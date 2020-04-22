Evde Covid-19 bakımı nasıl olmalı?

Yoğun bir şekilde belirti göstermeyen ancak Covid-19 testi pozitif olan hastaların evde dinlenmesi öneriliyor ve gerekli takipler hastane yatışı yapılmadan da yapılabiliyor. Tedavisi evde devam eden hastaların bazı önlemlere dikkat etmesi, hastalığı yenme sürecinde kritik öneme sahip.

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Evde tedavi gören koronavirüs hastaları nelere dikkat etmeli?

Türkiye’de güncel Covid-19 vaka sayısı 75 binin üzerinde. Hastalık belirtisi gösteren kişiler sağlık kuruluşlarına başvuruyor ve test sonucu pozitif olan ancak yoğun yüksek ateş, nefes darlığı gibi belirtiler göstermeyen hastalar, karantina altında olmak koşuluyla evde tedavi için yönlendirilebiliyorlar.

 

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı "Olası veya Kesin Kovid-19 Vakalarının Evde Bakımı" adlı rehberde, Bilim Kurulunun da tavsiyeleri yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada olası veya hafif seyreden koronavirüs vakalarının evde tedavi edilmesinin bilimsel olarak doğru olduğunun altını çizdi. Koronavirüs vakalarının önemli bir çoğunluğunun hastalığı hafif belirtilerle atlattığını söyleyen Azap, "Hastaların tedavileri kısa sürede düzelen bir seyir izliyor. Bu hastaların hastanede yatırılması o hastalar açısından da doğru değil. Sadece Kovid-19 için değil biz genel olarak bütün diğer hastalıklar için de hastaları gerektiği kadar hastanede tutmak, gerekmeyen durumda evlerinde ayakta izlemek yoluna zaten gidiyoruz. Eve gönderdiğimiz kişilerin ise mutlaka izolasyon altında olması gerekiyor." dedi.

 

Yoğun risk altında olmayan kişiler evde tedavi görüyor

Prof. Dr. Alpay Azap, hastanede tedavi kriterlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı kararlarına göre, aşağıdaki kriterlere uyan risk grubundaki kişilerin tedavisinin hastanede sürdürülmesi uygun görülüyor:

 

  • Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler,

     

  • Ağır pnömoni (zatürre) belirtisi gösterenler,

     

  • Hastalığın ağır seyrettiğini gösteren laboratuvar bulguları bulunan kişiler,

     

  • Yoğun risk grubunda olduğu düşünülen diğer hastalar.

 

Bunun dışında hafif belirtiler gösteren hastaların evde bakımına devam edilmesi tamamen güvenli. Aile hekimleri ve hastanın bulunduğu bölgede görevli diğer sağlık çalışanları, vakalarla sürekli iletişim halinde kalarak gidişata göre yönlendirmeler yapabiliyorlar.

 

Evde koronavirüs tedavisinde nelere dikkat edilmeli?

Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine göre, evde koronavirüs tedavisi görenlerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekiyor:

 

  • Eve kesinlikle ziyaretçi kabul edilmemeli. Hasta olan kişinin ve bakımı gerçekleştiren diğer aile bireylerinin ev dışındaki kişilerle fiziksel teması tamamen kesilmeli.

     

  • Doktorun önerdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı. İletişimde olduğunuz doktorunuzun bilgisi olmadan herhangi bir başka ilaç kullanmamalısınız.

     

  • Hastanın durumunda kötüleşme veya solunum güçlüğü belirtisi görülmesi durumunda 112’yi arayarak sağlık ekipleri bilgilendirilmeli.

     

  • Hasta ve evdeki diğer herkes el hijyenine dikkat etmeli. Eller sık sık bol su ve sabun ile 20 saniye boyunca yıkanmalı.

     

  • Hasta mümkün olduğunca dinlenmeli, bol sıvı tüketmeli ve mümkün olduğunca sağlıklı, düzenli beslenmeli.

     

  • Hasta öksürme, hapşırma sırasında ağzını ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatmalı.
    Hasta mümkünse evdeki diğer kişilerden ayrı bir odada tutulmalı. Aynı odaya giren kişiler maske kullanmalı. Odadan ayrıldıktan sonra maske çöpe atılmalı.

     

  • Hasta mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanmalı. Eğer böyle bir imkan yoksa, banyo alanları her kullanımdan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenmeli. (Bakanlığın önerdiği oran 1 litre suya 1 yemek kaşığı çamaşır suyu.)

     

  • Hastanın sık dokunduğu yerler de günde en az bir kez sabun veya deterjanlı su ile temizlenmeli, sonra sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli.

     

  • Evde yapılan temizlik esnasında da tek kullanımlık eldiven ve tıbbi maske kullanılmalı.

     

  • Hastanın bakımını yapan kişi ya da evdeki diğer aile bireyleri de koronavirüs belirtileri göstermeye başladığında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna haber vermeli. Aile Hekimliği veya 184 no’lu telefondan Sağlık Hizmetleri’ne ulaşılmalı. Görüşmede evde Covid-19 tanısı bulunan bir kişinin varlığı mutlaka belirtilmeli. Böyle bir durumda ekipler eve gelerek şüpheli kişilerden sürüntü örneği alıyor ve Covid-19 testi yapılabiliyor.

     

  • Aynı şekilde, hastada ağır belirtiler (düşmeyen yüksek ateş, şiddetli öksürük, nefes darlığı, dudaklarda morarma) görüldüğünde de hemen 112 aranmalı.

 

 

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı evde Covid-19 bakımı videosu:

 

 

 

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ VE DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Hepimiz sosyal mesafemizi koruma... YÜZE DOKUNMAK VİRÜS BULAŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR Yapılan araştırmalara göre saatt...

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