse 1 çay bardağı kadar sıcak su ilave ederek kabın üzeri açık olarak köfteler kızarana kadar 10-15 dakika daha pişirin. Taze kekik yapraklarıyla süsleyerek sıcak olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…

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