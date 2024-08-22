Esnek çalışma modeli hakkında bilmeniz gerekenler

Esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği detayları ile ilgili belirsizlik sürüyor. Hafta sonu Ahlat’ta toplanacak olan kabinenin gündeminde ise esnek çalışma modellerinin tanımlanması, çalışma sürelerinin düşürülmesi gibi başlıkların yer alacağı konuşuluyor.

İş Kanunu’nda değişikler öngören hükümetin, “esnek çalışma” modelini de dört ayrı formülle masaya yatıracağı, bu kapsamda, “uzaktan çalışma, kısmi çalışma, değişken zamanlı çalışma ve akademik eğitim amaçlı çalışma” modelleri üzerinde durulduğu da söylentiler arasında yer alıyor. Edinilen bilgilere göre çalışma hayatındaki düzenlemeler sadece esnek çalışmayı içermeyecek. Bunun yanında kısa çalışma ödeneğine ilişkin konular da masada olacak.

İş Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 4 ayrı formül üzerinde çalışılacağı, buna göre çalışmaların; “Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli” başlıkları üzerinden gidileceği söyleniyor.

Esnek çalışma sistemi kimleri kapsayacak?

Esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı ifade ediliyor. Burada İş Kanunu’nun günümüz şartlarına göre yeniden şekilleneceği belirtilirken, değişik formüllerin de değerlendirileceği dile getiriliyor. Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.