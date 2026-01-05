2026 Retrolar takvimi

2026 Merkür Retro tarihleri

26 Şubat 22° Balık - 20 Mart 8° Balık

29 Haziran 26° Yengeç - 23 Temmuz 16° Yengeç

24 Ekim 20° Akrep - 13 Kasım 5° Akrep

Merkür; zihin, iletişim, ifade, haberleşme, imza, ticaret, eğitim, yolculuklar ve günlük akışla ilgilidir. Merkür retrosu dönemlerinde hayat; yavaşlamamızı, düşünmeden konuşmamamızı ve geriye dönüp bir şeyleri yeniden değerlendirmemizi ister. Yeni başlangıçlar; yanlış anlaşılmalar, gecikmeler, iptaller ve iletişim sorunlarıyla sınanabilir. Bu süreçler; yarım kalan işleri tamamlamak, eski planları gözden geçirmek, içgörü kazanmak ve zihinsel arınma için çok verimlidir. Yazmak, üretmek ve içsel farkındalığımızı geliştirmeyi destekler.

2026 Venüs Retrosu tarihleri

3 Ekim 8° Akrep - 14 Kasım 22° Terazi

Venüs; değer duygumuz, sevgi alışverişimiz, ilişkiler, keyif, mali konular, estetik ve dişil enerjimizle ilgilidir.

Venüs retrosu; kendimize verdiğimiz değeri, ilişkilerdeki dengeyi ve neyi neden sevdiğimizi sorgulatan derin bir içe dönüş sürecidir. Yeni ilişkiler ve finansal başlangıçlar bu dönemde zorlayıcı olabilir.

Akrep’teyken; bastırılan duygular, kıskançlıklar, bağlanma korkuları açığa çıkabilir. Terazi’ye geri dönüşle birlikte ilişkilerdeki dengeler gündeme gelebilir. Bu dönemler ilişkiler açısından karmiktir. Geçmişten gelen kişiler ve duygular, değer algımızı fark etmemiz için görünür olur. En doğru kullanım; ruhsal öz bakım, sanatsal üretim ve kalbimizi yoran konulardan özgürleşmektir. 2026 Satürn Retrosu tarihleri 26 Temmuz 14° Koç - 10 Aralık 7° Koç Satürn; karma, sorumluluklar, sınırlar, disiplin, zaman ve emekle ilgilidir. Satürn retrosu dönemlerinde hayat bizi durup olgunlaşmaya, aceleyle alınan kararları sorgulamaya ve gerçekten neyin sorumluluğunu almak istediğimizi fark etmeye çağırır. Koç burcundaki bu retro; özellikle bireysel duruş, cesaret ve kendimizi seçmekle ilgilidir. Bu süreçte dış dünyadan çok ruhsal olgunluğumuz sağlamlaştırılır. Sabırsızlık bizi zorlarken; sabır, istikrar ve bilinçli adımlar, kalıcı sonuçlar doğurur. Geleceğe dair sağlam temeller atmak için önemli bir arınma ve yeniden yapılanma dönemidir.

2026 Jüpiter Retrosu tarihleri 12 Aralık 2026 27° Aslan - 12 Nisan 2027 17° Aslan Jüpiter; şans, büyüme, inançlar, fırsatlar, bolluk ve yaşamdan beklentilerimizle ilgilidir. Jüpiter retrosu, dışsal büyümeden çok içsel genişlemeyi öğretir. Aslan burcundaki bu retro; özgüvenimizi, kalpten neye inandığımızı ve görünür olma arzumuzu sorgulatır. Bu dönemde şansı dışarıda değil, içeride aramamız gerekir. Işığımızı nerede bastırdığımızı ya da abarttığımızı fark ederiz. Gerçek güç, alkıştan değil kendi merkezimizden gelir. Retrolar; hayatı durdurmak için değil, bizi kendimize yaklaştırmak için yaşanır. Gökyüzü bu dönemlerde göremediklerimizi fark etmeyi öğretir. Aceleyle geçilen yollar, görmezden gelinen duygular ve ertelenen yüzleşmeler birer birer görünür olur. 2026’nın retroları; kendimizden daha emin ilerlememiz için geliyor. Her geri hareket, ruhun eksik kalan bir parçasını tamamlamasına alan açıyor. Çünkü; Gitmen gereken yönü bildiğinde; telaşla hayata yetişmek için değil, kendi yoluna kavuşmak için koşarsın.