Epsom tuzuyla ağırlıksız ortamda SPA deneyimi

Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine ev sıcaklığı sunmayı vadeden Gloria Hotels & Resorts, bedensel ve ruhsal yenilenme arayışında olanları Serenity SPA merkezine davet ediyor. Gloria Serenity Resort, konuklarına konaklama deneyiminin yanı sıra, SPA merkezinde kişiye özel bakımlar ve Float Tank SPA terapi yöntemi sunuyor. Float Tank SPA hizmeti, Gloria Serenity Resort konukları için hem fiziksel bir terapi hem de ruhsal bir yenilenme vaat ediyor.

Epsom tuzu ile Float Tank SPA deneyimi

Lüks konaklamanın yanı sıra bedeni ve zihni yenilemek için SPA hizmetleri sunan Gloria Serenity Resort, Belek’te yer alıyor. Float Tank SPA terapi yöntemi, modern wellness dünyasında rahatlama ve stres azaltılması, kas ve eklem ağrılarının hafifletilmesi, zihinsel netlik ve yaratıcılığın artırılması, uyku düzeninin iyileştirilmesi gibi faydaları için kullanılıyor. Float Tank SPA cihazının sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etkisinin bulunduğu belirtiliyor. Magnezyum sülfatın iyileştirici özellikleri sayesinde kas ağrılarını azaltılması, beynin dinlenmesi ve yenilenmesi ile yaratıcılık ve odaklanmanın artırılması, böylece uyku kalitesinin iyileşmesi amaçlanıyor.

Float Tank SPA, özel olarak tasarlanmış, içi yoğun tuzlu su ile dolu havuzlardan oluşuyor. Sıfır yer çekimi ortamında yüzerek vücudu tüm stres ve gerginliklerden arındırmak için tasarlanan deneyim, duyusal arındırma ile zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlıyor. Epsom tuzu kullanılarak hazırlanan tank, vücudun su üzerinde kolayca yüzmesini sağlıyor ve böylece tamamen ağırlıksız bir ortamda derin rahatlama, arınma ve yenilenme hissi sunuyor. 45 dakika süren bu seans boyunca kullanıcılar tamamen yenilenerek rahatlıyor.

Geniş ve ferah tasarımıyla kullanıcılarına kapalı veya sıkışık hissetmeden, vücut sıcaklığına (yaklaşık 34.5°C) ayarlanan suyun varlığı neredeyse hissedilmiyor. Tank, dış ses ve ışıkları tamamen izole ederek huzurlu bir ortam sunuyor. Kullanıcılar dilerse hafif bir ışık veya müzik eşliğinde seansı geçirebiliyor. Her kullanım sonrası gelişmiş filtrasyon sistemleri ile su temizlenerek dezenfekte ediliyor. Bu uygulama ile hijyeni en üst düzeyde tutmak amaçlanıyor.

Kişiye özel wellness programları

Gloria Serenity Resort'un SPA merkezinde farklı SPA hizmetleri de sunuluyor. Uzman terapistler tarafından sunulan masaj terapileri, cilt bakım uygulamaları ve kişiye özel wellness programları 3500 metrekare alana sahip Serenity SPA merkezinde uygulanıyor. Merkezde masaj, yüz ve vücut bakımı, peelingler ve salon bakımlarını kapsayan 170 farklı uygulama bulunuyor.