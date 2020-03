Koronavirüs önlemleri ve doğru bildiğimiz yanlışlar

Hepimiz sosyal mesafemizi korumanın öneminin farkındayız. Evimizde kalmanın, elimizi yıkamanın öneminin de... Etrafta dolaşan doğruluğundan emin olmadığımız bazı "önlemler" de yok değil... İşte bu bilinmezliğe karşı koronavirüs doğru ve yanlışlarını konunun uzmanına sorduk.

Koronavirüse karşı alınabilecek sağlık, hijyen tedbirlerine ilişkin merak ettiğimiz soruları Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Beyin Hastanesi'nden Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer yanıtladı.

Koronavirüse karşı maske kullanılmalı mı?

Halk arasında maske kullanımı konusunda yanlış bir kullanım bulunmaktadır. N95 ve N99 maskelerin sadece sağlık çalışanları tarafından kullanılması gerekiyor. Halkımızın aslında viral solunum yolları enfeksiyonundan korunması için basit cerrahi maskeleri takması yeterli. Biz bile normal zamanlarda hastaya yaklaştığımızda N95 ya da N99 maskeleri kullanmıyoruz. Normal cerrahi maskeler kullanıyoruz. Covid-19 hastalarından örnek almak zorunda olduğumuzda burun sürüntülerinden veya bademciklerinin üzerine kadar ilerlediğimizde özel çubuklarla örnek almamız gerektiğinde N95 ya da N99 maskeleri takmamız gerekiyor. Normal durumlarda biz de cerrahi maske takıyoruz. Basit kağıt gibi olan cerrahi maskeleri kullanmak yeterlidir. Bunu da her durumda takmaya gerek yok. Maskeyi her yere giderken takmak gerekmiyor. Açık havada yürürken yanınızda 1 metreden daha yakın kimse yoksa maske takmanıza gerek yok. Bu mikroorganizma her yerde uçuşmuyor. Hastanın burun salgısından solumun yolu salgılarından çıkan çıktılarla size bulaşabiliyor. Ya da bu çıktıların cansız yüzeye dökülmesi halinde buralara temas edilmesi ve sizin de elinizi iyi yıkamamanız sonucunda size geçebiliyor. O yüzden kalabalık yerlere girerken maske takacaksınız. Toplu taşıma araçlarına binerken maske takacaksınız. Maskeyi doğru kullanıp maskenin tam da ortasına değmeyeceksiniz. Mutlaka lastik kısımlarından kulağa değen ksımlarından çıkarıp maskeyi çöpe atıp elinizi yıkayacaksınız.

Doktor eldiveni olarak bilinen lateks eldivenlerin koruyucu özelli ği var mıdır?

Eldiven kullanmak çok önemli bir konu. Eldiven sadece takan kişiyi korur. Eldiven doğru kullanılmazsa çevre için aksine bulaştırma ve bulaş kaynağıdır. Eldiveni uzun süreli işlemlerde kullanacaksak elimizi yıkadıktan sonra eldiveni giyip, o işlemi tamamlayana kadar eldivenle kalıp işlem bittikten sonra tıbbi atığa atıp sonra elimizi yıkayabiliyorsak bu eldiveni kullanalım. Kısa süreli işlemlerde örneğin alışverişe ya da markete gittik. Para sayıyoruz, çok kısa süreli bir işlemde para kirli olduğu için eldiven giydik ve çıkardık ama o eldivenle çalan cep telefonunuzu elleyeceksiniz veya ortak kullanılan telefonu elleyeceksiniz ya da çantanızı cüzdanınızı elleyeceksiniz. İşte bunlar bir yerdeki mikroorganizmanın taktığınız eldivenle bir başka yere taşınması anlamına gelecek. Yani aslında hijyen için taktığınız eldiven aksine bir bulaş kaynağı olacaktır. Bu yüzden elinizi su ve sabunla yıkayın. Lütfen bahsettiğim durumlar haricinde özellikle de sağlık çalışanları haricindeki kişiler lütfen eldiven takmayın.

Kolonya ve el dezenfektan ı bizleri hastalıktan korur mu?

Kolonya içerisinde yüzde 80 civarında alkol ihtiva eder. Ellerin temizliğinde değil ama temiz olan elin temiz kalmasında ya da temiz olan yüzeyin temizliğinin devamının sağlanması için iyi bir malzemedir. İyi bir dezenfektandır. Fakat burada da kullanım sıklığı önemlidir. Gerek kolonya gerek alkol bazlı el dezenfektanları çokça kullanıldığında cildin PH dengesini bozacak ciltte kurumalara neden olacak ve sonrasında özellikle alerjik yapıdaki insanlarda dermatit adını verdiğimiz cilt hastalıklarına neden olacaktır. Bu nedenle kolonya, enfeksiyonlardan bizi korur ama sürekli su gibi kolonyayla yıkamamak lazım. El dezenfektanının mantığı da kolonyayla aynıdır. Elimizde görünür bir kirlilik varsa alkol bazlı el dezenfektanı değil, su ve sabunla yıkamalıyız. Normal çeşme suyu ve sabunla elimizi yıkamalı mekanik olarak o kiri elimizden uzaklaştırmalıyız. Ondan sonra herhangi bir yere temas ettiğimizde oranın mikroorganizmalar açısından riskli olduğunu düşünüyorsak alkol bazlı el dezenfektanını kısa süreli kullanabiliriz. Unutmayın alkol bazlı el dezenfektanları el temizlemez, temiz olanın temiz kalmasını devam etmesini sağlar.

