Filmekimi 3 Ekim'de başlıyor

100. Toni Erdmann, 2016
Yönetmen: Maren Ade
100. Requiem for a Dream, (Bir Rüya İçin Ağıt) 2000
Yönetmen: Darren Aronofsky
100. Carlos, 2010
Yönetmen: Olivier Assayas
99. The Gleaners and I, (Toplayıcılar), 2000
Yönetmen: Agnès Varda
98. Ten, 2002
Yönetmen: Abbas Kiarostami
97. White Material, (Beyaz İnsan), 2009
Yönetmen: Claire Denis
96. Finding Nemo, (Kayıp Balık Nemo), 2003
Yönetmen: Andrew Stanton
95. Moonrise Kingdom, (Yükselen Ay Krallığı), 2012
Yönetmen: Wes Anderson
94. Let the Right One In, (Gir Kanıma), 2008
Yönetmen: Tomas Alfredson
93. Ratatouille, (Ratatuy), 2007
Yönetmen: Brad Bird
92. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, (Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikastı), 2007
Yönetmen: Andrew Dominik
91. The Secret in Their Eyes, (Gözlerindeki Giz), 2009
Yönetmen: Juan José Campanella
90. The Pianist, (Piyanist), 2012
Yönetmen: Roman Polanski
89. The Headless Woman, (Başsız Kadın), 2008
Yönetmen: Lucrecia Martel
88. Spotlight, 2015
Yönetmen: Tom McCarthy
87. Amélie, 2001
Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet
86. Far From Heaven, (Cennetten Çok Uzakta), 2002
Yönetmen: Todd Haynes
85. A Prophet, (Yeraltı Peygamberi), 2009
Yönetmen: Jacques Audiard
84. Her, (Aşk), 2013
Yönetmen: Spike Jonze
83. A.I. Artificial Intelligence, (Yapay Zeka), 2001
Yönetmen: Steven Spielberg
82. A Serious Man, (Ciddi Bir Adam), 2009
Yönetmen: Joel and Ethan Coen
81. Shame, (Utanç), 2011
Yönetmen: Steve McQueen
80. The Return, (Dönüş), 2003
Yönetmen: Andrey Zvyagintsev
79. Almost Famous, (Şöhrete Bir Adım), 2000
Yönetmen: Cameron Crowe
78. The Wolf of Wall Street, (Para Avcısı), 2013
Yönetmen: Martin Scorsese
77. The Diving Bell and the Butterfly, (Kelebek ve Dalgıç), 2007
Yönetmen: Julian Schnabel
76. Dogville, 2003
Yönetmen: Lars von Trier
75. Inherent Vice, 2014
Yönetmen: Paul Thomas Anderson
74. Spring Breakers, (Bahar Tatili), 2012
Yönetmen: Harmony Korine
73. Before Sunset, (Geceyarısından Önce), 2004
Yönetmen: Richard Linklater
72. Only Lovers Left Alive, (Sadece Aşıklar Hayatta Kalır), 2013
Yönetmen: Jim Jarmusch
71. Tabu, 2012
Yönetmen: Miguel Gomes
70. Stories We Tell, (Anlattığımız Hikayeler), 2012
Yönetmen: Sarah Polley
69. Carol, 2015
Yönetmen: Todd Haynes
68. The Royal Tenenbaums, (Tenenbaum Ailesi), 2001
Yönetmen: Wes Anderson
67. The Hurt Locker, (Ölümcül Tuzak), 2008
Yönetmen: Kathryn Bigelow
66. Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring, (İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... ve İlkbahar), 2003
Yönetmen: Kim Ki-duk
65. Fish Tank, (Akvaryum), 2009
Yönetmen: Andrea Arnold
64. The Great Beauty, (Muhteşem Güzellik), 2013
Yönetmen: Paolo Sorrentino
63. The Turin Horse, (Torino Atı), 2011
Yönetmen: Béla Tarr and Ágnes Hranitzky
62. Inglourious Basterds, (Soysuzlar Çetesi), 2009
Yönetmen: Quentin Tarantino
61. Under the Skin, (Derinin Altında), 2013
Yönetmen: Jonathan Glazer
60. Syndromes and a Century, (Yüzyılın Işığı), 2006
Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul
59. A History of Violence, (Şiddetin Tarihçesi), 2005
Yönetmen: David Cronenberg
58. Moolaadé, 2004
Yönetmen: Ousmane Sembène
57. Zero Dark Thirty, 2012
Yönetmen: Kathryn Bigelow
56. Werckmeister Harmonies, 2000
Yönetmen: Ágnes Hranitzky
55. Ida, 2013
Yönetmen: Paweł Pawlikowski
54. Once Upon a Time in Anatolia, (Bir Zamanlar Anadolu'da), 2011
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
53. Moulin Rouge, (Kırmızı Değirmen), 2011
Yönetmen: Baz Luhrmann
52. Tropical Malady, (Sud Pralad), 2004
Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul
51. Inception, (Başlangıç), 2010
Yönetmen: Christopher Nolan
50. The Assassin, (Suikastçi), 2015
Yönetmen: Hou Hsiao-hsien
49. Goodbye to Language, (Dile Veda), 2014
Yönetmen: Jean-Luc Godard
48. Brooklyn, 2015
Yönetmen: John Crowley
47. Leviathan, (Leviafan), 2014
Yönetmen: Andrey Zvyagintsev
46. Certified Copy, (Aslı Gibidir), 2010
Yönetmen: Abbas Kiarostami
45. Blue Is the Warmest Color, (Mavi En Sıcak Renktir), 2013
Yönetmen: Abdellatif Kechiche
44. 12 Years a Slave, (12 Yıllık Esaret), 2013
Yönetmen: Steve McQueen
43. Melancholia, (Melankoli), 2011
Yönetmen: Lars von Trier
42. Amour, (Aşk), 2012
Yönetmen: Michael Haneke
41. Inside Out, (Ters Yüz), 2015
Yönetmen: Pete Docter
40. Brokeback Mountain, (Brokeback Dağı), 2005
Yönetmen: Ang Lee
39. The New World, (Yeni Dünya: Amerika'nın Keşfi), 2005
Yönetmen: Terrence Malick
38. City of God, (Tanrı Kent), 2002
Yönetmen: Fernando Meirelles ve Kátia Lund
37. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, (Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor), 2010
Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul
36. Timbuktu, 2014
Yönetmen: Abderrahmane Sissako
35. Crouching Tiger, Hidden Dragon, (Kaplan ve Ejderha), 2000
Yönetmen: Ang Lee
34. Son of Saul, (Saul'un Oğlu), 2015
Yönetmen: László Nemes
33. The Dark Knight, (Kara Şövalye), 2008
Yönetmen: Christopher Nolan
32. The Lives of Others, (Başkalarının Hayatı), 2006
Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck
31. Margaret, 2011
Yönetmen: Kenneth Lonergan
30. Oldboy, (İhtiyar Delikanlı), 2003
Yönetmen: Park Chan-wook
29. WALL-E, (VOL-İ), 2008
Yönetmen: Andrew Stanton
28. Talk to Her, (Konuş Onunla), 2002
Yönetmen: Pedro Almodóvar
27. The Social Network, (Sosyal Ağ), 2010
Yönetmen: David Fincher
26. 25th Hour, (25. Saat), 2002
Yönetmen: Spike Lee
25. Memento, (Akıl Defteri), 2000
Yönetmen: Christopher Nolan
24. The Master, (Usta), 2012
Yönetmen: Paul Thomas Anderson
23. Caché, (Saklı), 2005
Yönetmen: Michael Haneke
22. Lost in Translation, (Bir Konuşabilse), 2003
Yönetmen: Sofia Coppola
21. The Grand Budapest Hotel, (Büyük Budapeşte Oteli), 2014
Yönetmen: Wes Anderson
20. Synecdoche, New York, (New York Yanılsamaları), 2008
Yönetmen: Charlie Kaufman
19. Mad Max: Fury Road, 2015
Yönetmen: George Miller
18. The White Ribbon, (Beyaz Bant), 2009
Yönetmen: Michael Haneke
17. Pan's Labyrinth, (Pan'ın Labirenti), 2006
Yönetmen: Guillermo Del Toro
16. Holy Motors, (Kutsal Motorlar), 2012
Yönetmen: Leos Carax
15. 4 Months, 3 Weeks and 2 Days, (4 ay, 3 hafta, 2 gün), 2007
Yönetmen: Cristian Mungiu
14. The Act of Killing, (Öldürme Eylemi), 2012
Yönetmen: Joshua Oppenheimer
13. Children of Men, (Son Umut), 2006
Yönetmen: Alfonso Cuarón
12. Zodiac, 2007
Yönetmen: David Fincher
11. Inside Llewyn Davis, (Sen Şarkılarını Söyle), 2013
Yönetmen: Joel ve Ethan Coen
10. No Country for Old Men, (İhtiyarlara Yer Yok), 2007
Yönetmen: Joel ve Ethan Coen
9. A Separation, (Bir Ayrılık), 2011
Yönetmen: Asghar Farhadi
8. Yi Yi A One and a Two, 2000
Yönetmen: Edward Yang
7. The Tree of Life, (Hayat Ağacı), 2011
Yönetmen: Terrence Malick
6. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, (Sil Baştan), 2004
Yönetmen: Michel Gondry
5. Boyhood, (Çocukluk), 2014
Yönetmen: Richard Linklater
4. Spirited Away, (Ruhların Kaçışı), 2001
Yönetmen: Hayao Miyazaki
3. There Will Be Blood, (Kan Dökülecek), 2007
Yönetmen: Paul Thomas Anderson
2. In the Mood for Love, (Aşk Zamanı), 2000
Yönetmen: Wong Kar-wai
1. Mulholland Drive, (Mulholland Çıkmazı), 2001
Yönetmen: David Lynch
