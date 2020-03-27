Saçlarınızı çok sıkı bağlarsanız...

Çok sıkı bir at kuyruğu, yağlı saçlarınızı saklamak için güzel bir çözüm olarak gelebilir ama aslında saçlarınızın daha çabuk yağlanmasına neden olur. Saç diplerindeki sebumun daha çok birikmesine sebep olur. Pürüzsüz bir at kuyruğu görünümü için kullanılan tarama, düzleştirme işlemleri ve kimyasal ürünler de çabuk yağlanmaya sebep olur.

Ne yapabilisiniz: Saçlarınızı çok fazla taramanızı veya düzleştirmenizi gerektiren modelleri çok sık olarak kullanmayın. Daha gevşek at kuyruğu kullanın.