Eylül ayı aylık burç yorumları 2025

Esenlikler. Bu ay Mars hariç çok belirgin gezegensel etkileşim yok diyebilirim. Aslında tabiki çokça açı var fakat Ay perspektifinde düşünürsek Mars öncesi gezegenler hızlı gezegenlerdir, genelde her ay çok aktiftirler ve belirgin etkileri yavaş gezegenlere göre daha azdır. Ben Mars ve sonrası gezegenlerin önemli etkileşimlerine Aylık yazılarda daha çok ağırlık veriyorum.

Gezegen etkileşimi olarak Mars’ın Jüpiter ve Plüton ile sert açıları var bu ay. Jüpiter ile sert açı fanatizm, dinsel ya da felsefi tartışmalar, belki bir savaş ihtimaline ya da askeri bir operasyon ihtimaline dikkat çekiyor. Fakat genel olarak egosal tartışmalar, belki yolculuklarda meydana gelebilecek krizler meydana getirebilir. Mars Plüton açısı ise ay sonuna doğru daha etkin ve oldukça sert, patlayıcı bir etki. Bu da bana biraz askeri müdahalelerin artışı ihtimalini düşündürtüyor. Mars Plüton sert açıları çok yıkıcıdır. Ay sonuna doğru öfkemizi kontrol konusunda çok daha dikkatli olmamız lazım.

Belirgin gezegensel açılar olmasa da çok belirgin gezegen burç geçişleri, yön değiştirmeleri mevcut. Her ay Güneş, Merkür ve Venüs burç değiştirir. Ay başında Merkür Başak burcuna, ay sonlarına doğru ise Güneş ile birlikte Terazi burcuna geçecek. Merkür Başak’ta ay’ın çoğunluğunu geçireceğiz ve mental olarak güçlü, detaycı, kendimizi detaylı ve iyi bir şekilde ifade edebilen, analiz becerisinin yükseldiği bir döneme gireceğiz. Sonrasında ay sonuna doğru Terazi sezonu açılıyor diyebilirim. Hem Merkür Hem Güneş açısından. Bu aslında diplomasi ve barış konularını yücelten bir etki. Fakat yine de diplomasi, siyaset, iki kişi veya ülkenin karşılıklı konularına işaret eder ve aslında savaş da getirebilir. Uzun süre Mars’da Terazi burcunda kalacak bu ay. Yani yine de diplomasiye çok da güvenmemek lazım.

Venüs Başak burcuna geçecek. Ay ortalarına denk geliyor ve Ay’ın ikinci yarısı diplomatik olduğu kadar bu diplomasinin biraz çıkarcı yanlarına da vurgu yapabilir. Ayrıca kişisel hayatlarımızda ikili ilişkiler aktif ve girişken olduğu kadar içerisinde eleştiri, pragmatizm, hesap kitap gibi konuları da barındırıyor diyebilirim. Sosyal ilişkiler biraz eleştrisel bir moda girecek.

Mars Akrep burcuna geçecek ay sonlarına doğru. Tam gün olarak yazmıyorum çünkü bu etkiler bir günde hissedilen etkiler değildir etkileri zamana yayılır ve bir süre öncesinden hissedilmeye başlanır. Akrep burcunda Mars çok güçlüdür. Terazi burcundaki dengesiz tavrı artık daha güçlü, kendinden emin, sakin ama kontrollü, etkili bir hale geçecek. İrademiz çok güçlenecek, çok daha ihtiraslı bir noktada hareket edeceğiz. Yaptıklarımız, savaştıklarımız şeylerin artık duygusal derinliği çok daha fazla.

Bu ay geri hareket eden Satürn de Balık burcuna geri dönüyor. Hatta ay’ın ilk günü Satürn Balık’ta ay’ı açıyoruz. Koç’taki satürn kısa süre sonra tekrar Koç’a dönecek fakat bir süreliğine Balıkta geriliyor. Yine aslında Satürn’ün biraz edilgen olduğu bir dönem. Biraz melankolik, eylemsiz kaldığımız bir dönem olabilir. Yapılandırmak istediğimiz konular biraz duraksayabilir, tekrar edilmesi, düzeltilmesi gereken konular olabilir.

