Yüz şeklinize uygun kontür uygulaması

Kontür tekniği yüz şeklinizi ışık ve gölge oyunlarıyla değiştirebilmenizi sağlar.

Genellikle oval yüz ideal kabul edildiği için bütün yüz şekilleri kontürlenerek oval yüze yaklaştırılmaya çalışılır. Yüzünüze uygun olan kontürü nasıl uygulayacağınızla ilgili ipuçlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Oval yüz

Genellikle ideal yüz şekli olarak tanımlanır. Bu yüz sahipleri yine de bazı bölgeleri öne çıkarıp bazılarını geride tutarak daha belirgin hatlara sahip olabilirler. Oval yüzler için kontürün amacı yüzü biraz daha kısaltmak ve genişletmektir. Bu amaçla alnın üstüne, çeneye ve saçların yanaklarla birleştiği kısma kontür, çene ortasına ve yanakların üst kısmınaysa biraz aydınlatıcı uygulayabilirsiniz.

Yuvarlak yüz

Yuvarlak yüze sahip olanların çeneleri ve yanakları belirgindir. Bu nedenle kontür uygularken amaç, yüzü olduğundan daha ince göstermektir. Elinizde bulunan kontür pudrasını yanak çukurlarınıza ve çene hizasına uygulayarak bu bölgeleri geriye atmış olursunuz. Elmacık kemiklerinizin tam üstüne ve alnınızın orta kısmına doğru da bir aydınlatıcı uygularsanız yüzünüzü daha da inceltmiş olursunuz.

Kare yüz

Kare yüz şekline sahip olan kişilerin yüz hatları genellikle biraz sert ve keskindir. Bu nedenle kontür uygularken ilk amaç, yüz hatlarını biraz daha yumuşatmaktır. Bunun için alnın yan kısımlarına ve çene hizasına bir miktar kontür uygulayabilirsiniz. Elmacık kemiklerinizin üstüne ve alnın ortasına da uygulayacağınız aydınlatıcı ile dikkati, yüzünüzün öne çıkması gereken kısımlara çekmiş olursunuz.

Üçgen yüz

Kalp yüzlerin en belirgin özellikleri alnın geniş çenenin dar olmasıdır. Yüzün alt kısmını daha geniş, üst kısmını ise daha dar göstermek için kontür uygulamasından yardım alabilirsiniz. Bunun için kontürü öncelikle şakaklara ve alnın üst kısmına uygulayın. Dudaklarınızın üst kısmına da biraz aydınlatıcı sürün.

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