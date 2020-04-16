Evde kâkül kesimi

Evde kendi kâkülünüzü kesebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan bir makas, bir tarak ve biraz el becerisi!

Kâkülün her yüz tipine yakışmayacağını ve şekillendirmesi zor bir saç modeli olduğunu düşünüyorsanız fikrinizi değiştirmenin tam zamanı. Kesimi biraz el becerisi gerektirse de bakımı oldukça kolaydır. Yüzünüze uygun kâkül modelini bulduktan sonra kendi kâkülünüzü kesebilirsiniz.

Evde kâkül nasıl kesilir?

Saçınız kesmeden önce kuru olsun, bu düzgün kesebilmeniz için çok önemlidir.

Saçlarınızı güzelce tarayın.

İnce bir tarakla alnınızın üst kısmandan başlayarak saçlarınızı eşit bir şekilde öne doğru ayırın. Bu ayırdığınız saç miktarı kâkülünüzün miktarı olacak.

Ön tarafa ayırdığınız saçlarınızı burun hizanıza kadar kısaltın ve buradan sonra uç kısımlarını elinizle yukarı doğru kıvırın, uçlarından kesmeye devam edin.

İstediğiniz kısalığa ulaşıp ulaşmadığınızı görebilmek için arada bir saçlarınızı bırakıp kontrol edin.

İstediğiniz kısalığa yakınlaştığınızda kâkülünüzü bırakın ve görmüş olduğunu kesim hatası varsa onları düzeltin.

Kâkülünüze şekil vermeden önce su ile hafif nemlendirebilirsiniz.

Kâkülünüze hacim kazandırmak için

Kâkülünüze hacim kazandırmak için diş fırçası ve kuru saç şampuanına ihtiyacınız olacak.

Kuru saç şampuanını diş fırçasına uzaktan sıkın. Bu diş fırçasıyla saçınızın dibinden başlayarak kâkülünüzü tarayın. Saçınızın şampuanı emmesini bekleyin ve ardından elinizle kâkülünüzü hacimlendirin.

Kâkül kesmeden önce dikkat etmeniz gerekenler

Kâkül, alın bölgenizde sivilce yapabilir. Yağlı bir cildiniz varsa buna dikkat edin.

Yüzünüz kalp şeklindeyse kâkülünüzü hacimli kesmelisiniz.

Yüzünüz kare şeklindeyse kâkülünüzün uzunluğu kaş hizasında olmalıdır.

Kâkül, fotoğraflarda yüzünüzün kilolu çıkmasına sebep olabilir, bu nedenle fotoğraf çektirmeden önce makyajla yüzünüze kontür uygulaması yapabilirsiniz.

Doğadan ilham almış saçlar