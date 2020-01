Epsom tuzunun 7 faydası

Epsom tuzu nedir? Epsom tuzu nasıl kullanılır?

Epsom tuzu, yüksek magnezyum içeriği ile sağlığımızı destekliyor.

Epsom tuzu nedir?

Epsom tuzu, magnzeyum sülfat olarak da bilinen, içeriğinde magnezyum, kükürt ve oksijen barındıran bir tür inorganik tuzdur. İlk olarak 17. yüzyılda İngiltere’de Londra yakınlarındaki Epsom kasabasında keşfedildiği için epsom tuzu olarak anılmaktadır. İngiliz tuzu ya da acı tuz olarak da bilinir. Yaygın olarak laksatif (kabızlığı giderici/müshil) etkisi için kullanılsa da, yoğun magnezyum içeren epsom tuzunun sağlığa başka birçok faydası bulunuyor.

Epsom tuzu nasıl kullanılır?

İlk olarak suyun içerisine karıştırıldığında güçlü bir laksatif etki gösterdiğinden dolayı sıklıkla bu şekilde tüketilse de, epsom tuzunu kullanmanın birçok farklı yolu var. Banyo suyuna katılabilir, peeling karışımlarına eklenerek el-ayak veya tüm vücut peelingi için kullanılabilir, saç bakım ürünlerinin içine ilave edilebilir. Kısacası hem dışarıdan, hem de içeriden vücudunuzu beslemek için rahatlıkla kullanılabilir. Üstelik artan epsom tuzlu suyunuzu bitkilerinize dökerek güçlü bir bitki besini de sağlayabilirsiniz.

Epsom tuzunun faydaları ve kullanılışı

1- Epsom tuzu banyosu

Banyo suyunuza katacağınız bir avuç epsom tuzu, suyun içerisinde dinlendiğiniz süre boyunca cildinizdeki gözeneklerden vücudunuza girerek etkisini gösterir. Vücudu dinlendirir, ağrıların giderilmesinde etkili olur, kemikleri güçlendirir. 20 dakika boyunca epsom tuzu banyosunda dinlenmek, daha iyi bir uyku için de yardımcıdır. Uykuyu düzenleyen hormon olan melatonin salınımı için magnezyum önemli bir mineraldir ve epsom tuzu da bolca magnezyum içerdiğinden, uyku kalitenizi artırmaya yardımcı olur. Yatıştırıcı etkisini artırmak için banyo suyunuza 4-5 damla lavanta yağı da ilave edebilirsiniz. Özellikle kramplar, huzursuz bacak sendromu, kas ve kemik ağrıları gibi durumlarda epsom tuzu banyosu etkili olacaktır.

2- Epsom tuzu ile cilt bakımı

Tuz, peeling karışımlarında en yaygın kullanılan maddelerden biri. Sıradan deniz tuzu da arındırıcı etki gösterirken epsom tuzu ile cildi ovalamak, faydalı bileşenlerin cildinize nüfuz etmesini sağlayarak daha güçlü bir bakım sağlar. Duştan sonra tüm vücudunuzu epsom tuzu ile ovabilir ya da haftada 1-2 kez epsom tuzu ile yüzünüze hafifçe peeling uygulayabilirsiniz. Peeling karışımınızdaki epsom tuzu ölü derilerden arınmanıza yardımcı olurken aynı zamanda bolca magnezyum almanızı da sağlayacak. Ovma karışımınızın yanı sıra, cildinizde tonik olarak da epsom tuzlu su kullanabilirsiniz.

PÜRÜZSÜZ BİR VÜCUT İÇİN NE YAPILMALI? Beden temizliği, vücut bakımının... EVDE KOLAY AYAK BAKIMI NASIL YAPILIR? Bütün gün ayakkabının içinde ola...

3- Saç bakımı için epsom tuzu

Epsom tuzu, güçlü içeriği ile saç bakımında da oldukça etkilidir. Saçların hacim kazanmasına yardımcı olur. 2 su bardağı sıcak suya bir yemek kaşığı epsom tuzu koyun ve iyice eriyene kadar karıştırın. Koku vermesi ve saçlarınızı yumuşatması için 2-3 damla lavanta yağı da ilave edebilirsiniz. Karışımı spreyli bir kutuya alın ve kuru saçlarınıza uygulayın.

4- Müshil olarak epsom tuzu

Kabızlık durumunda bağırsakları harekete geçirmek için de epsom tuzu kullanılabilir. Bir çay kaşığı epsom tuzunu bir su bardağı ılık suda eritin ve yavaş yavaş için. Tadı biraz acı olacaktır ancak epsom tuzlu su, kuvvetli etkisini hemen gösterir. Günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

5- Batan kıymıkları çıkarmak için epsom tuzu

Ellere ya da ayaklara batan kıymıklar, özellikle birden fazlalarsa, oldukça sinir bozucu olabilir. Kıymık batan yerinizi birkaç dakika boyunca epsom tuzlu suda beklettiğinizde kıymıklar daha kolay çıkacaktır. Magnezyum sülfat, kıymığın çevresindeki enflamasyona bağlı şişkinliği yatıştırarak kıymığın bollaşmasını kolaylaştırır.

6- Ev temizliğinde epsom tuzu

Epsom tuzu, kirli yüzeylerin temizlenmesinde de kullanılan etkili bir malzemedir. Kirli tencerelerinizi ovarken bir kaşık tuz ilave edebilir, yüzey temizleyicinizin içine de bir miktar epsom tuzu karıştırabilirsiniz.

7- Bitkiler için epsom tuzu

Magnezyum sülfat, bitkilerin büyümesini hızlandıran güçlü bir besin işlevi görür. Bitkilerinizi suladığınız suya haftada bir-iki sefer bir kaşık epsom tuzu karıştırabilirsiniz. Eğer banyo suyunuzda, ayak banyonuzda epsom tuzu kullandıysanız, bu suyun da bir kısmını bitkilere dökerek değerlendirebilirsiniz.

Pürüzsüz bir cilt için 7 doğal yöntem

+7 Zerdeçal: Antibakteriyel özelliği ile zerdeçal aknelerinizi temizlemede birebirdir. 1 yemek kaşığı zerdeçalın içine çok az su koyup macun kıvamına getirin ve yüzünüze maske gibi uygulayın. Zerdeçal: Antibakteriyel özelliği ile zerdeçal aknelerinizi temizlemede birebirdir. 1 yemek kaşığı zerdeçalın içine çok az su koyup macun kıvamına getirin ve yüzünüze maske gibi uygulayın.

Referanslar: Janice Taylor. ''20 Mind Blowing Reasons Why Epsom Salt Should Be In Every Home.'' (18 Mayıs 2017) Şuradan alındı: https://www.naturallivingideas.com/20-epsom-salt-uses/

Katie Wells. ''Epsom Salt: 21 Surprising Uses & Benefits for Health, Beauty, and Home.'' (23 Ekim 2019) Şuradan alındı: https://wellnessmama.com/8509/epsom-salt/

Edith Zimmerman. ''A Brief History of Epsom Salt: What Is It, Exactly? Why Do We Bathe In It? And, Really? People Drink It?.'' (9 Nisan 2017) Şuradan alındı: https://www.apartmenttherapy.com/a-brief-history-of-epsom-salt-242655