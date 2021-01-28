Esnemenin sağlımız üzerinde etkisi nedir?

Gerinmek, kaslarınızın yerine oturmasını, hizalanmasını sağlar

Uyuduğumuzda kaslarımız esnekliğini kaybeder ve yerçekimi nedeniyle sırtımızda sıvı birikir. Gerindiğimizde ise bu sıvı vücudumuzda olması gereken yerlere eşit bir şekilde dağılır. Ayrıca gerinmek kasların dinlenme pozisyonundan çıkıp doğru pozisyona girmesini sağlar. Bu sayede vücudumuz yeni güne hazır hale gelir.

Esnemek ve gerinmek stresi azaltır

Aynı anda esnediğimizde ve gerindiğimizde kan akışımız hızlanır ve bu sayede stres seviyesi azalır.

Gerinmek, kasların hamlaşmasını ve sertleşmesini önler

Tek bir pozisyonda uzun süre durmak kaslarımızın hamlaşmasına ve sertleşmesine neden olabilir. Uyandıktan sonra gerinmek, kaslarımızı harekete geçirir ve daha zinde olmamızı sağlar. Aynı zamanda beynimize uyanma zamanı geldiği mesajı da iletilir.

Esnemek ve gerinmek, beynin kaslara daha güçlü sinyaller göndermesine yardımcı olur

Gerinmek, beyin ve kaslar arasındaki iletişimin yeniden kurulmasına yardımcı olur. Uyandıktan sonra dinç bir vücut için gerinmek şart.

Esnemek, sizi uyanık tutar

Esnemek beyni yatıştırır ve uyanık kalmanıza yardımcı olur. Sıkıldığımızda esnememizin sebebi de budur. Ayrıca çok esnemek vücudunuzun daha çok oksijene ihtiyaç duyduğunun da göstergesi olabilir. Temiz hava almak iyi gelecektir.