Fırında çıtır Brüksel lahanası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Haşlama süresi: 15 dakika

Fırında pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

Yarım kg Brüksel lahanası

3 diş ezilmiş sarımsak

Yarım limon suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı maldon tuz

Yapılışı:

*Brüksel lahanalarını ayıklayıp yıkayın ve buharda yaklaşık 15 dakika haşlayın.

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip üzerine zeytinyağının bir yemek kaşığını fırça yardımıyla sürün.

*Sarımsak, limon suyu, kalan zeytinyağı ve pul biberi küçük bir sos kabında karıştırın.

*Brüksel lahanalarını tepsiye aktarıp üzerlerini düz bir kase veya bardak yardımıyla bastırarak inceltin. Üzerlerine fırça yardımıyla sostan sürün ve maldon tuzu serpiştirin.

*190 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika kızarana kadar pişirin.

*Dilerseniz üzerini minik doğranmış kapya biber ile süsleyip yanında yoğurt veya domates sos ile servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...