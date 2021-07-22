Yüksek kazançlı yeni nesil 5 meslek

Hepimiz çocuğumuz için iyi bir gelecek istiyoruz. Bunun için çocuğunuzun büyüdüğünde çok para kazanması, kendini mümkün olduğunca ilgisini kaybetmeyecek bir meslekte bulması gerekiyor. Bu önceleri daha kolaydı: insanların hangi mesleklerin yüksek gelirli ve istikrarlı olduğu hakkında bir fikri vardı ancak yüksek teknolojinin gelişmesiyle birlikte, birçok uzmanlık alanı yok oldu ve çeşitli alanlarda insan kaynaklarında azalma eğilimi de büyümeye devam ediyor. Ancak hala çok uzun süre terk edilmeyecek meslekler var.

Programcılar ve uygulama geliştiricileri

Yapay zeka (AI) ne kadar gelişmiş olursa olsun, programcılar ve uygulama geliştiricileri olmadan çok ileri gidilemez. Yapay zeka insanlar tarafından icat edildi, kendini programlayamıyor ve standart dışı hatalar uzmanlar olmadan düzeltilemez. Mobil uygulamaların geliştirilmesi artık her zamankinden daha popüler: hemen hemen her online hizmet müşterilerle etkileşimi basitleştirmeye çalışıyor, bu nedenle bir akıllı telefonda kendi uygulamalarını geliştirmelerine ihtiyaç var. BT ekibinin bir üyesi olmak için bir dizi beceriye sahip olmanız gerekir: matematiği ve mantığı anlamak, dikkatli olmak, bağımsız kararlar alabilmek ve İngilizce konuşabilmek. Bu çok önemlidir, çünkü BT uzmanlarının çalıştığı programların büyük çoğunluğu bu dilde bir arayüze sahiptir. Program Türkçeye çevrilse bile, uluslararası ekip ile iletişim İngilizce olarak sağlanır.

Analistler

Büyük Veri Analistliği çok popüler bir meslektir ve bu uzun yıllar boyunca yüksek maaş anlamına gelir. Büyük Veri Analisti, müşteri için çok miktarda veriyle ilgilenen bir programcıdır. Hizmetleri hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. İyi bir uzman olmak için analitik bir zihniyete sahip olmanız, sayılarla çalışabilmeniz, rutin işleri yapmaktan korkmamanız, verileri yapılandırmanız ve görselleştirmeniz, analize dayalı sonuçlar çıkarmanız, matematiksel algoritmalar ve yapılar kullanmanız gerekir.

Uzun yol kaptanı

Kariyer basamaklarını kaptanlığa doğru tırmanmak için sabırlı olmalı ve hırslarınızı biraz ılımlı hale getirmeniz gerekecektir. Genellikle herkes gemi adamı olarak başlar, yavaş yavaş bir zabite veya yardımcı kaptanlığa yükselir ve ancak o zaman bu pozisyona başvurabilirsiniz. Ancak seyahati ve okyanusları seviyorsanız ve beklemeye istekliyseniz, sabrınız karşılığını kesinlikle verir. Uzun yol kaptanı olmak için, bir dizi kişisel özelliğe sahip olmak gerekir: sağduyu, özen, önemli kararlar verme yeteneği, özgüven. Sadece navigasyon değil, aynı zamanda geminin tüm cihazlarını tanımak, söylediklerini "okuyabilmek" ve gümrük belgelerini doğru doldurmak için yasal bilgiye sahip olmak önemlidir. Muhtemelen, uzun yol kaptanının İngilizceyi mükemmel bir şekilde bilmesi gerektiğini söylemeye gerek yoktur. Dünyanın her yerinden insanlarla etkileşime girmek zorunda kalacak.

Uçak pilotu

Bir uçak pilotu olmak için fiziği anlamanız, artan stres koşullarında çalışabilmeniz ve kusursuz bir sağlığa sahip olmanız gerekir. İyi bir İngilizce bilgisi olmadan asla. Uluslararası uçuşlara erişmek, sevkiyatçılar ve mürettebatla iletişimi sürdürmek ve uçakta yolcuları karşılamak gerekir. Sorumluluk elbette inanılmaz, ancak bu mesleğe sadece uçmayı seven ve günlük risklere hazır olanlar hakim oluyor.

Yazılım Danışmanı

Şu anda büyük talep gören başka bir BT mesleği. SAP danışmanı, kuruluşların süreçleri otomatikleştirmesine yardımcı olur, bu da iş optimizasyonuna, müşterilerle daha rahat etkileşime ve dolayısıyla karda artışa yol açar. Bir yazılım danışmanının bir dizi nitelik ve beceriye sahip olması gerekir: çalıştığı sistemin işlevselliğini ve ayarlarını iyice anlamak ve görevi yerine getirmek için bir ekip organize etmek. Ayrıca müşterilerle iletişim kurabilmek, ne istediklerini anlayabilmek ve gerekirse bazen yanlış olan fikirlerini değiştirebilmek. Hemen hemen tüm BT programları İngilizcedir, bu yüzden bu dile hakim olmanız gerekir. Ve genellikle bir sürü yabancı müşteri vardır, bu da kariyer büyümesi için ufuklar açar. Tüm meslekler belirli bir bilgi, beceri ve yetenekler gerektirir ve herhangi birinde en önemli nüanslardan biri İngilizce bilgisidir. Bu nedenle, çocuğunuzun mümkün olduğunca erken İngilizce öğrenmesini sağlamak önemlidir. Kim olmak istediğine henüz karar vermemiş olsa bile. Bu onun için kapalı kapıları açar.

Online İngilizce okulu Novakid, 4 ila 12 yaş arası çocuklara eğitim vermektedir. Öğretmenler, kendinizi dil ortamına kaptırmanıza ve yabancılarla konuşmayı hızlı bir şekilde öğrenmenize, iyi anlamanıza ve sorularını yanıtlayabilmenize olanak tanıyan, ana dili İngilizce olan kişilerdir.