Fırında karnabahar tarifi

Kış mevsimi sebzelerinden karnabahar ile kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lezzetli ve sağlıklı fırın yemeği... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Fırında karnabahar tarifi
Yaşam
18 Ocak 2022 Salı

Et, tavuk veya balık yemeklerinin yanına veya tek başına hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz...


Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 2 kg karnabahar

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş toz biber veya normal toz biber

  • 1/2 çay kaşığı zerdeçal

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için malzemeler:

  • 4 - 5 dal maydanoz, incecik doğranmış

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1 limon suyu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 küçük kapya biber, minik küpler halinde doğranmış




Yapılışı:

*Karnabaharı çiçeklerinden mandalina boyutunda ayırıp bol suda yıkayarak fazla sularını süzdürün. Zeytinyağı ve baharatları ilave ederek karıştırın.


*Pişirme kağıdı serilmiş tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 190 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.


*Sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırın.


*Kızaran karnabaharları geniş bir tabağa alarak üzerlerine sosu gezdirin. Ilık olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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