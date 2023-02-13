Fırında çıtır Brüksel lahanası

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Haşlama süresi: 15 dakika
Fırında pişirme süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- Yarım kg Brüksel lahanası
- 3 diş ezilmiş sarımsak
- Yarım limon suyu
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı maldon tuz
Yapılışı:
*Brüksel lahanalarını ayıklayıp yıkayın ve buharda yaklaşık 15 dakika haşlayın.
*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip üzerine zeytinyağının bir yemek kaşığını fırça yardımıyla sürün.
*Sarımsak, limon suyu, kalan zeytinyağı ve pul biberi küçük bir sos kabında karıştırın.
*Brüksel lahanalarını tepsiye aktarıp üzerlerini düz bir kase veya bardak yardımıyla bastırarak inceltin. Üzerlerine fırça yardımıyla sostan sürün ve maldon tuzu serpiştirin.
*190 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika kızarana kadar pişirin.
*Dilerseniz üzerini minik doğranmış kapya biber ile süsleyip yanında yoğurt veya domates sos ile servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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