Facebook'un yeni adı: Meta

Facebook Inc.’nin çatı kuruluşunun yeni adı “Meta” olarak değiştirildi. Sosyal ağın kurucusu Mark Zuckerberg, "Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi" olduğunu açıkladı.

Facebook'un yeni adı: Meta
Yaşam
28 Ekim 2021 Perşembe

Facebook Inc.’nin altındaki Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger ve Oculus VR, artık “Meta” markası altında konumlandırılacak.


Sosyal medya bağımlılığı dengemizi bozuyor!
Sosyal medya bağımlılığı dengemizi bozuyor! Dün Facebook, Instagram ve Whats...
Mesajlaşma uygulamalarını kullanırken bunlara dikkat! Sözleşme değişikliği sebebiyle d...

Yeni adı “Meta”yı duyuran Facebook, sanal evreni metaverse platformunu da tanıttı. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, "Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi" olduğunu açıkladı.


Yeni evrenini tanıttı: Horizon

Facebook Connect 2021 etkinliğinde konuşan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, "internetin yeni formu" olarak da nitelendirdiği metaverse platformunun adı "Horizon" oldu.





Fiziksel dünya ile dijital dünyayı, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri ile bir arada deneyimlemeye odaklanan Horizon, Horizon Home, Horizon Worlds, Horizon Workrooms gibi platformlardan oluşacak.


Horizon Marketplace üzerinden sanal ürün satışının da yapılacağı Facebook’un metaverse’ünde NFT’ler (benzersiz dijital varlık) de yer alacak. Horizon platformunda, oyun, spor, konser, parti ve ofis gibi sosyal hayatın hemen hemen her alanına yönelik sanal evrenler (metaverse) yer alacak.


Hangi sosyal medya aracına benziyorsunuz?

1. Hangisini tercih edersiniz?
Fotoğraf çekmeyi ve yazmayı
Yazmayı
Fotoğraf çekmeyi
Başkasının çektiği fotoğraflara bakmayı
2. Sizce hayat bir sahne ve diğerleri sizin izleyicileriniz mi?
Hayır
Bazen...
Evet
Düşünmek gerek...
3. Sosyal medya sizin için:
Arkadaş kulübü
Haber alma aracı
Kendinizi gösterdiğiniz yer
İlgi alanınıza giren konularda yeniliklerden haber aldığınız yer
4. Farklı bir hediye arıyorsunuz ve fikir almaya ihtiyacınız var. Hangisinde gezersiniz?
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
5. Hangisi sizi mutlu eder?
İltifat etmek ve iltifat almak
Takdir etmek ve takdir edilmek
Fark edilmek
Her gün bir yenilikten haber almak
6. Düşüncelerinizi açıklamak için hangi yolu izlersiniz?
Uzun cümlelerle detaya girersiniz
Son söyleyeceğinizi baştan söylersiniz
Doğrudan söylemez ima edersiniz
Örnekler verirsiniz
7. Başkalarının hayatı sizi ne kadar ilgilendiriyor?
Çok
Hiç
Biraz
Bazen
8. Günde kaç kez aynaya bakarsınız?
Birkaç kez
Bir-iki defa
En az dört-beş kez
Hiç saymadınız
9. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü sizin için ne kadar önemli?
Önemli
Hiç önemli değil
Çok önemli
Hiç düşünmediniz
10. Yeni bir elbise aldınız. Evde ilk kez giydiniz. Hangisini yaparsınız?
Selfie çekersiniz
Aynada kendinize bakarsınız
Selfie çeker ve hemen sosyal medya hesabınızdan yayınlarsınız
En yakınınızdakinden fotoğrafınızı çekmesini istersiniz

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.