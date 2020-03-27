Saçların çabuk yağlanmasının nedenleri nelerdir?

Birçok kişinin yaşadığı çok çabuk yağlanan saç probleminin birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenleri bilip onları uygulamamak ya da daha az uygulamak saçlarınızın çabuk yağlanmasını engelleyebilir.

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    Saçlarınızı çok sıkı bağlarsanız...

    Çok sıkı bir at kuyruğu, yağlı saçlarınızı saklamak için güzel bir çözüm olarak gelebilir ama aslında saçlarınızın daha çabuk yağlanmasına neden olur. Saç diplerindeki sebumun daha çok birikmesine sebep olur. Pürüzsüz bir at kuyruğu görünümü için kullanılan tarama, düzleştirme işlemleri ve kimyasal ürünler de çabuk yağlanmaya sebep olur.

    Ne yapabilisiniz: Saçlarınızı çok fazla taramanızı veya düzleştirmenizi gerektiren modelleri çok sık olarak kullanmayın. Daha gevşek at kuyruğu kullanın.

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    Saçlarınızı soğuk suyla durulamazsanız...

    Sıcak su gözenekleri açmakta ve saçlarınızı kirden arınmakta başarılı olabilir ama aynı zamanda saçlarınıza zarar da verebilir. Saç diplerindeki sebumu yıkar ve kafa derinizde kuruluğa, aşırı kepeklenme ve yağlanmaya sebep olur.

    Ne yapabilirsiniz: Saçlarınızı ılık suyla sabunlamak ve sağuk suyla durulamak daha sağlıklı olacaktır.

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    Saç bakım ürünlerinizi yanlış seçmiş olabilirsiniz...

    Saçlarınız için yoğun bakım ürünleri kullanmanız onların ağırlaşmasına ve düzleşmesine neden olabilir. Bu ürünler saçlarınızı eğer ince tellilerse yağlı gösteren ince bir tabaka ile kaplayabilir.

    Ne yapabilirsiniz: Yoğun bakım ürünleri çok kuru veya aşırı zarar görmüş saçlar içindir. Ayda birkaç kere derin bir temizleyici kullanmak saç diplerinde birikmiş sebum ve kozmetik ürünleri arındırmanızı ve yağlı görünümden kurtulmanızı sağlayabilir.

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