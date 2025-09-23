Filmekimi 3 Ekim'de başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 3 - 12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Filmekimi, sinemaseverleri yine dünya festivallerinde ses getiren yapımlarla buluşturacak.

Yaşam
Giriş: 23 Eylül 2025 12:00 Güncelleme: 23 Eylül 2025 12:31
Filmekimi İstanbul’da 3 - 12 Ekim, Ankara’da 9 - 12 Ekim, Eskişehir’de 16 - 19 Ekim ve İzmir’de ise 23 - 26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Filmler Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Paribu Art’ta gösterilecek. Filmekimi Ankara’da Kült Kavaklıdere, Eskişehir’de Sinema Anadolu, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izleyicilerle buluşacak.


Festivalin programı açıklandı ve bu yılın seçkisi Cannes, Venedik ve Berlin gibi önemli festivallerde öne çıkan ödüllü filmlerden oluşuyor. Dramdan komediye, belgeselden animasyona uzanan geniş yelpazesiyle, hem usta yönetmenlerin son filmlerini hem de yeni keşifleri sinemaseverlere sunulacak. Cannes’da Altın Palmiye için yarışan filmler, Venedik’te büyük ses getiren dramalar ve Berlin Film Festivali’nin dikkat çeken bağımsız yapımları yer alıyor. Festivalde ayrıca yönetmen ve oyuncu söyleşileri ile özel gösterimler de düzenlenecek.


Filmekimi 2025 filmleri

1. Father Mother Sister Brother / Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş

2. Blue Moon / Mavi Ay

3. Árva / Yetim

4. Put Your Soul On Your Hand And Walk / Yüreğini Eline Al Ve Yürü

5. The Disappearance Of Josef Mengele / Josef Mengele'nin Kayboluşu

6. Miroirs No. 3 / Aynalar No. 3 Okyanusta Bir Tekne

7. My Father's Shadow / Babamın Gölgesi

8. Sorry, Baby / Üzgünüm, Bebeğim

9. Woman And Child / Ceza

10. Die My Love / Geber Aşkım

11. Eagles Of The Republic / Cumhuriyetin Kartalları

12. Sentimental Value / Manevi Değer

13. The Party’s Over / Orta Sınıf

14. Yek Tasadef Sadeh / Görünmez Kaza

15. Kokuhô

16. Sırât / Sırat

17. La Venue De L'avenir / Gelecek De Gelecek

18. No Other Choice / Başka Yolu Yok

19. Bugonia

20. Frankenstein


Filmekimi 2025 biletleri 26 Eylül’de satışa çıkıyor

Filmekimi biletleri İstanbul, Ankara, Eskişehir ve İzmir için 23 Eylül Salı günü 10.30’da başlayacak. İndirimli ön satışların ardından 26 Eylül Cuma günü 10.30’da genel satışa açılacak.



Kaynak: Filmekimi - İKSV. https://filmekimi.iksv.org/tr/program.


