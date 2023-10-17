En sık yapılan makyaj hataları neler?

Yüz şeklinizi ve cilt yapınızı doğru tanımak doğru makyajın en temel özelliklerinden biri aslında. Bu ikisini iyi bilerek makyaja başlamak sizi makyaj yaparken bir adım öne geçirecektir. Kendimizi olduğumuzdan daha bakımlı göstermek için yaptığımız makyajda kimi zaman basit hatalara düşebiliyoruz. İşte günlük hayatta makyajda en sık yapılan hatalar:

1- Cildi makyaja hazırlamamak

Cildinizi makyaj öncesinde nemlendirici veya makyaj bazıyla makyaja hazırlamak oldukça önemli. Bunun temel sebebi, güzel bir tenin iyi bir tuvale benzetilmesidir. Pürüzsüzlüğü azalmış ve nemli bir cilde yapılacak makyajla hazır olmayan cilde yapılacak makyaj asla aynı olmaz. Cildinizin daha çok parlamasını ve canlanmasını sağlayıp bir yandan da gözenek ve ince çizgi görünümünü azaltarak ilk adımı atabilirsiniz.

2- Göz altlarında koyu tonda kapatıcı uygulamak

Göz altlarımızı genelde kapatmak hemen canlı bir görünüme kavuşmamızı sağlar. Bunu yaparken de doğal bir görünüm için cilt tonumuza yakın bir kapatıcı seçebiliriz. Fakat kapatıcınızın tonunun cilt tonunuzdan koyu olması sizi daha yorgun gösterecek, aynı zamanda yaşlı bir göz altı görünümüne sebepolacaktır. Bunun için cildinizden bir ton açık ya da aynı tonda kapatıcı kullanmak daha uygun olabilir.

3- Fondöteni boyun bölgesine getirmemek

Kimi zaman yanlış fondöten seçimleri yapabiliriz. Bu birçok insanın başına gelmiştir. Eğer boynunuzdan bambaşka bir tonda değilse boynunuza da getirerek ton farkını ortadan kaldırabilirsiniz. Aksi halde özellikle yakası açık kıyafetlerde bir hayli dikkat çekecektir.

4- Yüz boyutlandırmada hata yapmak

İlk başta da söylediğimiz gibi yüz şeklinizi ve hatlarınızı iyi bilmek ve buna göre makyaja başlamak oldukça önemli. Hatlarınızı bilerek yüzünüzün boyutlarını ortaya çıkarmak için makyajda genellikle allık, bronzer ve kontür ürünleri kullanılır. Bu ürünleri kullanırken yüz şeklinize göre dağıtmamak, şerit halinde sürüp keskin bir şekilde bırakmak ve yoğun uygulama yapmak demode bir görünüm ortaya çıkmasına sebep olur.

5- Çok fazla maskara sürmek

Herkes kirpiklerinin normalden daha hacimli ve uzun görünmesini ister. Fakat elde etmek istediğiniz sonuç için uğraşırken kirpiklerinizin de tam olarak olmasa bile tek tek ayrılmasına izin vermelisiniz. Aksi halde kirpikleriniz birbirine yapışık bir görünümde kalırsa "örümcek bacağı" denilen görünümü elde etmiş olursunuz.

6- Kaşlara yoğun uygulama yapmak

Son senelerin trendleri arasında yer alan gür ve doğal kaşları elde etmek için genellikle kaş farları, kaş kalemleri ve kaş jellerinden faydalanırız. Bu ürünleri uygularken kaşlarınızı olduğundan koyu bir tonda boyamamanız gerekir. Aksi halde daha sert bakışlara sahip olabilirsiniz. Yine aynı şekilde yoğun bir doldurma işlemi gerçekleştirdiğinizde ise 2010'ların başındaki çizilmiş gibi kaşlara sahip olursunuz ve günümüz trendi olan doğallıktan uzaklaşmış olursunuz.