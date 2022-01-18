Fırında karnabahar tarifi

Et, tavuk veya balık yemeklerinin yanına veya tek başına hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz...

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

2 kg karnabahar

1 çay kaşığı tütsülenmiş toz biber veya normal toz biber

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için malzemeler:

4 - 5 dal maydanoz, incecik doğranmış

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük kapya biber, minik küpler halinde doğranmış

Yapılışı:

*Karnabaharı çiçeklerinden mandalina boyutunda ayırıp bol suda yıkayarak fazla sularını süzdürün. Zeytinyağı ve baharatları ilave ederek karıştırın.

*Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 190 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

*Sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırın.

*Kızaran karnabaharları geniş bir tabağa alarak üzerlerine sosu gezdirin. Ilık olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...