"Mascara cocktailing" akımı nedir?

Ya uzun, kalın, gür kirpikler için en iyi maskara aslında iki veya daha fazla maskaranın karışımıysa?Mascara cocktailing denilen akım TikTok'ta güzellik ve makyaj kategorilerinde bir hayli yükselişe geçen bir akım olmaya başladı. Bunun sebebi genelde günlük hayatta tek bir rimeli tercih eden insanlar yerine makyaj artistlerinin aslında bunu uzun süreden beri uygulamasıydı.

"Mascara cocktailing" nedir?

Özel bir kirpik görünümü oluşturmak için birkaç farklı maskarayı bir kokteyl gibi bir araya getirmek kulağa nasıl geliyor? Makyaj sanatçıları ve güzellik tutkunları yıllardır kendi mükemmel makyaj tariflerini hazırlıyorlar, hacim veren bir formülü uzatma formülüyle eşleştiriyor veya dolgun bir takma kirpik havası için birkaç kat kalınlaştırıcı formül ekliyor. Önemli olan, uzun ve kıvrık veya kalın ve hacimli gibi istediğiniz görünümleri elde etmek için farklı sonuçlara sahip iki veya daha fazla maskarayı bir araya getirmek.

Kirpiklerinizin en büyük potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmak için hacim veren, uzatan ve kıvıran maskaraları katmanlar halinde uygulayın. Bazı formüller hacim vermek için yaratılmıştır, bazıları ise istediğiniz hacmi belirledikten sonra belirginleştirmek veya taramak ve tanımlamak için harikadır.

Nasıl yapılır?

Teknik oldukça basit gibi görünüyor olabilir: İstediğiniz hacme, kıvrıma ve uzunluğa ulaşana kadar tek başına uygulamasından memnun kalmadığınız iki veya üç maskarayı katmanlar halinde uygulayın. Bunun yanında kirpik kıvırıcı ve boş rimel fırçalarından yararlanmak daha iyi bir fikir olabilir. Kökten uca kirpiklerinizi kirpik kıvırıcısıyla kıvırdıktan sonra ilk kat rimelinizi uygulayın ve ardından boş rimel fırçanızla tarayın. Daha sonra kirpiklerinizin kurumasını biraz bekleyin. Bu aşamayı yerine getirdikten sonra ikinci kat veya üçüncü kat maskarayı geçmeniz daha kolay olacaktır.. Bu sayede kontrollü ilerlemeniz daha kolay olabilir.

Son olarak birkaç farklı formüldeki ürünleri karıştırdığınızdan kirpiklerinizde dökülme gibi problemlere yol açabileceğini unutmayın ve bu akımın takipçisi olmak istiyorsanız bu ihtimali aklınızda bulundurun.