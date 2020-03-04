Yüz şeklinize uygun kontür uygulaması

Kontür tekniği yüz şeklinizi ışık ve gölge oyunlarıyla değiştirebilmenizi sağlar.

+ Sonra Oku
Yüz şeklinize uygun kontür uygulaması
Ezgi Ece Aşkıngil

Genellikle oval yüz ideal kabul edildiği için bütün yüz şekilleri kontürlenerek oval yüze yaklaştırılmaya çalışılır. Yüzünüze uygun olan kontürü nasıl uygulayacağınızla ilgili ipuçlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

 

Oval yüz

Genellikle ideal yüz şekli olarak tanımlanır. Bu yüz sahipleri yine de bazı bölgeleri öne çıkarıp bazılarını geride tutarak daha belirgin hatlara sahip olabilirler. Oval yüzler için kontürün amacı yüzü biraz daha kısaltmak ve genişletmektir. Bu amaçla alnın üstüne, çeneye ve saçların yanaklarla birleştiği kısma kontür, çene ortasına ve yanakların üst kısmınaysa biraz aydınlatıcı uygulayabilirsiniz.

 

Yuvarlak yüz

Yuvarlak yüze sahip olanların çeneleri ve yanakları belirgindir. Bu nedenle kontür uygularken amaç, yüzü olduğundan daha ince göstermektir. Elinizde bulunan kontür pudrasını yanak çukurlarınıza ve çene hizasına uygulayarak bu bölgeleri geriye atmış olursunuz. Elmacık kemiklerinizin tam üstüne ve alnınızın orta kısmına doğru da bir aydınlatıcı uygularsanız yüzünüzü daha da inceltmiş olursunuz.

  

Kare yüz

Kare yüz şekline sahip olan kişilerin yüz hatları genellikle biraz sert ve keskindir. Bu nedenle kontür uygularken ilk amaç, yüz hatlarını biraz daha yumuşatmaktır. Bunun için alnın yan kısımlarına ve çene hizasına bir miktar kontür uygulayabilirsiniz. Elmacık kemiklerinizin üstüne ve alnın ortasına da uygulayacağınız aydınlatıcı ile dikkati, yüzünüzün öne çıkması gereken kısımlara çekmiş olursunuz.

 

Üçgen yüz

Kalp yüzlerin en belirgin özellikleri alnın geniş çenenin dar olmasıdır. Yüzün alt kısmını daha geniş, üst kısmını ise daha dar göstermek için kontür uygulamasından yardım alabilirsiniz. Bunun için kontürü öncelikle şakaklara ve alnın üst kısmına uygulayın. Dudaklarınızın üst kısmına da biraz aydınlatıcı sürün.

 

DUDAK ŞEKLİNE GÖRE RUJ SÜRMENİN İNCELİKLERİ

8 güzellik miti
+8
Yağlı ciltlerin nemlendirici kullanması gerekmez Çoğu kişi kuru ciltlerin yağlı ciltlerden daha çok nemlendiriciye ihtiyaç duyduğunu düşünür fakat işin aslı yağlı ciltler de en az kuru ciltler kadar nemlendiriciye ihtiyaç duyar. Su ve sabun ya da sabun gibi köpüklü temizleyiciler ciltteki sebum dengesini bozmaya meyillidir. Yağlı ciltler sebumunu kaybettiğinde sebum üretmeye kuru ciltlerden çok daha yatkındırlar bu nedenle cildinizi her temizlediğinizde mutlaka bir nemlendirici ile nemendirin.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Makyaj dersleri: Pudra nedir?
Makyaj dersleri: Pudra nedir?
Aydınlatıcı nasıl kullanılabilir?
Aydınlatıcı nasıl kullanılabilir?
Dudakları dolgun gösteren teknik: Dudak kontürü
Dudakları dolgun gösteren teknik: Dudak kontürü
Sevgililer günü makyajınız nasıl olacak?
Sevgililer günü makyajınız nasıl olacak?
Rujunuzun daha kalıcı olması için 4 pratik yol
Rujunuzun daha kalıcı olması için 4 pratik yol
Makyaj tazelemenin püf noktaları
Makyaj tazelemenin püf noktaları
Corrector nasıl kullanılır?
Corrector nasıl kullanılır?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bebek taşıma yöntemleri
    Bebek taşıma yöntemleri

    Süresi : 43:12 İzlenme : 3260

  • Ne zaman su içilmez?
    Ne zaman su içilmez?

    Süresi : İzlenme : 8211

  • Çocuklar ne izlemeli?
    Çocuklar ne izlemeli?

    Süresi : 41:12 İzlenme : 2416

  • Menopoz sıkıntılı mı olmalı?
    Menopoz sıkıntılı mı olmalı?

    Süresi : 09:56 İzlenme : 381

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X