Fırında karnabahar tarifi

Et, tavuk veya balık yemeklerinin yanına veya tek başına hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz...
Servis: 6 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 2 kg karnabahar
- 1 çay kaşığı tütsülenmiş toz biber veya normal toz biber
- 1/2 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
Sosu için malzemeler:
- 4 - 5 dal maydanoz, incecik doğranmış
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 limon suyu
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 küçük kapya biber, minik küpler halinde doğranmış
Yapılışı:
*Karnabaharı çiçeklerinden mandalina boyutunda ayırıp bol suda yıkayarak fazla sularını süzdürün. Zeytinyağı ve baharatları ilave ederek karıştırın.
*Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 190 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
*Sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırın.
*Kızaran karnabaharları geniş bir tabağa alarak üzerlerine sosu gezdirin. Ilık olarak servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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