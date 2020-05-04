Huzur veren dekorasyon için öneriler

Huzur veren bir dekorasyon tarzı arıyorsanız, büyük değişiklikler yapmadan da bunu evinize taşımanız mümkün. Yeşil renk ise hem duvarlarda hem de aksesuarlarda en büyük yardımcınız. Yeşilin farklı tarzlarda ve odalardaki çeşitli kullanımları için önerilerimize göz atın.

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    Dekorasyonda doğanın uyanışı

    Doğanın sembolü olan yeşil, dekorasyonda hiç bu kadar popüler olmamıştı. Yeşil bugüne kadar canlı tonlarıyla özellikle tropikal desenlerde dikkat çekerken, 2020 dekorasyon trendlerinde yerini çağla yeşili gibi yumuşak tonlara bırakıyor. Yeşille beraber kullanılabilecek olan renkler konusunda ise çekinmeye gerek yok. Mürdüm tonları yeşile hem sofistike bir hava veriyor hem de huzur verici etkiyi arttırıyor. Leylak rengi örtüler, taş grisi duvarlar, ahşap yüzeyler, pudra tonlarında saten dokular… Yeşil akla gelebilecek birçok yüzey ve aksesuarda, birbirinden farklı renklerle uyum gösteriyor. Nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, evinizdeki tek bir duvarı yeşilin en sevdiğiniz tonuyla boyamakla işe başlayın.

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    Yatak odası için dinlendirici seçim

    Son yılların dekorasyon trendlerinde pudra pembesiyle birlikte görmeye çok alıştığımız yeşil, yatak odalarında yumuşak tonlarla bir araya geldiğinde mükemmel bir uyku ortamı sağlıyor. Uyumayı kolaylaştıran şeyler arasında renklerin de olması, dinlendirici bir ortam sağlamak için pratik bir yol sunuyor. İster toprak renkleri ister metalik renklerin ağırlıklı olduğu bir yatak odası stiliniz olsun, yeşilin birkaç tonunu bir arada kullanabilirsiniz. Yeşil renk iyileşmeyi, dinlenmeyi çağrıştıran ve doğanın kucaklayıcı yönünü yansıtan özellikleriyle yatak odaları için iyi bir seçim.  

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    Evden çalışanlar için ideal

    Home-office çalışmaya geçtiyseniz veya öğrenciyseniz, çalışma köşenize doğanın renklerini taşımak oldukça iyi bir fikir. Özellikle de stresli bir işiniz varsa, tek bir duvarı bile boyamak ihtiyacınız olan huzurlu fonu sağlamaya yeterli. Üstelik, çalışma alanınızın sınırlarını belirlemek ve kendinize bir alan açmak için de duvar boyamak etkili bir yol. Duvar ve aksesuar rengi olarak yeşil, gözün en kolay algıladığı renklerden biri olarak önünüzdeki işe odaklanmanızı sağlayan uyumlu bir dış ortam için ideal.

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