Uranüs de retro pozisyona geçiyor. Bu da aynı şekilde aslında Uranüs ile ilgili konularda tekrar eden ya da tekrar geri dönüp düzeltmemiz gereken konular demek. Satürnden farklı olarak inşaat değil biraz ilerici, zincirkıran, bizi bir adım öteye götüreceğine inandığımız yenilikçi konuların yavaşlaması anlamına geliyor. Yani aslında yıl sonuna kadar ufak bir duraklama dönemine giriyoruz diyebilirim.

Ayrıca bu ay tutulma ay’ı!. Ve bu çok önemli bir ay’a girdiğimize işraet ediyor. Bu ay Balık ve Başak burcunda 2 tane tutulma var. Her ikisinin de yazısını ayrıca yazacağım. Balık ve Başak burçları ile birlikte değişken burçlar yani Yay ve İkizler burçları da oldukça etki altında.

Eylül ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Eylül - Satürn Balık'ta!

2 Eylül - Merkür Başak'ta!

3 Eylül - Merkür Uranüs Karesi:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

4 Eylül - Jüpiter Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Kişinin kader yolunda büyüme ve genişleme fırsatlarıyla karşılaşmasını destekler. Bu açı, şans, iyimserlik ve öğrenme aracılığıyla anlamlı ilerlemeler sağlar. Kişi, doğru zamanda doğru kişilerle buluşarak yaşam amacına yönelik önemli adımlar atabilir.

5 Eylül - Mars Jüpiter Karesi:

Abartılı davranışlar, özgüven ve şişmiş bir ego bu günlerdeki konularımız olabilir. İnançlarımız, değerlerimiz uğruna savaşabiliriz fakat insan kaybetme riskini barındırıyor. Herkesi olduğu gibi kabul etmek, inançlara saygılı ve mütevazilik bu günlerde işimize yarayacaktır.

6 Eylül - Uranüs geri harekete başlıyor!

10 Eylül - Güneş Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

12 Eylül - Merkür Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

12 Eylül - Güneş Jüpiter Altmışlığı:

Ay’ın güzel açılarından. Kendimizi ifade etmede kolaylıklar yaşayacağımız, avantajımıza durumların gelişebileceği, eğitim, yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konular açısından güzel bir dönem.

13 Eylül - Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

13 Eylül - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

16 Eylül - Venüs Mars Altmışlığı:

İkili ilişkilerde aksiyon almak, eğlenceli vakit geçirmek, tutku ve şehvet açısından oldukça uyumlu bir gün. İlişkilerle ilgili konuları sonuca ulaştırmak konusunda motivasyonumuz yüksek.

16 Eylül - Venüs Chiron Üçgeni:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

16 Eylül - Mars Chiron Karşıtlığı:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Fakat bu dönemde bize acı veren konuların tekrar etmesi söz konusu olabilir. Özellikle kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak ile ilgili konularda geçmişteki acılar tetiklenebilir. Ailevi konularda da tartışmalar yaşanabilir.

17 Eylül - Merkür Satürn Karşıtlığı:

Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar.

18 Eylül - Merkür Terazi'de!

19 Eylül - Merkür Neptün Karşıtlığı:

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil. Sakarlıklar, yanlış yere giden mesajlar gibi konular gündeme gelebilir.

19 Eylül - Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

19 Eylül - Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

19 Eylül - Venüs Başak'ta!

20 Eylül - Venüs Uranüs Karesi:

Konu yine ikili ilişkiler, tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz. Değişim ve sorumlulukları bir araya getirme teması ikili ilişkilerimize yansıyor.

21 Eylül - Güneş Satürn Karşıtlığı:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

22 Eylül - Mars Akrep'te!

22 Eylül - Güneş Terazi'de!

23 Eylül - Güneş Neptün Karşıtlığı:

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini gözardı edebileceğimiz bir dönem. Spiritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakarlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlelemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

24 Eylül - Güneş Uranüs Üçgeni:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

24 Eylül - Güneş Plüton Üçgeni:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

24 Eylül - Mars Plüton Karesi:

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmamız gerekiyor.

