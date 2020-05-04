Dekorasyonda doğanın uyanışı
Doğanın sembolü olan yeşil, dekorasyonda hiç bu kadar popüler olmamıştı. Yeşil bugüne kadar canlı tonlarıyla özellikle tropikal desenlerde dikkat çekerken, 2020 dekorasyon trendlerinde yerini çağla yeşili gibi yumuşak tonlara bırakıyor. Yeşille beraber kullanılabilecek olan renkler konusunda ise çekinmeye gerek yok. Mürdüm tonları yeşile hem sofistike bir hava veriyor hem de huzur verici etkiyi arttırıyor. Leylak rengi örtüler, taş grisi duvarlar, ahşap yüzeyler, pudra tonlarında saten dokular… Yeşil akla gelebilecek birçok yüzey ve aksesuarda, birbirinden farklı renklerle uyum gösteriyor. Nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, evinizdeki tek bir duvarı yeşilin en sevdiğiniz tonuyla boyamakla işe başlayın.