D ışarıya çıkmak bir zorunluluk ise nasıl çıkılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Dışardan eve geldiğimizde nasıl temizlenmeliyiz?

Bu sadece koronavirüs salgını sırasında değil, normal zamanda da yapmamız gereken bir şey. Dış ortamlar tabii ki evimizden daha kirli. Buna inanıyoruz. Annelerimiz çocukluğumuzdan beri bize ne öğretti. ‘Ayakkabılarını evin dışında çıkar. Geldiğin anda paltonu hemen evin girişinde kapının yanındaki askıya as, elinde şemsiye varsa kapının hemen yanındaki şemsiyeliğe koy’ derdi. İşte bunlar aslında doğru öğretilen şeylerdi. Yani dışarıyla temas ettiğimiz şeyler ayakkabıdan başlayalım. Ayakkabımızı mümkünse eğer açık havada çıkaralım. Bir süre havalansın. Evin içine bir süre hi sokmayalım. Eğer öyle bir imkanımız yoksa evin girişinde özel bir alan olmalı, ayakkabımız da orada durmalı. Sonra evin içine girdik. Eve girer girmez üzerimizde ne varsa çıkarmalı ve kirli torbasına koymalıyız. Ev kıyafetlerimizi giydikten sonra ellerimizi bileklerimizi de içine alacak şekilde mutlaka dirseklerimize kadar normal su ve sabunla yıkamalıyız. Hanımların yüzünde makyaj varsa hemen makyaj temizlenmeli. Kadın ve erkek mutlaka yüzümüzü yıkamalıyız. Eğer çok özellikli ve kirli bir iş yaptıysak tabii ki duş almalıyız. Ama her koşulda ve her gün duş almalıyız gibi bir cümle söyleyemem. Bizim için önemli olan el yıkamaktır ve yüzümüzü yıkamaktır. Ondan sonra istiyorsak mis kokulu kolonyalarımızla elimizi ovalayabiliriz. Bundan sonra birlikte yaşadığımız ortak alanlara geçebiliriz. Dışarının kirini içeriye sokmamalıyız. Eğer yıkayamayacağımız bir giysi varsa onu da askıya asıp mümkün olduğunca açık havaya çıkarıp birkaç saat havalanmasını sağlamalıyız.

Koronavirüse karşı aşı, ilaç bulunmadı. Peki şu an tedavi gören hastalara nasıl bir tedavi şekli uygulanıyor? Yüksek dozlu antibiyotiğin ve AIDS ilaçlarının kullanıldığı doğru mu? Antibiyotik kullanımı hastalığın tedavinde etkili oluyor mu?

Covid 19 bir viral enfeksiyondur. Yani etkeni virüslerdir. Virüslerin tedavisinde kesinlikle antibiyotikler işe yaramaz. Virüslerin tedavisinde özel antiviral adı verilen ilaçlar kullanılır. Antibiyotikler bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlarda işe yarar. Ama beraberinde Covid-19 enfeksiyonunuz var ve sonrasında bir bakteriyel enfeksiyonla tekrar enfekte olduysanız elbette doktorlar sizin tedavinizde antibiyotiği de ekleyecektir. Ama Covid-19’un asıl tedavisi antibiyotik değildir.

Covid-19 cans ız yüzeylerde yaşayabilir mi?

Virüs cansız yüzeylerde yaşar ama ne kadar süre ile yaşar bu önemli. Virüsler canlı hücrenin içinde yaşamak zorundadır. Yani eğer yüzeyde bir canlı hücre yoksa tükürük damlacığı, kan hücresi, solunum sekresyonu gibi, bunun içinde olmadığı sürece kurulukla, ısıyla ortamın dezenfektanlarla temizlenmesiyle virüs canlılığını yitirecektir. Eski bilgimiz virüsün 24 saatten daha fazla yaşamadığı yönündeydi. Şimdi biz de bilgilerimizi güncelliyoruz. Maalesef daha uzun sürelerde cansız yüzeylerde kaldığını biliyoruz. Yani biz şüpheli, olası vakaların olduğu ortamların veya kalabalık bölgelerin toplantı salonlarının evimizde de çok kişimin kullandığı alanları sık sık dezenfektanlarla temizlemek iyi olur.

Evcil hayvanlardan bize Covid -19 bulaşır m?

Covid-19’un şu ana kadar sadece yarasalarda reseptörlerinin olduğu gösterilmiş yani Covid-19’un hastalık yapabilmesi için mutlaka v,rüsün yüzeyindeki reseptörlerin gelip canlının vücudundaki reseptörlere yapışması gerekiyor. Bu reseptörler şimdiye kadar insanlar dışında sadece yarasalarda gösterilmiş. O nedenle kedi, köpek papağan kuş balık gibi evcil hayvanlarınız Covid 19’la enfekte olmuyor.

