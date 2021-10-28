Facebook'un yeni adı: Meta

Facebook Inc.’nin altındaki Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger ve Oculus VR, artık “Meta” markası altında konumlandırılacak.

Yeni adı “Meta”yı duyuran Facebook, sanal evreni metaverse platformunu da tanıttı. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, "Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi" olduğunu açıkladı.

Yeni evrenini tanıttı: Horizon

Facebook Connect 2021 etkinliğinde konuşan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, "internetin yeni formu" olarak da nitelendirdiği metaverse platformunun adı "Horizon" oldu.

Fiziksel dünya ile dijital dünyayı, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri ile bir arada deneyimlemeye odaklanan Horizon, Horizon Home, Horizon Worlds, Horizon Workrooms gibi platformlardan oluşacak.

Horizon Marketplace üzerinden sanal ürün satışının da yapılacağı Facebook’un metaverse’ünde NFT’ler (benzersiz dijital varlık) de yer alacak. Horizon platformunda, oyun, spor, konser, parti ve ofis gibi sosyal hayatın hemen hemen her alanına yönelik sanal evrenler (metaverse) yer alacak.