Fırında portakallı kuzu kol 

Tüm ailenin bir arada olduğu bayram sofraları için yanında yeşil salata ve pilav ile sunabileceğiniz leziz bir ana yemek. 

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Fırında portakallı kuzu kol 
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Malzemeler:

1 adet kuzu kol, yaklaşık 1,5 kg
1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 limon kabuğu rendesi 
2 adet orta boy portakalın suyu
1 kg taze patates
250 gr arpacık soğan, ayıklanmış
 

 

Yapılışı:

1) Kuzu kolu yıkayıp suyunu süzdürerek geniş bir kaba alın. Zencefil, zeytinyağı, limon suyu, bal, karabiber ve rendelenmiş limon kabuğunu etin her tarafına bulayın. Portakal suyunu ilave edin. 
 
2) Eti sosuyla birlikte fırın kabına alın, üzerini pişirme kağıdı ve folyo ile kaplayarak en az 3-4 saat veya 1 gece buzdolabında bekletin.
 
3) Ertesi gün fırını 180 derece sıcaklığa ayarlayın. 10 dakika sonra fırın kabındaki eti fırına verin. 1 saat pişirdikten sonra fırın sıcaklığını 160 dereceye düşürün, 1 saat daha piştikten sonra üzerindeki folyo ve pişirme kağıdını çıkartın (et fırında pişerken bu arada  taze patatesleri yıkayıp tencereye alın, üzerlerini aşacak gibi su ekleyerek orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika haşlayın). 
 
4) Arpacık soğan ve ön haşlama yapılmış patatesleri ete ilave edin. Üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika daha pişirin. 
 
 
 
 
Ramazan bayramını sevdiklerinizle lezzetli sofralarda geçirmeniz dileğiyle afiyetle, sevgiyle kalın…

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