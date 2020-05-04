Gösterişli ev dekorasyonlarına en uygun eşlikçi

Gösterişli bir dekorasyon tarzı isteyenler için altın her zaman ilk seçeneklerden biri. Dekorasyonda altının modası hiçbir zaman geçmediği gibi altın, trendlere uyum sağlayarak modern görünümlere de dahil olabiliyor. Altın varaklı aynaların sadece klasik dekorasyona ait olduğunu düşünüyorsanız bunu unutun! Altın rengini çok seviyorsanız ve evinizin dekoruna dahil etmek istiyorsanız resim çerçeveleriyle, vazo gibi aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Eşlik eden ve dengeleyen bir renk olaraksa, yumuşak ve mütevazı havasıyla en iyi seçenek yeşil ve petrol rengi tonları… Parlak renklerden bahsederken bakırı da unutmamak gerek. Altın sizin için fazla iddialı ise bakır aksesuar dekorasyonu da yapabilir, yeşil ile mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz.